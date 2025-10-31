Wendy Guevara revela si se romperá las costillas para lucir una mini cintura, ¿corre peligro?

Wendy Guevara vuelve a generar conversación luego de confirmar que entrará al quirófano el próximo 24 de noviembre. Sin embargo, la influencer y ganadora de La casa de los famosos México aclaró que no se someterá a la luxación de costillas, uno de los procedimientos estéticos más comentados en redes sociales.

La creadora de contenido también aprovechó para desmontar creencias sobre implantes estéticos y mencionar algunos de los factores que influyen en las figuras públicas a la hora de decidir sobre cambios físicos, especialmente ahora que diversas propuestas laborales están relacionadas con su desempeño físico.

Te puede interesar: Javier Ceriani arremete contra el centro de rehabilitación del papá de Wendy Guevara, ¡denuncia delitos!

Wendy Guevara fue una de las protagonitas del ‘Galifest’. / Foto: IG/soywendyguevara

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre la luxación de costillas?

Durante la charla con reporteros, después de la conferencia de prensa del Tenorio cómico Wendy Guevara explicó el motivo principal detrás de su cambio de decisión. Según relató, fue considerada para participar en proyectos relacionados con peleas que actualmente se encuentran en tendencia, por lo que decidió evitar procedimientos que pudieran comprometer su movilidad o recuperación.

“Ahora me voy a operar el 24 de noviembre. Me iba a luxar las costillas, entonces no, solamente me voy a hacer una lipo. Ya no me voy a luxar las costillas porque me han estado ofreciendo lo de las peleas estas, que ahorita están muy de moda con los influencers” Wendy Guevara

Con esta aclaración, dejó ver que, aunque mantiene interés en la transformación estética, considera aspectos profesionales antes de tomar cualquier decisión médica.

Te puede interesar: Ninel Conde no asiste a la conferencia del ‘Tenorio cómico’ y enciende polémica ¿Qué le pasó?

Wendy Guevara compartió cómo está viviendo su nueva faceta en el teatro, un desafío que asegura ha disfrutado al máximo. 💃

Entre ensayos, grabaciones y nuevos proyectos, la ganadora de La Casa de los Famosos México demuestra que su agenda está llena.



📸 Luis Pérez y Carlos… pic.twitter.com/aA9o9S9hm4 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) October 28, 2025

¿Qué es la luxación de costillas y cuáles son los riesgos de este procedimiento?

El procedimiento, conocido en algunos centros estéticos como B-Waist, busca esculpir la cintura para obtener una figura en forma de reloj de arena. Consiste en realizar pequeñas incisiones, aproximadamente de 4 a 6 milímetros, para acceder a las costillas flotantes y ajustar su posición, generando un contorno más estrecho.

De acuerdo con el cirujano plástico Filiberto Álvarez, en su página web rfilibertoalvarez.com, recomienda que este método sea para pacientes con buena salud general, peso estable y que hayan pasado previamente por procedimientos como liposucción o aumento de glúteos.

No obstante, se trata de una intervención que requiere alta especialización quirúrgica, debido a la manipulación de estructuras óseas y nerviosas. Aunque se ha promovido su innovación, la evidencia científica señala riesgos importantes:



Un estudio en PubMed advierte que la remodelación costal puede ocasionar neumotórax, dolor crónico y complicaciones respiratorias.

Revisiones médicas coinciden en que no existen datos concluyentes sobre su seguridad a largo plazo, por lo que no se considera un procedimiento rutinario.

sobre su seguridad a largo plazo, por lo que no se considera un procedimiento rutinario. Especialistas como el Dr. Josef Hadeed, cirujano plástico doble board-certificado, en American Board of Plastic Surgery y American Board of Surgery. señalan que, aunque no implica la extracción completa de costillas, la intervención puede generar daño nervioso o alteraciones estructurales en el tórax.

Las personas con problemas respiratorios, alto índice de masa corporal o antecedentes de cirugía torácica no son candidatas recomendadas. De acuerdo con especialistas, las evaluaciones médicas previas deben realizarse con cirujanos certificados en cirugía plástica, además de contar con instalaciones adecuadas para atender cualquier complicación.

Te puede interesar: Wendy Guevara y las Perdidas triunfan en la noche más mágica con Wicked; ¡Ariana Grande las menciona!

Wendy Guevara rechaza la operación de luxación de costillas / Capturas de pantalla

¿Qué celebridades se han roto las costillas para lucir delgadas?

Aunque la luxación o remodelación de costillas continúa siendo un procedimiento poco común y altamente especializado, algunas figuras públicas han sido relacionadas con esta intervención debido a la búsqueda de una cintura más estrecha. Sin embargo, la mayoría de los casos confirmados provienen del ámbito de influencers y modelos que han documentado su transformación de manera pública.

Una de las figuras más conocidas es Pixee Fox, modelo sueca que hizo pública la extracción de seis costillas para modificar su silueta. Su procedimiento fue registrado en medios internacionales y redes sociales, donde detalló su proceso médico y su objetivo estético. Otro caso documentado es el de Emily James, influencer que pagó por la extracción de seis costillas, mismo procedimiento del que habló en entrevistas y plataformas digitales.

También se encuentra Rodrigo Alves, conocida actualmente como Jessica Alves, quien declaró haberse sometido a una intervención similar en su búsqueda de cambios corporales. Su caso ha sido cubierto por prensa internacional debido al número de cirugías estéticas realizadas a lo largo de su trayectoria mediática.

Por otro lado, han surgido rumores que involucran a celebridades como Cher, Kim Kardashian, Thalía, Janet Jackson y Jane Fonda, aunque en estos casos no existen confirmaciones oficiales ni evidencia médica que sustente dichas especulaciones. Plataformas de verificación han señalado que varias de estas afirmaciones surgen de comparaciones visuales, suposiciones en redes sociales o análisis de fotografías altamente estilizadas.

Te puede interesar: ¿Quién es el novio de Kim Shantal y por qué lo vinculan con Wendy Guevara? ¿Fue su pareja?