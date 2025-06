Melenie Carmona ¿apoya a Arturo Carmona tras supuesto maltrato a Alicia Villarreal?; Pati Chapoy la critica

Arturo Carmona continúa en polémica. Esto, debido a que, en redes sociales, resurgió una carta que la propia Alicia Villarreal le habría mandado a ‘la Chicuela’ hace más de 20 años y que comprobaría el presunto maltrato que su entonces esposo habría ejercido en contra de ella.

Si bien en aquel entonces no pasó a mayores y Alicia nunca quiso hablar más del tema, dicha carta ha tomado relevancia con la denuncia que interpuso la exvocalista del grupo ‘Límite’ en contra de su aún esposo, Cruz Martínez, por presunto maltrato.

Esto es lo que dice el escrito que le habría enviado Alicia Villarreal a ‘la Chicuela’ y que esta última leyó en un programa de televisión hace más de dos décadas:

“Querida Blanca: Estoy deshecha. No sabe la noche que pasé hoy. Fue una pesadilla. Llegó Arturo como loco a la casa. No sé si estaba tomado, pero se veía mal. Además, furioso, insistiendo que yo tenía a alguien en mi casa. Lo revisó todo. Arturo me estrujaba. Me lastimó los brazos y, aunque quise que se calmara, cuando iba arriba en las escaleras, me decía cosas horribles y me cacheteó”.

¿Cómo reaccionó Arturo Carmona ante el resurgimiento de las acusaciones de maltrato hacia Alicia Villarreal?

A través de redes sociales, Arturo Carmona negó haber maltratado a Alicia Villarreal durante su matrimonio y explotó contra ‘la Chicuela’ por “revivir” la polémica carta. Según el actor, en su momento, la presentadora hasta se disculpó por haberla expuesto.

“Quiero aclararte y recordarte que te arrepentiste de haberla sacado y te disculpaste. Te disculpaste con mi familia y con un servidor, nada más que mi familia no te quiso atender, porque hiciste mucho daño con esa carta”, manifestó.

Asimismo, se dijo cansado de que la gente se quiera involucrar en asuntos que no le competen: “Ya basta de que todo mundo se esté subiendo al carrito de los problemas ajenos. Ya no seas ridícula, Blanca Martínez. De verdad, cuando quieras hablar conmigo, aquí estoy, y te recuerdo, te creí tus disculpas de hace 25 años”, sostuvo.

Cabe destacar que este no es el primer testimonio en contra de Arturo Carmona. En este martes de TVNotas, Francisco Cantú, quien asegura haber tenido una breve relación con Alicia Villarreal, nos contó que, presuntamente, la propia cantante le dijo, entre otras cosas, que su exesposo era “violento” y “celoso”.

¿Qué dijo Melenie Carmina, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, ante los señalamientos en contra de su padre?

Si bien Melenie Carmona se ha mantenido neutral en el pleito legal entre su madre, Alicia Villarreal, y Cruz Martínez, la joven sorprendió a todos al soltar un comentario contundente que parecería ser una indirecta con la que defendería a su padre, Arturo Carmona.

A través de redes sociales, la joven exclamó:

Melenie Carmona “Consejo del día: no se metan en chismes ajenos ni quieran buscar protagonismo en un lugar en donde nadie los ha mencionado ni nadie los conoce porque se ven super hambreados. Sorry. Imagínate querer lucrar con los problemas de una familia y el sufrimiento de una familia nada más para salir porque ni en tu rancho te conocen, cada quien”

Sus palabras dieron mucho de qué hablar y en redes sociales comentaron que se trataba de un mensaje contundente contra ‘la Chicuela’.

¿Qué dijo Pati Chapoy en contra de Melenie Carmona por el mensaje con el que defendería a tu papá?

En la más reciente transmisión del programa ‘Ventaneando’, Pati Chapoy lamentó que Melenie Carmona se pronunciara de la manera que lo hizo.

“Me llama la atención que esté en contra de ‘la Chicuela’, que no lo dice abiertamente, pero se entiende, defendiendo a su papá. Yo no he visto un video Melenie, defendiendo a tu mamá” Pati Chapoy

Y es que la presentadora considera que es más grave la situación que enfrenta su mamá, que las acusaciones en contra de su papá.

“Es mucho más grave lo que está viviendo en este momento tu mamá por las denuncias de un señor que estuvo a punto de matar a tu mamá, pero bueno”, manifestó.

