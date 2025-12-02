Grupo firme destapa infidelidad en pleno concierto: mujer descubre traición en video viral ¡como en Coldplay!

Una mujer reveló que su prima anda con el esposo de su hermana, y todo gracias a los videos del show de Grupo Firme en Chiapas. El escándalo explotó en redes y ya todos quieren saber quiénes son los protagonistas de esta traición familiar.

Grupo Firme / FB: Grupo Firme

¿Cómo se descubrió la infidelidad en el concierto de Grupo Firme y por qué el video se volvió viral?

La polémica historia comenzó como cualquier otra noche de música y fiesta, pero terminó en un escándalo viral. Durante el concierto de Grupo Firme en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una mujer aseguró que descubrió la traición más dolorosa: su prima estaría saliendo con el esposo de su hermana. ¿La prueba? Los videos que circulan en redes sociales.

“Con cada video que sale de este concierto nos dimos cuenta que mi prima anda con el esposo de mi hermana”, escribió la mujer en un comentario que desató la polémica.

El clip fue compartido por la creadora de contenido Reina venenosa, quien preguntó en su post: “Me quedé con el pendiente de este chisme, ¿alguien tiene información? Tengo entendido que este concierto fue el primero de dos en Chiapas”.

Post Reina venenosa

Aunque el video fue eliminado, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Usuarios exigían pruebas, fotos y hasta perfiles para “ir a comentarles al par de dos”.



“Lo que me sorprende es los buenos lugares de varias mujeres y tienen cara de velorio.”

“¿A quién se le ocurre comprar mero enfrente? ¡Andando de amante, no chingues!”

“Cuenten santo y seña pa’ enojarnos con madre; manden perfiles, fotos, videos pa’ ir a comentarles al par de 2.”

“Andan de infieles y van a conciertos primera fila, ¿qué esperaban?”

Incluso hubo quienes compartieron sus propias anécdotas: “Yo así me di cuenta que mi ex me engañaba jajajajajaja; salió en los videos de un concierto y ese día me pidió dinero prestado.”

¿Quiénes son los supuestos infieles expuestos en el concierto de Grupo Firme y qué se sabe de ellos?

Hasta el momento, no hay confirmación sobre la identidad de los involucrados. La mujer que destapó el chisme no ha dado más detalles, y el video original desapareció de la plataforma.

Sin embargo, los usuarios siguen especulando y compartiendo historias similares, lo que demuestra que los conciertos se han convertido en escenarios inesperados para descubrir secretos.

Mhoni Vidente lanza preocupante advertencia al Grupo Firme. / Facebook: Grupo Firme

¿Qué dijo Eduin Caz sobre el escándalo de infidelidad en el show de Grupo Firme?

A pesar del ruido que generó el escándalo, el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, no ha hecho ningún comentario al respecto.

El cantante se ha mantenido al margen, concentrado en sus presentaciones en Chiapas, donde ofrecieron dos conciertos que fueron todo un éxito en taquilla. Mientras tanto, el chisme sigue creciendo en redes sociales.

Eduin Caz / Instagram: @eduincaz

¿Qué pasó en el concierto de Coldplay y por qué se compara este casos de infidelidad con Grupo Firme?

Este no es el primer caso de infidelidad expuesta en un concierto. En julio de 2025, durante el show de Coldplay en Boston, la famosa “kiss cam” reveló una relación extramarital entre dos altos ejecutivos. Chris Martin incluso bromeó: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”. El video se viralizó en TikTok y terminó afectando la vida personal y profesional de los involucrados.

La situación escaló cuando se descubrió que ambos están casados con otras personas. La esposa de Byron dejó de usar su apellido y borró sus redes, mientras que Kristin desapareció publicaciones en LinkedIn. La empresa Astronomer se limitó a decir que no comentan sobre asuntos personales.