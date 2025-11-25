Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo hablan de la muerte de Gabriela Michel; él dedica emotivo mensaje: “Te amo”

La muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, conmocionó a toda la industria del espectáculo. Por esta razón, en redes sociales estaban a la espera de la reacción de Eugenio Derbez, quien se encontraba en plenos premios, junto a Alessandra Rosaldo, en medio del anuncio de esta lamentable noticia. Ahora, rompió el silencio y envió un emotivo mensaje a su hija en estos momentos de luto.

Cabe señalar que Eugenio Derbez fue criticado por usuarios en redes sociales por su “actitud” al ser cuestionado en un live sobre la noticia de la muerte de Gabriela Michel. Sin embargo, el actor se dijo desconcertado, al igual que su actual esposa, Alessandra Rosaldo. Esto dijeron en plena entrevista.

¿De qué murió Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

La tarde del pasado 24 de noviembre, Chamonic dio a conocer que la mamá de Aislinn Derbez, Gabriela Michel, murió a causa de un presunto accidente doméstico. Sin embargo, en ese momento nadie de la familia había confirmado esta lamentable noticia.

“Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, está de luto. Lamentablemente, hoy alas 7 am aproximadamente falleció su mamá la señora Gabriela Michel a los 65 años de edad; me dicen que fue a consecuencia de un accidente en su casa”. Chamonic

Más tarde, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) lanzó un comunicado en el que confirmó que la mamá de Aislinn Derbez, lamentablemente, perdió la vida. Aunque no mencionaron los motivos, la actriz reapareció en redes sociales y reveló que su mamá murió a causa de un infarto.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”.

¿Qué dijeron Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo de la muerte de Gabriela Michel?

En la ceremonia de los Premios Emmy en Nueva York, donde el actor estaba postulado como productor ejecutivo por la serie Y llegaron de noche, Eugenio Derbez habló de la noticia de la muerte de Gabriela Michel.

En entrevista para el reportero Carlos Banda, de Televisa Espectáculos, el actor se dijo desconcertado por dicha situación y reveló que ya se había comunicado con Aislinn, su hija.

“Me acabo de enterar, entonces la verdad es que no tengo información, supe lo que sucedió y lo siento mucho, ahorita voy a hablar con mi hija”, Eugenio Derbez

“La verdad sí estamos muy tristes, literal, no he hablado con ella, me mandó un mensaje, le mandé un audio y ahorita le voy a llamar, por supuesto”, agregó.

Asimismo, Alessandra Rosaldo replicó:

“Convivimos con ella (Gabriela Michel) en varias ocasiones, y por supuesto estamos consternados, tristes y acompañando a Aislinn, a Michel y a Chiara en este momento tan difícil” Alessandra Rosaldo

Finalmente, ambos dieron a conocer que viajarán a México para acompañar a Aislinn Derbez en el último adiós de su madre.

Así lo dijeron:

¿Qué mensaje le envió Eugenio Derbez a Aislinn Derbez por la muerte de Gabriela Michel, su mamá?

Por otro lado, Eugenio Derbez reapareció en redes sociales y compartió un emotivo mensaje a Aislinn derbez, quien enfrentaría un difícil momento por la muerte de su madre, Gabriela Michel.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Eugenio publicó una fotografía con Aislinn Derbez, en la que se miran a los ojos, muy sonrientes. Aunado a esto, escribió:

“Siempre contigo. Te amo @aislinnderbez”. Eugenio Derbez

Al momento, Aislinn Derbez, hija de Gabriela Michel, no ha respondido a dicha publicación. Sin embargo, esta se llenó de mensajes en apoyo a la actriz.



