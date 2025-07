Imelda Tuñón reacciona al llanto de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia: “Escondido como rata”

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, acaparó titulares tras responder contundente a Gustavo Adolfo Infante por exponer su supuesta infidelidad y la campaña de desprestigio en contra de Imelda Tuñón, supuestamente, orquestada por él.

Las declaraciones de Marco Chacón, acompañado de Maribel Guardia, no pasaron desapercibidas. Incluso, la misma Imelda Tuñón no tardó en reaccionar a esta entrevista. ¡La guerra de declaraciones continúa!

Imelda Tuñón responde a Marco Chacón / Facebook: Imelda Tuñon

¿Qué dijo Marco Chacón sobre los rumores de infidelidad y la supuesta campaña de desprestigio en contra de Imelda Garza Tuñón?

En entrevista con ‘Siéntense quien pueda’, Marco Chacón rompió en llanto y respondió a todo lo relacionado con lo que ha expuesto Gustavo Adolfo Infante. Dejó claro que posee una cédula profesional vigente en México, aunque realizó sus estudios en Costa Rica.

Además, señaló como “falsas” las conversaciones difundidas que lo vinculan sentimentalmente con una joven identificada como Lili Martínez.

Marco Chacón y Maribel Guardia / Redes sociales

“Yo no tengo un problema personal con ese periodista, pero me queda claro que hay un evidente interés de dañar sin investigar. Si investigara, encontraría la verdad… Eso es falso. Es un pantallazo supuestamente extraído de mi celular o computadora, pero jamás me han extraído información. Todo esto es una fabricación”.

También rechazó haber impulsado alguna campaña contra Imelda Tuñón y aseguró que los señalamientos del periodista Gustavo Adolfo Infante no son parte de una investigación real, sino una ofensiva personal sin sustento. Aunque mencionó la posibilidad de emprender acciones legales contra el conductor de ‘Sale el sol’, aclaró que no planea hacerlo contra de la exnuera de Maribel.

¿Cómo reaccionó Imelda Garza Tuñón a las declaraciones de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, en ‘Siéntense quien pueda’?

Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, no tardó en reaccionar a las recientes imágenes que se viralizaron en las que Marco Chacón rompió en llanto en plena entrevista.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante publicó una historia y lanzó un fuerte dardo al esposo de Maribel Guardia. ¡Le llamó cobarde!

“Qué fácil llorar cuando vas perdiendo, cuando causaste tanto daño y dolor a una familia haciendo campañas de desprestigio escondido como (rata)... Nada de frente, perdón, pero no puedo tener respeto por gente tan cobarde, con tan poca empatía, poco valor humano y educación”. Imelda Tuñón

Aunque no escribió directamente el nombre de Marco Chacón en su publicación, la mayoría de usuarios consideraron que fue una contundente indirecta al abogado.

Así lo dijo Imelda Tuñón:

Imelda Garza Tuñón le responde a Marco Chacón tras romper en llanto en entrevista / IG: @imetunon

¿Imelda Tuñón le mandó una indirecta a Maribel Guardia tras declaraciones de Marco Chacón en entrevista?

Además, la joven también publicó un ‘meme’ en alusión al aspecto de las cejas de las señoras “más problemáticas”, lo cual cibernautas apuntaron que se habría referido a Maribel Guardia. ¿Será?

Al momento, Marco Chacón y Maribel Guardia no han dado respuesta a las recientes publicaciones de viuda de Julián Figueroa. Sin embargo, ella continúa con la controversia. Imelda Garza aseguró que la actriz y el abogado enfermaron a su padre.