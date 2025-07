Alicia Villarreal vs Cruz N: ¿Cuántos años podría pasar él en la cárcel de resultar culpable de agredirla?

La batalla legal de Alicia Villarreal en contra de su aún esposo, Cruz N, está muy lejos de terminar. Y es que, tras haber faltado a la audiencia que se tenía programada el 3 de julio, el productor musical fue declarado “prófugo de la justicia” y se emitió una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con el abogado de la cantante, la defensa de Cruz no pudo explicar la ausencia de su cliente, por lo que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León decidió emitir la orden de aprehensión para “conducirlo al proceso penal correspondiente”.

Alicia Villarreal y Cruz N / Redes sociales

¿Por qué Alicia Villarreal denunció a su esposo, Cruz ‘N’?

Hace algunos meses, se filtró que Alicia Villarreal había ido al hospital tras presuntamente ser agredida físicamente por Cruz ‘N’, en su residencia de Monterrey. Si bien al principio todo era especulación, poco después la propia cantante confirmó esto al lanzar una señal de auxilio en pleno concierto.

Posteriormente, se supo que inició un proceso legal por toda esta situación y al productor se le acusó de feminicidio en grado de tentativa.

“Realmente yo sí sentía peligro de mi vida y yo ya no puedo vivir esta violencia de esta manera y de esta forma, por eso tuve que hacer la denuncia. (Me tomó) desprevenida porque, ya te había dicho yo: ‘Ya no me va a pasar esto, ya me lo hizo muchas veces y una más ya no va a haber’ y eso pasó”, expresó en su momento.

Desde que comenzó todo esto, Cruz ha dicho ser inocente y afirma sentirse confiado en que las leyes mexicanas le ayuden a demostrarlo.

Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Cuántos años pasaría Cruz N en la cárcel, en caso que sea declarado culpable de tentativa de feminicidio contra Alicia Villarreal?

Una de las dudas que ha surgido en medio de este caso es la sentencia que tendría Cruz N, en caso de ser declarado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa contra Alicia Villarreal.

Según el artículo artículo 325 del Código Penal Federal, aquellos que son culpables por el delito de feminicidio en grado de tentativa reciben una pena de dos terceras partes de la condena por feminicidio, la cual va de 40 a 60 años.

Esto quiere decir que, Cruz podría obtener una pena de 15 y 17 años, dependiendo de las circunstancias. Cabe destacar que el abogado de Alicia mencionó que ser considerado un “prófugo de la justicia” es un agravante en el caso, por lo que podría recibir la pena máxima.

Cruz Martínez / Redes sociales

¿Cómo fue la historia de amor entre Alicia Villarreal y Cruz N?

Alicia Villarreal y Cruz N se conocieron a finales de los años 90, cuando él trabajaba como productor en el grupo ‘Límite’. Su relación comenzó formalmente en 2001, después de que ella se divorciara de Arturo Carmona.

Se casaron en dos ocasiones en 2002; la primera en Las Vegas y la segunda en Monterrey. Años después, tuvieron dos hijos. Cruz también fungió como el padrastro de Melenie Carmona, la primogénita de Alicia.

Todo parecía ir bien entre ellos hasta 2024, cuando se viralizó una foto de él acompañado de otra mujer en una discoteca. Aunque la cantante no quiso dar muchos comentarios en aquel entonces, todo apuntaba a un divorcio. En diciembre de ese año, una fuente cercana a ellos contó para TVNotas que ya estaban arreglando las cosas y hasta pasaron la Navidad juntos.

En febrero del 2025, Alicia denunció a Cruz tras presuntamente haber sido violentada por él. Según los abogados de ella, el divorcio está en trámite.

