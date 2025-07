La casa de los famosos México 2025: Olivia Collins intentó quitarse la vida por esta terrible razón

Luego de que Olivia Collins enfrentó algunos problemas de salud en medio de su participación en ‘La casa de los famosos México’ 2025, en esta ocasión, la actriz causó conmoción con la revelación de que ¡Intentó quitarse la vida! Esto le reveló a Priscila Valverde.

Aunque Olivia Collins ha dejado claro frente a las cámaras que es una actriz totalmente exitosa y feliz junto a sus hijas, no todo ha sido color de rosa en su vida privada, tanto que enfrentó duros momentos que la habrían llevado a considerar terminar con su vida.

Olivia Collins reveló cómo fue el día que tocó fondo y pensó arremeter contra su vida / IG: @oliviacollinsmx

¿Por qué Olivia Collins, habitante de ‘La casa de los famosos México’, se intentó quitar la vida?

Durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’ 2025, Olivia Collins solo ha protagonizado un incidente con Facundo. Le abrió la puerta del baño, pero todo quedó en humor. Sin embargo, las revelaciones sobre su vida privada no tardaron en hacerse presentes. Confesó que consideró arrebatarse la vida en un momento de total sufrimiento. ¡Por su divorcio!

En una plática con Priscila Valverde, Collins abrió su corazón y confesó que siempre tuvo el deseo de formar una gran familia junto a una figura paterna que estuviera siempre con ella, más allá de solo casarse. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas.

“Desde niña quise ser mamá. Yo quería embarazarme y se me complicó toda la vida. No podía embarazarme, entonces en esa pausa dije: ‘Me voy a dedicar a embarazarme y que mis hijas tengan un papá”. Olivia Collins

En el momento en que formalizó su relación con su entonces pareja, él la difamó frente a los medios, lo que la dejó en un estado de total vulnerabilidad. Incluso, tomó la decisión de mudarse a España, país en el que no la pasó nada bien.

“Me difamó toda la prensa. Me fui para allá (España) como diciendo: ‘OK, vamos a hacer la familia’. Dejé mi familia aquí, me fui sola con mis hijas… No tenía los medios, no tenía a mi familia y él me quitó todo, todo lo que gané, porque gané muchísimo dinero en mi vida... lo invertí en esa familia”, agregó.

Al llegar a España, tuvo que enfrentarse a una situación difícil. Mencionó que llegó a vivir en un sótano. En ese momento, tocó fondo.

“Tuve que tomar una decisión: o me moría, o regresaba a México sin mis hijos. Muchos años viví sin ellas”. Olivia Collins

Aunque Olivia no mencionó el nombre del esposo que la hizo pasar momentos tan obscuros, en redes sociales señalaron que se trataría de Silvio García Patto, dado que ha sido con el único hombre con quien Olivia se casó.

¿Cómo fue el proceso de divorcio de Olivia Collins con Silvio García Patto?

Por otro lado, Olivia Collins señaló que su proceso de divorcio fue muy complejo. Sin embargo, no ha dejado de creer en el amor.

“Me costó mucho deshacer esa relación. Eso sí: creo en el amor. Creo que sí existe el verdadero amor, pero creo que el amor no duele. No tiene que doler”, comentó.

“Tenía que hacerlo. Es un aprendizaje. En la vida tienes aprendizajes por algo, porque lo puedes soportar o porque tienes que fortalecerte”.

Pese a esta controversial situación en su vida, Collins señaló que lo mejor que le dejó estos momentos de adversidad son sus hijos, ya que tenía muchos deseos de ser madre.

“Tuve muchas cosas buenas, porque tuve a mis hijos, mis tesoros. Es lo que yo quería tener”, comentó.

Aunque Olivia Collins ya había hablado sobre este tema en entrevista para ‘De primera mano’, lo que causó más controversia fueron los detalles que reveló en ‘La casa de los famosos México’ 2025.

Así lo dijo Olivia Collins:

¿Quién fue Silvio García Patto, exesposo de Olvia Collins, que murió en 2009?

Silvio García‑Patto fue un reconocido empresario y publicista mexicano, exesposo de Olivia Collins, con quien estuvo casado de 1991 a 2011 y tuvo dos hijas. Fundador de una agencia internacional, trabajó con diversas marcas. .

Tras su separación, hubo controversia porque él intentó difundir fotos subidas de tono de Olivia. Silvio falleció el 2 de febrero de 2017 en Barcelona a los 72 años. Su historia volvió a ser tema reciente por las declaraciones de Olivia Collins en La casa de los famosos México 2025.