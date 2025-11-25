Wendy Guevara se somete a delicada cirugía y reaparece en una cama de hospital: ¿Cuál es su estado de salud?

Wendy Guevara, una de las influencers más queridas del entretenimiento en México, reapareció este lunes desde la cama del hospital luego de someterse a una delicada cirugía que generó preocupación entre sus seguidores. A través de una transmisión en vivo realizada en su canal de YouTube, la creadora de contenido habló abiertamente sobre el procedimiento, las complicaciones que surgieron durante la intervención y su estado actual de salud. ¿Qué cirugía se hizo?

Wendy Guevara / Redes sociales

¿Qué cirugía se realizó Wendy Guevara recientemente?

La mañana del lunes 24 de noviembre, Wendy Guevara ingresó al quirófano para realizarse varios procedimientos estéticos. Aunque sus amigos y equipo aseguraron inicialmente que sería una intervención relativamente rápida, la cirugía se extendió por más tiempo de lo planeado debido a complicaciones menores que obligaron al equipo médico a actuar con mayor precisión y cuidado.

Hace apenas unos días, Wendy adelantó en el programa Hoy algunos detalles sobre los arreglitos que se haría en esta intervención quirúrgica:

Me voy a hacer lipoescultura con lipo transferencia, me van a poner grasa en las piernas, en las pompis y me voy a acomodar el busto, me lo van a pegar un poquito más y me voy a aumentar un poquito de talla. Wendy Guevara

Wendy Guevara hospitalizada tras cirugía estética / YT: SoyWendyGuevara

¿Cuál es el estado de salud de Wendy Guevara tras someterse a una cirugía?

La alarma saltó entre fans y seguidores de la influencer Wendy Guevara, y es que mientras algunos sabían los procedimientos a los que se sometería, había otros tantos que desconocían la razón de su hospitalización.

En la transmisión en vivo realizada en el canal de YouTube de la ganadora de La casa de los famosos México, estaba acompañada de su amiga Salma, mientras Wendy aún se encontraba bajo los efectos de la anestesia, su amiga indicó que: “ Salió todo muy bien ”. Hasta el momento, su evolución se ha reportado como favorable.

Wendy, en el vídeo en vivo, resaltó que a pesar de que todo está bien, tenía dificultad para hablar, por lo que más adelante dará detalles de cómo vivió y de su estado de salud con más exactitud:

O sea, si quiero hablar y todo eso, pero se me dificulta poquito. Wendy Guevara

¿Wendy Guevara se luxará las costillas como procedimiento estético?

La cirugía que en algún momento se quiso realizar Wendy Guevara, fue la luxación de costillas. Esta intervención estética busca reducir y estilizar la cintura mediante la modificación o, en algunos casos, la extracción de las llamadas “costillas flotantes”.

Pese a lo que podría insinuar su nombre, no consiste en descolocar realmente las costillas, sino en una cirugía compleja que, de acuerdo con personas que ya pasaron por ella, es considerada una de las más dolorosas dentro del ámbito estético.

Por su parte, Wendy Guevara comentó recientemente que decidió no llevar a cabo ese ajuste corporal:

Ahora me voy a operar el 24 de noviembre. Me iba a luxar las costillas, entonces no, solamente me voy a hacer una lipo. Ya no me voy a luxar las costillas porque me han estado ofreciendo lo de las peleas estas, que ahorita están muy de moda con los influencers. Wendy Guevara

No fue tanto por miedo al procedimiento, sino porque ha recibido invitaciones para proyectos en los que requiere encontrarse en diferentes condiciones físicas.

