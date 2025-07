Manelyk se metió en el matrimonio de la hermana de su amiga, Jordana Posh, y la traición terminó su amistad

Jordana Posh, hermana del conductor del programa ‘Hoy’, Jorge Cañas, se lanza como cantante de música urbana. Hace unos días, ofreció un showcase en un antro de la Zona Rosa de la CDMX.

En TVNotas platicamos con ella y nos enteramos de que la reguetonera y Manelyk eran mejores amigas, pero que su amistad terminó porque la influencer se metió en el matrimonio de su hermana. Aunque no dio muchos detalles del tema para no lastimar a su familia, nos dijo cómo se sintió al respecto.

Jordana Posh y Manelyk / Archivo TVNotas

Jordana Posh asegura que Manelyk se metió con su cuñado ¡Por eso ya no se hablan!

“No quería decir nada por respeto a mi hermana, pero quiero darle cierre a esto. Ante todo, está mi familia. Manelyk era una de mis mejores amigas y fue un tema polémico, porque ella es famosa y la familia Cañas también es conocida”.

“Me defraudó como amiga y fue triste. Éramos hermanas del alma. Vivía en mi casa y yo en la suya. Íbamos y veníamos. Me dolió su traición, pero siempre va a estar mi hermana primero que todo”.

“Manelyk jamás se disculpó, porque sabía bien lo que había sucedido y siempre nos dio la vuelta. Se acabó la amistad y no volvimos a tener contacto con ella. Le mando bendiciones”.

A finales de febrero de 2024, en nuestra edición 1410, te dimos a conocer que la influencer se metió en el matrimonio de Beto Chi y Fernanda, la hermana de Jorge Cañas. A pesar de que había una gran amistad con la familia de más de 15 años, la exintegrante de La casa de los famosos All-stars de Telemundo prefirió su aventura. Al final, meses después de lo ocurrido, el joven regresó con su esposa.



Lee: Manelyk revela un duro momento familiar: su madre estuvo al borde de la muerte

Mane podría estar estrenando nuevo romance / Facebook: Manelyk González

¿Por qué la reguetonera Jordana Posh decidió dedicarse a la música?

Sobre su incursión a la música, comentó: “Mi hermano Jorge fue el que me animó. Cuando le conté, me dijo: ‘En una semana entras a mi evento’, y así fue. En un día grabé una canción. Estuve en el evento de moda que él hace cada año. Ya es mi tercera presentación”.

“Soy privilegiada por subirme al escenario a cantar. Es lo que más amo. Estoy muy feliz. Hago música urbana y reguetón. Traigo un show muy prendido, con varias colaboraciones con chavos súper talentosos”.

“Lo más padre es que la música surgió en una cabina. Nos metimos a producir desde cero. Las canciones quedaron padrísimas. Ahorita lanzamos el sencillo ‘Hagamos locuras’, con Dameva”.

“Gracias a mi hermano, porque siempre me ha apoyado. Me fui a Puebla a grabar con Brandy y Fardy e hicimos 2 canciones: ‘Musa’, que me la dedicaron. Es un mambo con toques de tropical y reguetón. Después grabamos ‘Ñerote’, una rola muy mexa”.



Te puede interesar: ¿Manelyk podría entrar a ‘La casa de los famosos México’ para reconciliarse con Karime?

Jordana Posh y Jorge Cañas / Redes sociales

Además de la música, Jordana Posh incursionó en el mundo de la moda

“Con Allan y Joseph, canté ‘Born this way ’ y vamos a lanzar ‘Pegadito’. Mi diseñador es Gustavo Mata. Siempre he estado metida en el ambiente de la moda.

Antes me dedicaba a ello. Todo lo que ven es de él. Con la inspiración de Jorge y mía. Como todos los artistas, nuestra finalidad es alzar la voz y ser notados”.

“Con mi música quiero transmitir libertad e inspiración. Cumplo un sueño que viene de aferrarme y creer en mí. A todas las chicas les digo que tenemos que creérnosla, aunque estemos en los peores momentos. Hay veces que uno toca fondo y tienes que renacer”.

“He pasado por muchas situaciones familiares e internas, como no valorarme. No hacer lo que te gusta te destruye, porque empiezas a querer quedar bien o a hacer cosas que no van contigo. Tuve que tocar fondo para poder conocerme”.

Le preguntamos cómo le va en el amor y nos contestó: “Busco amor propio y cumplo mis sueños. Estoy feliz. Ahorita no tengo ganas de tener una pareja, pero uno nunca sabe. Me siento mejor que nunca. Estoy trabajando mucho en mí, creyendo en mí. Ese es el mensaje que le quiero dar a todas las mujeres que me siguen”, concluyó.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Lee: Jorge Cañas, colaborador del programa Hoy, protagoniza la nueva obra de teatro Miss Bandidas