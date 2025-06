Hija de Alicia Villarreal, Melenie Carmona, presume los impactantes resultados de su lipo y ¡así luce ahora!

La hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, Melenie Carmona, causó furor en redes sociales al mostrar los sorprendentes resultados de su reciente liposucción.

La joven influencer no dudó en mostrar el cambio que va teniendo su cuerpo y en redes sociales le llovieron halagos.

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, habla de ‘su vida de casada’ / IG: @meleniecarmona

Te puede interesar: Cruz Martínez, ex de Alicia Villarreal, reaparece y dedica importante mensaje a sus hijos ¿Melenie lo ignoró?

¿A qué cirugía estética se sometió Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal?

La confesión de Melanie sobre su más reciente cirugía la dio a conocer en abril, en medio de la polémica que rodea a su madre, Alicia Villarreal, quien denunció una agresión por parte de su ex, Cruz Martínez.

La joven cantante compartió que su cirugía tuvo lugar el 7 de enero en Guadalajara. Aunque tenía ganas de contarle a sus seguidores sobre el procedimiento, decidió esperar debido a las situaciones delicadas que enfrenta su familia.

“Les tengo que contar, quería hacer un video en TikTok de todo lo que sucedió, pero bueno, se los cuento: Me operé el 7 de enero. Me hice lipo con transferencia y quería grabarles el post, pero pasaron muchas cosas, no pude”, relató Melenie en su video.

En su relato, la joven destacó cómo su dedicación al ejercicio también ha sido clave para los resultados finales. “Si hago bastante ejercicio, de 4 a 5 veces a la semana, y se nota mucho el resultado porque me operé”, comentó, enfatizando que la combinación de la liposucción y el entrenamiento físico ha mejorado su figura considerablemente.

En redes sociales la criticaron por no mostrarle apoyo a su mamá en redes sociales / Instagram

Te puede interesar: Arturo Carmona le responde a Alicia Villarreal tras compararlo con Cruz Martínez: “Igual de talentosos”

Melenie Carmona presume en redes silueta de impacto tras la liposucción

La cantante de 26 años compartió en sus historias de Instagram una fotografía tomada frente al espejo de un elevador. En la imagen luce un conjunto deportivo en tono vino y un top blanco que resalta su abdomen tonificado. “Tarde, pero se entrenó”, escribió junto a la instantánea.

Como era de esperarse, la publicación desató una ola de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no tardaron en elogiar tanto su disciplina como los notables resultados de su reciente procedimiento estético.

¿Cómo reaccionó Alicia Villarreal a la liposucción de su hija?

En entrevistas pasadas Alicia Villarreal fue cuestionada sobre la cirugía estética de su hija Melenie Carmona. La cantante confesó haberse sorprendido por la decisión, señalando que sus hijos ya son adultos y toman sus propias decisiones. Con un tono entre divertido y resignado, comentó: “Esta chamaca, ¿qué les digo? Ya están grandes. Ellos deciden cosas”.

A pesar de la sorpresa inicial, Alicia expresó sentirse muy orgullosa de Melenie. La elogió por su disciplina y por cuidar su cuerpo, asegurando que siempre la ha visto hermosa. “Está preciosa. Yo la veo muy disciplinada. Se cuida mucho y esas son de las cosas que aprendes de la mamá”, dijo con orgullo, dejando claro su apoyo incondicional.

Te puede interesar: ¿Cruz Martínez agredió a Alicia Villarreal en el pasado? Ella confiesa que intentó denunciarlo antes

¿Qué es una liposucción con transferencia de grasa?

El procedimiento al que Melenie se sometió en enero es una liposucción con transferencia de grasa es un procedimiento estético combinado que tiene dos etapas principales según el sitio de Neos Cirugía Plástica, una clínica especializada en procedimientos estéticos en México.



Liposucción : se extrae grasa de zonas del cuerpo donde hay exceso, como el abdomen, muslos, espalda o brazos. Esto se hace mediante pequeñas incisiones por donde se introduce una cánula que succiona la grasa.

: se extrae grasa de zonas del cuerpo donde hay exceso, como el abdomen, muslos, espalda o brazos. Esto se hace mediante pequeñas incisiones por donde se introduce una cánula que succiona la grasa. Transferencia de grasa (lipotransferencia): la grasa extraída se purifica y luego se inyecta en otras áreas del cuerpo que se desean aumentar o moldear, como los glúteos, senos, caderas o rostro

Los beneficios son de inmediato y se puede ver como reduce volumen donde sobra y lo añade donde falta. Al usar grasa del propio cuerpo, se reduce el riesgo de rechazo o reacciones alérgicas. Ademas esculpir una figura más armónica y personalizada.