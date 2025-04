¿La Mamá de Aislinn Derbez pensó que a Eugenio Derbez le gustaban los hombres?

Aislinn Derbez se ha mostrado muy cercana a Eugenio Derbez, su padre. Sin embargo, hubo momentos en los que él y Gabriela Michel, su mamá, la hicieron pasar un momento verdaderamente doloroso por su separación.

Aislinn Derbez abrió su corazón y se sinceró sobre los duros momentos que ha enfrentado a lo largo de su vida, tanto en lo personal como en lo laboral. En esta ocasión, llamó la atención la contundente declaración con respecto a su madre, Gabriela Michel, y su papá, Eugenio Derbez. ¡Michel pensó que a Derbez le gustaban los hombres!

¿Gabriela Michel pensó que a Eugenio Derbez le gustaban los hombres?

A través de la más reciente entrevista con Yordi Rosado, Aislinn Derbez no solo habló de su divorcio de Mauricio Ochmann, el padre de su hija, sino que también reveló detalles de la separación entre Eugenio Derbez y Gabriela Michel, sus papás.

De principio, la actriz reveló cómo fue que sus papás se conocieron. Señaló que este encuentro fue muy “extraño”, debido a que fue en unas clases de ballet. Por esta razón, Michel consideró que Eugenio sentía atracción por personas de su mismo género.

“Mis papas se conocieron de una forma muy extraña, porque mi papá era maestro de Ballet de mi mamá, le daba clases de Ballet, pero mi papá es más chico que mi mamá… Mi mamá juraba que mi papá era gay”. Aislinn Derbez

No obstante, Gabriela logró conquistarlo, por lo que se dio cuenta de que al comediante no le gustaban los hombres.

“Mi mamá le tira la onda, se lo ligó, resulta que no era (gay) y empezó esa historia, lo que sé y está corroborado por los dos, es que fueron el gran amor que les pegó, ese primer amor que arrasa por todo, eso fueron el uno para el otro”, agregó.

¿Por qué se separaron Gabriela Michel y Eugenio Derbez?

Aislinn también contó que sus padres nunca lograron llevarse bien, dado que tenían personalidades muy distintas. Señaló que no eran nada compatibles. Por ello, tomaron la decisión de separarse, situación que le afectó mucho a la actriz en su niñez.

“Siempre se llevaron mal, creo que nunca estuvieron en paz porque tienen personalidades completamente, que no tienen nada que ver, que no son compatibles, pero algo que me dijo mi papá es que mi mamá era tan fuerte que lo obligó a madurar”, dijo.

“Fue bastante traumático ese periodo de mi vida, sobre todo esa separación de ellos fue caótica y como violenta y eso me tocó a mí porque ellos no querían hablar, entonces eso fue a través de mi” Aislinn Derbez

Finalmente, Aislinn reiteró que este momento en su vida fue muy complicado, ya que ella tenía que ser la intermediaria entre sus padres desde los 3 hasta los 15 años.

“Yo a mis 3, 4, 5 hasta los 15 siendo su interfon, imagínate lo que es eso para un niño”, añadió.

Así lo dijo Aislinn Derbez:

¿Quién es la mamá de Aislinn Derbez?

La madre de Aislinn Derbez es Gabriela Michel, una reconocida actriz de doblaje mexicana. Nacida el 24 de octubre en la Ciudad de México. La famosa ha tenido una destacada carrera en el mundo del doblaje, fue la voz recurrente de personajes como Samantha Jones en la serie ‘Sex and the city’.

Michel estuvo casada con el actor Eugenio Derbez, con quien tuvo a Aislinn. Tras su divorcio, contrajo matrimonio con el también actor de doblaje y locutor Jorge Alberto Aguilera, más conocido como ‘El señor Aguilera’ en Chabelo, con quien tuvo dos hijas más: Michelle y Chiara Aguilera.

Michelle ha seguido los pasos profesionales de su madre en la comunicación, ha participado como locutora y colaboró en ‘La magia del caos’, el exitoso podcast de Aislinn Derbez .