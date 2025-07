Tras ‘separación’ de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, Vadhir hace anuncio: ¡Se convirtió en papá!

Luego de que Eugenio Derbez respondió con ironía para oficializar su ‘separación’ de Alessandra Rosaldo por unas horas, un integrante de la familia del comediante se vistió de manteles largos. ¡Vadhir platicó que es papá!

Tal como José Eduardo Derbez, quien ha destacado lo feliz que es por la vida que tiene desde que llegó su bebé con Paola Dalay, Vadhir también decidió darse la oportunidad de probarse como padre; así celebró la vida de su ‘hija’.

¿Qué dijo Vadhir Derbez sobre su paternidad? Así habló sobre su ‘hija’

En medio de los escándalos que enfrentaría Eugenio Derbez sobre una supuesta crisis matrimonial con Alessandra Rosaldo, Vadhir compartió con su público que está más que contento por cómo se ha manejado como ‘padre’.

A través de una plática en el programa ‘Hoy’, el cantante dio a conocer que está muy contento con Nala, su perrita, a quien considera como su ‘hija’ y lleva a su lado nueve años. ¡Aseguró que es un amor!

“Nalita me la llevo a todos lados. Es un amor. Le digo el ‘perromueble’ a la pobre porque literal no te das cuenta que está. Se te olvida. Es bien callada, superbién portada, muy bien entrenada”, dijo Vadhir.

Vadhir habló acerca de su paternidad; su ‘hija’ se llama Nala / IG: @vadhird / @soynaladerbez

Además, se consideró un gran ‘padre’, dado que tiene más que consentida a su pequeña.

“Yo como buen papá, la llevo a todos lados. La cuido, la consiento como se debe. Ya tiene nueve añitos”, comentó.

Como era natural, todos se enternecieron con las palabras del hijo de Eugenio Derbez. Cabe recordar que Vadhir ha comentado, en diversas ocasiones, que sí estaría en búsqueda de ser padre de un bebé humano, pero espera que llegue la persona ideal.

“También estoy abierto a que la vida me sorprenda y no sé, la vida cambia, uno cambia. Yo voy fluyendo, tomándolo paso a pasito, pero por supuesto que se me antoja en algún momento casarme, tener hijos, formar una familia, irme al bosque…”, dijo en una entrevista.

¿Cómo celebró Vadhir Derbez el cumpleaños de su ‘hija’ Nala, su perra?

Tras revelar lo importante que es para él Nala, su perrita, también publicó en redes sociales la felicidad que sintió por verla cumplir un año más de vida. ¡Cumplió 10 años!

Eso no es todo, también le dedicó unas palabras en su nueva vuelta al sol este miércoles 16 de julio.

“Hoy cumple 10 años, mi niña chula. Toca festejarla”, se lee en la historia de Instagram de Vadhir en la que publicó una fotografía de ella recostada en su cama.

Además, Silvina Prince, mamá de Vadhir, también le dedicó una tierna publicación en su cuenta de Instagram. En la historia se les puede ver a ambas muy contentas en pleno abrazo.

“Feliz cumpleaños, Nala. Te amo”, se lee en la publicación.

Cabe recordar que, actualmente, Eugenio Derbez es abuelo de dos pequeñas: la hija de Aislinn Derbez, fruto de su relación con Mauricio Ochmann, y la bebé de José Eduardo Derbez y Paola Dalay.