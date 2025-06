Alicia Villarreal defiende a Arturo Carmona tras señalarlo de haberla maltratado; él reacciona

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Alicia Villarreal. Y es que, en medio de su batalla lega en contra de su aún esposo, Cruz Martínez, a quien acusa de violencia familiar, dio de qué hablar al decir que su exmarido, Arturo Carmona, también la llegó a maltratar en su momento.

Toda la polémica con Carmona inició después de que resurgiera una carta que la propia Alicia le mandó a ‘la Chicuela’ en la que confesaba haber sido agredida por el actor, cuando aún estaban casados.

Si bien el famoso negó esto y hasta arremetió contra ‘la Chicuela’, a quien acusó de haber “revivido” dicho escrito para ganar relevancia, la cantante confirma que sí vivió violencia durante su matrimonio con él.

Pese a lo ocurrido, Alicia Villarreal no ha dudado en defender al padre de su hija de las críticas que ha recibido recientemente por todo este asunto.

Alicia Villarreal / Redes sociales

No te pierdas: Francisco Cantú, presunto ex de Alicia Villarreal, le responde a Arturo Carmona tras llamarlo “monta perros”

¿Por qué Alicia Villarreal defiende a Arturo Carmona, pese a que la maltrató?

En entrevista para ‘Venga la alegría’, Alicia Villarreal aseguró que, actualmente, Arturo Carmona es un “hombre completamente diferente”, lo que ha permitido que tengan una relación cordial, por el bien de su hija, Melenie Carmona.

Alicia Villarreal “Sí quiero mencionar que Arturo es una persona que, hoy en día, no es violento ni así, como, de repente, se empezó a tachar. Yo creo que, por eso, él tomó está actitud (frente a las críticas). A veces platicamos, a veces no, pero, como mi hija ya no está en casa, ya no se nos da tanto esto”

También aprovechó para reiterar que Blanca Martínez ‘la Chicuela’ no es la responsable de toda esta controversia, como Arturo ha dicho en múltiples ocasiones.

“La señora Blanca Martínez, yo creo que no tiene nada que ver en esto. Me duele un poquito. Me lastima. No deja de ser una figura importante del regional mexicano. Por eso me duele. No tiene nada que ver. Viene de otra parte”, señaló.

Checa: Arturo Carmona niega ser igual que Cruz Martínez ¿Desconoce a Alicia Villarreal? VIDEO

¿Cómo es la relación actual entre Arturo Carmona y Alicia Villarreal?

En respuesta a lo dicho por Alicia Villarreal, Arturo Carmona aseguró que siempre ha sido una persona “educada” y que no violenta a las mujeres, pues son cosas que le han inculcado sus padres.

“Yo no he cambiado. He sido el mismo toda mi vida. Eso se lo debo a mis padres, a la educación que he tenido desde niño, pero agradezco el comentario. Yo no sé como no se da cuenta de dónde salió todo esto. Hay cosas que se distorsionan”, manifestó.

Arturo sostiene que su relación con Alicia es buena, pese a todo. No obstante, indicó que no ha podido hablar con ella últimamente, debido a sus agendas laborales.

“Estamos bien. Mi hija está muy bien con su mamá. Todo está muy bien. No (he hablado con ella). He tenido mucho trabajo, gracias a Dios. Ella trabaja muchísimo y, a veces, no hay necesidad de hablar. Nos conocemos tan bien que, a veces, no es necesario”, concluyó.

¿Qué dice la carta que Alicia Villarreal le mandó a ‘la Chicuela’ sobre Arturo Carmona?

A principios de los años 2000, Alicia Villarreal le mandó una carta a ‘la Chicuela’ para exponer el presunto maltrato que sufrió de Arturo Carmona. La conductora leyó dicho escrito en un programa de televisión.

“Querida Blanca: Estoy deshecha. No sabe la noche que pasé hoy. Fue una pesadilla. Llegó Arturo como loco a la casa. No sé si estaba tomado, pero se veía mal. Además, furioso, insistiendo que yo tenía a alguien en mi casa. Lo revisó todo. Arturo me estrujaba. Me lastimó los brazos y, aunque quise que se calmara, cuando iba arriba en las escaleras, me decía cosas horribles y me cacheteó”, leyó.

En su momento, ‘la Chicuela’ sostuvo la veracidad de la carta y aseguró que la propia cantante le dio su completa autorización para leer dicha carta.

Mira: Alicia Villarreal: ¿A quién le dedicó la canción ‘Te quedó grande la yegua’? ¿Va para a un ex?