Aislinn Derbez llora al hablar sobre la presión social que siente por “tener” que “lucir perfecta”

Recientemente, Aislinn Derbez se volvió tendencia en redes sociales por sincerarse acerca de la presión constante que sienten las mujeres por lucir “perfectas” en todo momento, principalmente, para evitar las críticas.

En su pódcast ‘La magia del caos’, la famosa actriz comenzó hablando de cómo algunas mujeres, así como ella y su madre, han tenido canas prematuras.

“La presión está muy fuerte, taparme las canas porque tengo canas prematuras. O sea, a mi mamá le salen canas desde que tenía 15 años, a mí también y tengo un ch… de canas”, expresó.

A raíz de esto, se suele pintar el cabello cada cierto tiempo por la “presión social”, algo que le ha afectado profundamente: “Soy canosa prematura desde que tenía 20 años y me las tapo... cada tres semanas me salen, a veces, hasta cada dos. Hay una presión grande”, indicó.

Aislinn Derbez selfie en su cuarto / Facebook: Aislinn Derbez

Te recomendamos: Video: ¿Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez andan en pleno recalentado?

Aislinn Derbez rompe en llanto por la presión hacia su físico

Durante el episodio, en el cual tuvo como invitada a la nutrióloga Raquel Lobatón, la exesposa de Mauricio Ochmann rompió en llanto y admitió que pensar en cómo verse “perfecta” la hace sufrir.

“Ve, me dan ganas de llorar. Incluso hay una presión grande de, ok si no pongo mi valor en mi apariencia, pongo mi valor en todo lo que hago, en lo que tengo que lograr, entonces es una constante presión para todo” Aislinn Derbez

La celebridad también recordó que esta situación afectó su adolescencia: “No la pasé muy bien que digamos. No me voy a hacer víctima pero no la pasé bien”.

Checa: Mauricio Ochmann le dedica emotivo mensaje a Aislinn Derbez; afirma que es su “compañera y cómplice”

Por su parte, Lobatón la consoló y mencionó que las mujeres también se sienten presionadas para tener el “físico perfecto”, sin importar que eso no siempre esté relacionado con una buena alimentación.

“Creo firmemente que la diversidad corporal nos enriquece y que todos los cuerpos merecen los mismos derechos”, indicó.

Y concluyó diciendo: “No se trata de prohibir o hacer que las personas sientan culpa por comer. Existen ciertas condiciones que necesitan adecuaciones, pero con el conocimiento que cada persona tiene una historia individual”.

Aislinn Derbez con cara seria selfie / Facebook: Aislinn Derbez

Mira: ¿Adrián Uribe incursionará en la política? ¿Es un sketch o va en serio?