Alicia Villarreal sorprende con su reacción a la liposucción de su hija Melenie: “Esta chamaca”

Hace algunos días, Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, sorprendió a todos al revelar que a principios de enero, se había sometido a una liposucción para moldear su cuerpo, en Guadalajara.

A través de redes sociales, la joven se dijo muy contenta con los resultados, resaltando que el ejercicio y la buena alimentación la han ayudado a mantener su cintura de impacto.

“Sí hago bastante ejercicio, de 4 a 5 veces a la semana, y se nota mucho el resultado porque me operé”, dijo en un video para redes sociales.

¿Por qué la hija de Melenie Carmona tardó tanto en hablar sobre su liposucción?

En el clip, la joven explicó que tenía ganas de contar sobre su operación desde antes. No obstante, prefirió no hacerlo por la batalla legal entre su madre, Alicia Villarreal, y Cruz Martínez, su aún esposo. Alicia acusó a Cruz de violentarla. Durante un concierto hace un mes hizo una señal con la mano que indicaba que había sido víctima de violencia intrafamiliar y se destapó que había interpuesto una demanda contra su esposo, a quien la intérprete de ‘Hasta mañana’ acusó de haberla agredido físicamente durante una fuerte discusión. Melenie ha apoyado a su madre, pero también se mantiene cercana a su padrastro, como lo confirmaría la felicitación que él le hizo por su cumpleaños.

“Les tengo que contar. Quería hacer un video en TikTok de todo lo que sucedió, pero bueno, se los cuento: Me operé el 7 de enero. Me hice lipo con transferencia y quería grabarles el post, pero pasaron muchas cosas. No pude. Luego llegué a Monterrey y, debido a ciertas situaciones, no pude subir el video”, expresó Melenie.

¿Cómo reaccionó Alicia Villarreal a la liposucción de su hija?

Durante una entrevista para ‘Venga la alegría’, la cantante fue cuestionada sobre la opinión que tiene sobre la operación de su hija. En respuesta, se dijo muy sorprendida por la decisión de la joven: “Esta chamaca, ¿qué les digo? Ya están grandes. Ellos deciden cosas”, indicó.

Pese a que, aparentemente, fue algo inesperado, Alicia aseguró estar muy orgullosa de Melenie, a quien no paró de halagar por su nueva figura.

Alicia Villarreal “Yo siempre la veo preciosa. Está preciosa. Yo la veo muy disciplinada. Se cuida mucho y esas son de las cosas que aprendes de la mamá. Entonces, me siento contenta y orgullosa de mi hija”

Alicia Villarreal defiende a su hija de las críticas

Esta no es la primera vez que Villarreal respalda a su hija en alguna decisión. Cuando la joven fue criticada por la postura “neutral” que mostró tras darse a conocer la batalla legal con Cruz, la ‘Güerita consentida’ no solo la defendió, sino también pidió un alto a todos los señalamientos negativos.

“Me lastima lo que digan de mi hija. ¿Cómo se les ocurre? No digan eso de la niña. Todavía no creo que es el tiempo, pero tengo que dar la cara. Ha sido difícil, pero le agradezco al público que me ha dado la oportunidad de sentirme acompañada. No estamos solas”, puntualizó en su momento.

Pese a los problemas personales que enfrenta actualmente, la cantante continúa dándolo todo en el escenario, algo que ha sido muy aplaudido por sus seguidores, y, durante el pasado fin de semana, se presentó en el festival ‘Pal norte’, donde enloqueció a su público con sus más grandes éxitos.

