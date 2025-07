Eugenio Derbez dedica mensaje a Alessandra Rosaldo en medio de rumores de divorcio: “Mala suerte”

En los últimos días, Eugenio Derbez y su esposa, Alessandra Rosaldo, han sido tema de conversación en redes sociales. Esto, debido a las especulaciones sobre su supuesta inminente separación tras 19 años de relación.

En su momento, Mhoni Vidente aseguró que, presuntamente, la pareja lleva distanciada, al menos, tres años, pero han querido mantener las apariencias por el bien su familia. También predijo que la ruptura sería por una infidelidad.

Por si esto fuera poco, el actor admitió recientemente que “vivía separado” por cuestiones de trabajo de la vocalista de ‘Sentidos opuestos’, lo que fortaleció aún más los rumores.

Alessandra Rosaldo / Redes sociales

¿Por qué Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo viven separados?

En su momento, Eugenio Derbez reconoció que ahora no vive junto a Alessandra Rosaldo. No obstante, aclaró que no se debe a una crisis matrimonial, como mucho se ha especulado. Según el también productor, todo se debe a sus respectivos compromisos laborales.

“Pues sí vivimos separados porque ella está trabajando en México y yo estoy acá, pero al ratito nos vamos a juntar y a la siguiente semana nos separamos porque estamos continuamente trabajando. Estamos juntos en la marcha, por lo que son rumores”, manifestó en entrevista para ‘Sale el sol’.

Por otra parte, la intérprete de ‘Eternamente’ simplemente señaló que, a lo largo de los años, ha enfrentado rumores de este tipo y ya aprendió a no darles importancia.

“Uno tiene que aprender a no poner atención a las cosas que no te suman, porque este tipo de cosas, repito, si no las sabes manejar, te tambalean, rumores o este tipo de cosas no ciertas, terminan matrimonios”, puntualizó.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Qué mensaje le mandó Eugenio Derbez a Alessandra Rosaldo por su aniversario en medio de rumores de separación?

En medio de todo este escándalo, Eugenio Derbez publicó una dedicatoria a Alessandra Rosaldo. Esto, con motivo de su aniversario de bodas. A través de TikTok, el actor compartió un video con algunas imágenes de su boda con la cantante, en 2012.

En dicho clip, también se puede ver parte de los votos matrimoniales que él le dijo a su esposa frente al altar. Su publicación estuvo acompañada del siguiente mensaje:

Eugenio Derbez “Dicen que el 13 es de mala suerte, pero, cumplir 13 años de casado contigo, me hace el hombre más suertudo del mundo @alexrosaldo Te amo #13ycontando”

Hasta el momento, Alessandra no ha reaccionado a este video. No obstante, todo indica que el matrimonio entre las celebridades está más que bien y están más unidos que nunca.

¿Cómo fue la historia de amor entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se conocieron en 2005, cuando ella fue invitada al especial de la serie ‘Vecinos’, rodado en Canadá. En aquel entonces, Derbez era productor, director y guionista de la serie.

Según Rosaldo, “fue amor a primera vista, fue flechazo instantáneo, fue incontrolable. Hubo magia”. Oficializaron su relación en 2006. La cantante reveló en su momento que los primeros años de romance no fueron fáciles e incluso se separaron por un tiempo. Sin embargo, con el tiempo arreglaron sus diferencias y volvieron a estar juntos.

En 2012, se casaron en CDMX y, dos años después, anunciaron la llegada de su hija. Desde entonces, ambos se han mostrado muy felices y enamorados, tanto en redes sociales como en diversos eventos.

