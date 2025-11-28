Novio de Wendy Guevara: la famosa confirma relación y revela por qué lo mantiene en secreto ¿le da pena?

Wendy Guevara sorprendió a sus seguidores sobre que está dándose una nueva oportunidad en el amor, aunque esta vez optó por manejar su vida sentimental de una forma más reservada. Durante una charla con el programa De primera mano, la conductora contó detalles amorosos de su nueva pareja. Sin embargo, dio a conocer que esta vez se niega a mostrarlo ante las cámaras. ¿Por qué? Aquí te contamos lo que dijo.

Wendy Guevara / Redes sociales

¿Quién es el nuevo novio de Wendy Guevara?

Wendy Guevara confirmó que tiene una relación estable, pero decidió no revelar el nombre ni la identidad de su pareja. La celebridad explicó que su decisión se debe a experiencias pasadas en las que algunas personas buscaron fama a raíz de involucrarse con ella. Por ello, ahora optó por manejar este aspecto de su vida con mayor privacidad.

Sin embargo, Wendy detalló que actualmente está recibiendo muestras de cariño de su pareja mientras continúa con su recuperación médica, tras su cirugía. Aunque no quiso dar más información sobre quién es esa persona, sí dejó claro que se trata de alguien que la acompaña por las noches y que, por ahora, se mantiene como una presencia significativa en su vida. Aun así, subrayó que no sabe qué pueda ocurrir más adelante y que prefiere llevar la relación con calma.

Wendy Guevara en el hospital

¿Por qué Wendy Guevara prefiere ocultar su relación?

La decisión de Wendy Guevara de mantener su vida amorosa fuera del ojo público no es reciente. La ganadora de La casa de los famosos México ha enfrentado especulaciones, críticas y rumores desde que alcanzó un alto nivel de popularidad en redes sociales, por lo que ahora optó por ser más cuidadosa.

La influencer aseguró que ha aprendido a poner límites y que la experiencia le enseñó que no quiere repetir dinámicas donde sus parejas aprovechen su exposición mediática. Según contó, esto le ha permitido disfrutar de su relación sin presiones externas, algo que no había logrado en relaciones anteriores.

También señaló que, en otras ocasiones, la atención pública hacia su vida personal terminó generando malos entendidos, rupturas e incluso conflictos con personas cercanas. Por ello, ahora prefiere proteger su relación y dejar que las cosas fluyan sin exponer a nadie.

Además, la influencer relató que, en ocasiones anteriores, algunos hombres le pedían inmediatamente abrir canales de YouTube, aparecer en sus transmisiones o usar su plataforma para ganar seguidores. Según contó, esto terminó por desgastarla y afectó la confianza que tenía en sus relaciones, así que ahora prefiere evitar exponer a su nuevo compañero sentimental.

“Ya descubrí y aprendí que, si ando con un hombre y luego, luego me dice ‘quiero hacer mi canal de YouTube’, ‘súbeme a las redes’, es porque quiere fama” Wendy Guevara

¿Marlon Colmenares fue novio de Wendy Guevara?

A lo largo de su carrera pública, Wendy Guevara ha sido relacionada con distintas personas, aunque pocas veces ha confirmado alguna relación sentimental. Uno de los nombres más mencionados por el público es el de Marlon Colmenares, con quien mantuvo una amistad muy cercana que dio pie a especulaciones.

En redes sociales, seguidores de la influencer señalaron que la relación entre ambos parecía ir más allá de una amistad. Pues en varías ocaciones Wendy afirmó que durante alrededor de cuatro años brindó apoyo económico a Marlon y a su familia. Según su testimonio, ella cubrió diferentes gastos, incluyendo ayuda constante en su casa, apoyo para su familia y hasta la decoración y mobiliario del domicilio donde él vivía. Con el tiempo, la relación se deterioró y Wendy mencionó sentirse traicionada cuando, según su versión, Marlon comenzó a hacer declaraciones que la perjudicaban públicamente.

Por su parte Marlon, en entrevistas previas explicó que su distanciamiento fue consecuencia de los chismes, la presión mediática y la percepción de que se había convertido en “la sombra” de Wendy. También mencionó que necesitaba enfocarse en su propia carrera y que la atención excesiva sobre su vínculo con la influencer complicaba su vida personal y profesional.

Tiempo después, surgió un conflicto por una camioneta que Wendy le habría regalado a Marlon. Según lo que él declaró a TVNotas, intentó vender el vehículo y, durante ese proceso, apareció una presunta firma de Wendy en los documentos de compraventa. La influencer negó haber firmado y sostuvo que la rúbrica era falsa. Tras ello, informó que inició un procedimiento legal por presunta falsificación de documentos, un delito que, de comprobarse, podría implicar sanciones relevantes.

Marlon respondió que la camioneta era suya de manera legítima, argumentando que él había cubierto gastos como seguro, tenencia y mantenimiento durante dos años. También sostuvo que no cometió fraude y que estaba dispuesto a aclarar cualquier proceso legal. Mientras tanto, Wendy declaró que para ella ese capítulo ya está cerrado y que no planea seguir vinculada a la situación, confirmando que la amistad entre ambos llegó a su fin.

