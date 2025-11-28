Anucian la muerte de primera actriz de la época del cine de Oro mexicano; aseguran nadie sabia nada de ella

La industria del cine mexicano se volvió a vestir de luto. Tras la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, el pasado 26 de noviembre se confirmó la lastimosa noticia del deceso una querida primera actriz y estrella del cine de oro. ¿De qué murió? Esto es lo que se sabe.

Aunado a la conmoción por la muerte de Gabriela Michel, los fanáticos del cine de oro se sorprendieron por la inesperada noticia del fallecimiento de la primera actriz. ¿Estaba desaparecida? Se dice que nadie sabía nada de ella.

Muere primera actriz; se dice que nadie sabía nada de ella. / Redes sociales

¿Qué primera actriz del cine de oro en mexicano murió, hoy 27 de noviembre?

Luego de que la industria de la actuación se inundó en pena por la muerte de Gabriela Michel, ex de Eugenio Derbez, en esta ocasión, informaron sobre el lastimoso deceso de la actriz María Asunción Sevilla Castelazo, mayormente conocida como Teresa Sevilla. Aunque se desconoce la fecha puntual de su pérdida, en redes sociales no tardaron en reaccionar al anuncio.

A través de la cuenta oficial de Instagram de la Asociación Nacional de Actores anunciaron la muerte de Teresa Sevilla, a los 96 años. Esto aunado a una fotografía de ella en una de sus interpretaciones en el cine.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María Asunción Sevilla Castelazo ‘Teresa Sevilla’ miembro de nuestro sindicato y huésped de la Casa del Actor. Nuestras condolencias a familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz” Asociación Nacional de Actores

Así lo anunciaron:

¿De qué murió Teresa Sevilla, primera actriz mexicana?

Al momento, la Asociación Nacional de Actores no ha dado a conocer detalles sobre la muerte de Teresa Sevilla. Sin embargo, algunos usuarios señalaron que hace bastante tiempo que no se sabía nada de la histrionisa, dado que ya no había figurado en la industria del espectáculo.

Lo único que se sabe de la actriz es que habitaba en La casa del actor tras retirarse del la industria de la actuación. Por su parte, sus familiares, así como seres cercanos, no se han pronunciado ante esta lastimosa pérdida. Aunque hubo usuarios que sí enviaron mensajes de condolencias ante esta pérdida. Estos fueron algunos comentarios:

“Pobrecita, ya estaba grande, descanse en paz”

“Que descanse en paz”

“Un abrazo a toda su familia”

“QEPD”

“Ya no se sabía nada de ella”

“Qué le pasó, que triste”

Muere Teresa Sevilla, primera actriz del cine de Oro en México / Redes sociales

¿Quién fue Teresa Sevilla, actriz mexicana que murió?

María Asunción Sevilla Castelazo, conocida artísticamente como Teresa Sevilla, fue una actriz y bailarina mexicana que destacó durante la época de Oro del cine nacional. A lo largo de su carrera participó en diversas producciones cinematográficas, donde ganó reconocimiento por su presencia escénica. Entre las cintas en las que participó se encuentran:



La niña de mis ojos,

El amor abrió los ojos y

La calle de los amores,

Mientras que su última aparición en pantalla fue en Tu vida entre mis manos, estrenada en 1955. Tras ese proyecto, decidió retirarse del medio artístico.

Su lastimosa muerte llegó días antes del aniversario luctuoso de Silvia Pinal, ‘la Diva del cine de oro’, quien perdió la vida el 28 de noviembre del pasado 2024.