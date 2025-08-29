Muere actriz mexicana que participó en ‘Wicked’, ¿quién era Lourdes Ambriz y de qué murió a los 64 años?

El entretenimiento mexicano se viste de luto ante la inesperada muerte de Lourdes Ambriz, cantante y actriz que participó en la afamada cinta ‘Wicked’, a los 64 años. La noticia fue confirmada por el Instituto Nacional de Bellas Artes.

A través de redes sociales, la institución dio a conocer que la actriz falleció durante la tarde del pasado jueves 28 de agosto. En su mensaje, no solo lamentan su pérdida, también recuerdan un poco de su gran legado artístico.

“El Instituto Nacional de Bellas Artes y la Gerencia del Palacio de Bellas Artes lamentan profundamente el sensible fallecimiento de la soprano Lourdes Ambriz, figura esencial de la lírica mexicana, reconocida por un extenso repertorio que abarcó ópera, oratorio, música de cámara, renacentista y contemporánea”, se lee.

¿De qué murió Lourdes Ambriz, actriz que participó en ‘Wicked’?

En el comunicado del Instituto Nacional de Bellas Artes no se especifican las causas de muerte de Lourdes Ambriz. No obstante, diversos medios reportaron que falleció en un hospital de la Ciudad de México, en medio de su lucha contra el cáncer.

Hasta el momento, sus familiares no se han pronunciado, por lo que se desconoce cuándo o cómo será su último adiós. Cabe destacar que Lourdes jamás habló públicamente sobre su enfermedad, por lo que su deceso fue una sorpresa para muchos.

En redes sociales, los internautas la recordaron por su más reciente papel en ‘Wicked’, así como por su participación en la versión animada de ‘La bella y la bestia’, asegurando que “una parte de su infancia” había “muerto”.

Algunas celebridades también hicieron uso de sus plataformas para dedicarles mensajes de despedida.

Lourdes Ambriz ¿de qué murió? / Redes sociales

¿Cuál fue el personaje de Lourdes Ambriz en ‘Wicked’?

En 2024, se estrenó la primera parte de ‘Wicked’, película protagonizada por Ariana Grande. En este proyecto, Lourdes Ambriz le dio la voz en español de la ‘intérprete de Oz’, personaje encarnado por Kristin Chenoweth.

Su participación ha sido muy recordada por los fans del filme, quienes aseguraron que Lourdes hizo un gran trabajo. Cabe destacar que este fue su último proyecto en cine.

Hasta el momento, la producción de esta cinta o los encargados de su doblaje al español latino no se han pronunciado ante la muerte de Lourdes.

Lourdes Ambriz ¿quién es? / Redes sociales

¿Quién es Lourdes Ambriz?

María de Lourdes Ambriz Márquez, más conocida solo como Lourdes Ambriz, era una actriz de doblaje y cantante de origen mexicano. Aunque algunos sitios aseguran que nació el 20 de julio de 1958, la gran mayoría concuerda en que su nacimiento fue en el año 1961.

Debutó con la Compañía Nacional de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1982. Se presentó con la mayoría de las orquestas de México y su voz fue calificada como soprano.

También trabajó con compañías de diversos países como Venezuela, España y Canadá. Fue considerada como una prodigio en el canto. Siempre fue muy reservada en cuanto a hablar de su vida personal, por lo que se desconoce si estaba casada o tenía hijos.

Participó en el doblaje de grandes películas y series, principalmente cantando. Estos son algunos de sus proyectos más significativos:

La bella y la bestia (versión animada)

Agatha en todas partes

La liberación

Princesa Sofía

Sustos ocultos de Frankelda

Wicked

