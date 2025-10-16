Wendy Guevara y las Perdidas triunfan en la noche más mágica con Wicked; ¡Ariana Grande las menciona!

Wendy Guevara y ‘las Perdidas’ se preparan para prender la noche más escalofriante del año como las anfitrionas oficiales de la fiesta de Halloween de Wicked. Con su estilo único, irreverente y lleno de diversión, prometen transformar la celebración en una experiencia inolvidable, llena de sorpresas, música y momentos para no olvidar.

Los asistentes podrán disfrutar de la energía explosiva de estas figuras del entretenimiento, que aseguran que este Halloween será una noche donde la creatividad y el buen humor serán los protagonistas.

Paola Suárez demuestra que también tiene magia de sobra: será parte de las anfitrionas oficiales de la fiesta de Wicked. / Foto: IG/paolitasuarez28

Wendy Guevara y ‘las Perdidas’, las antfitrionas del Halloween de Wicked

Ariana Grande y Cynthia Erivo sorprendieron a Wendy Guevara y ‘las Perdidas’ al darles la noticia de que serán las anfitrionas de la fiesta de Halloween de Wicked en México. Con un mensaje lleno de entusiasmo y magia, las cantantes y actrices:

"¡Hola, Wendy, Paola y Karina! Escuchamos que podrían estar un poco perdidas en algún lugar de Oz. Bueno, esperamos que encuentren pronto su camino porque, chicas, realmente necesitamos su ayuda. Todos aquí nos hablaron de ustedes y su fabulosa energía mágica. Estamos organizando la fiesta de Halloween más mágica de México: La fiesta de disfraces mágicos de Wicked. ¿Y adivina quiénes serán las anfitrionas? Ustedes, Wendy, Paola y Karina! Sorpresa” Ariana Grande

En su mensaje, ambas artistas invitaron a todos los fanáticos a sumarse a la celebración, haciendo un llamado a quienes se han sentido audaces, diferentes o simplemente disfrutan de los buenos disfraces: “Por eso estamos llamando a todos los ciudadanos de Oz, Glindas, Elphabas, hombres de hojalata, leones, espantapájaros y cualquiera que crea en la magia. Si alguna vez te has sentido audaz, diferente, poderoso o simplemente te encantan los buenos disfraces, esta fiesta es para ti. Ven vestido como tu personaje favorito de Wicked y únete a la celebración.”

El mensaje terminó con un toque divertido y muy característico de la producción: “Contamos con todos ustedes para que sea inolvidable. Y Wendy, Paola y Karina, gracias por ayudarnos, realmente esperamos que esta vez no estén perdidas, perdidas, perdidas...”.

Con esta invitación, la fiesta promete ser una de las más espectaculares y memorables de Halloween en México, con la energía explosiva de Wendy Guevara y ‘las Perdidas’ liderando la noche.

Wendy Guevara y Paolita Suárez no pudieron ocultar su entusiasmo tras confirmarse que serán anfitrionas del Halloween de Wicked junto a Kimberly La Más Preciosa.

“¡Qué emoción!”, afirmó Guevara, mientras que Paolita celebró con su clásico estilo.

Kimberly ‘La Más Preciosa’ brilla con su encanto en la fiesta de Wicked; junto a Wendy y Paola, promete un Halloween legendario lleno de magia, brillo y locura mexicana. / Foto: IG/kimberly_lamaspreciosa

¿Cuándo es la fiesta de Halloween de Wicked 2?

La magia de Wicked llegará a México de manera espectacular el próximo 30 de octubre, cuando se celebre la fiesta de Halloween organizada para la promoción de la película.

El evento promete ser una experiencia única, donde los asistentes podrán sumergirse en el mundo de Oz, rodeados de decoraciones temáticas, música, sorpresas y actividades inspiradas en el universo de la famosa historia.

Wendy Guevara y ‘las Perdidas’, quienes serán las anfitrionas de la noche, invitan a todos los fans a participar con sus disfraces favoritos de Wicked y vivir la celebración como auténticos ciudadanos de Oz. La fiesta no solo busca divertir, sino también generar un ambiente lleno de creatividad y energía, en el que cada invitado se sienta parte de la magia que caracteriza a la película.

Wendy Guevara será una de las anfitrionas de la fiesta de Halloween de Wicked, donde la magia, el glamour y el drama prometen encender Oz como nunca antes. / Foto: IG/soywendyguevara

¿De qué se trata Wicked 2?

La esperada película Wicked: por siempre en Hispanoamérica transportará nuevamente a los espectadores al mágico mundo de Oz, continuando la historia iniciada en la primera entrega.

La trama se centra en la compleja amistad entre Elphaba y Glinda, quienes deben enfrentar las consecuencias de sus decisiones mientras aceptan sus nuevas identidades como la Bruja Mala del Oeste y Glinda la Buena, respectivamente. La historia explora cómo estas transformaciones impactan no solo su relación, sino también el destino de todo Oz, antes y después de la llegada de Dorothy Gale desde Kansas.

