¿Cruz N busca quedarse con los bienes de Alicia Villarreal tras divorcio? Esto dice la cantante

La polémica entre Alicia Villarreal y Cruz N, parece estar lejos de terminar. En medio del proceso legal que la cantante inició en contra de su aún esposo por, presuntamente, violentarla, trasciende que el productor musical busca quedarse con la mitad de los bienes de ella.

Se sabe que, de forma paralela a la denuncia que Alicia interpuso por violencia familiar, la artista también empezó los trámites para divorciarse de Cruz, tras más de 20 años de matrimonio y dos hijos en común.

Échale ojo: Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, rompe el silencio ¿Se casa?

Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Por qué Alicia Villarreal se quiere divorciar de Cruz N?

Previo a la denuncia contra Cruz N, Alicia Villarreal ya estaba contemplando el divorcio. Esto, después de que, en 2024, el productor fuera captado muy sonriente y cariñoso con una chica misteriosa en un bar.

De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la exvocalista de grupo Límite ya estaba cansada de las presuntas múltiples infidelidades de su esposo: “Al terminar la entrevista, me dijo: ‘Gustavo, no es la primera y va a ser la última, porque esto ya se acabó’. Le digo: ‘¿Definitivamente?’. Y me dice: ‘No hay vuelta atrás”, señaló Infante en su momento.

Si bien, a principios de año, una fuente cercana a la celebridad contó para TVNotas que ella y Cruz habían pasado las fiestas decembrinas juntos y que habría una posibilidad de reconciliación, las cosas dieron un revés poco después, cuando se dio a conocer que, supuestamente, el también cantante golpeó a Alicia tras una fuerte discusión en su residencia de Monterrey.

Según la defensa de la intérprete de ‘Hasta mañana’, ya se está gestando el divorcio, a la par del proceso por presunta violencia intrafamiliar.

Te recomendamos: Cruz ‘N’ planea demanda contra Alicia Villarreal por difamación, revelan: “Se va a poner bueno”

Cruz Martínez / Redes sociales

¿Cruz N busca quedarse con la mitad de los bienes de Alicia Villarreal tras divorcio? Esto dice la cantante

En los últimos días, se ha comenzado a especular que Cruz N’ quiere la mitad de los bienes de Alicia Villarreal tras el divorcio, pues están casados por bienes mancomunicados, es decir, que todo lo adquirido en el matrimonio es propiedad de ambos cónyuges por igual.

Si bien Cruz no ha confirmado o denegado esto, Alicia, en un reciente encuentro con los medios, dejó claro que, de ser así, luchará para que nadie le quite todo lo que ha logrado a lo largo de los años.

“Hay muchas cosas que no les puedo platicar, pero yo estoy lista para todo lo que él quiera. Estoy lista para lo que tenga que ser. No va a ser justo (que se quede con la mitad de mis bienes). Yo he trabajado toda mi vida, desde muy jovencita. Nada me han regalado” Alicia Villarreal

En otros temas, también se mostró muy decepcionada de que Cruz continúe el proceso legal en libertad: “¿Qué les puedo decir? No creo que sea algo correcto. Hay muchas cosas que decir, pero (estoy) en medio de una situación legal y no puedo opinar”, indicó.

¿Alicia Villarreal está enojada con su ex, Arturo Carmona, por trabajar con su esposo, Cruz N?

Durante la conversación, Alicia Villarreal, esposa de Cruz N, también habló de Arturo Carmona, su exesposo y padre de su primogénita. La cantante le exigió al actor que piense mejor antes de opinar sobre ella.

“Con el señor Carmona no tengo nada que hablar. Ni siquiera sé por qué opina. Que diga lo que quiera, que sea como él quiera. No me importa. Ya no me voy a dejar de nadie. Tengo mucho que decir”, puntualizó.

Y es que recordemos que Arturo Carmona ha tratado de mantenerse neutral en todo este asunto, pues es socio de Cruz N. Sin embargo, en ocasiones ha hecho comentarios pasivo agresivos contra Alicia Villarreal.

Mira: Alicia Villarreal vs Cruz N: ¿Cuántos años podría pasar él en la cárcel de resultar culpable de agredirla?