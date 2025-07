Mariana Botas llora en La casa de los famosos México al recordar la muerte de un ser querido: “Sigue conmigo”

En un momento de completa vulnerabilidad en ‘La casa de los famosos México 2025’, Mariana Botas abrió su corazón y, entre lágrimas, recordó a un ser querido que murió hace algunos años, pero que aún se le “manifiesta”.

¿Por qué Mariana Botas lloró en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Todo comenzó en una plática sincera con algunos de sus compañeros de ‘La casa’. Mariana Botas empezó a hablar de Bimba, una perrita que se le murió en 2022 y que, hasta el día de hoy, sigue añorando.

“Es lo peor que me ha pasado en la vida. Sentí que yo me moría. Viví muchas cosas con ella. Por ella me fui de mi casa. Mi abuela no la quería. Me acompañó en una etapa muy difícil. Le dio un osteosarcoma (cáncer) en el codo”, relató.

Pese a que el animal estaba bajo tratamiento médico, un día se resbaló, lo que complicó aún más su condición y terminó falleciendo. Entre lágrimas, la actriz comentó que Bimba, quien ya tenía más de 10 años al momento de su deceso, decidió “irse” tres días después de su caída, algo que ella considera como un “acto de nobleza”.

Mariana Botas “Ni siquiera la tuve que dormir. Imagínate su nobleza de principio a fin como de ‘ni te preocupes más, yo me voy a ir’. Ella ya no podía pararse sola. Entre lo que decidíamos qué hacer y los estudios, la última noche, se despertó junto a mí. Después pasó una hora y se fue. Fue super doloroso. Se durmió junto a mí. Le decía: ‘vete tranquila todo está bien’, se levantó, me vio y se volvió a acostar y ya”

La actriz de ‘Una familia de diez’ aseguró que Bimba, de alguna forma, sigue a su lado y la apoya en los momentos difíciles, algo que le genera consuelo.

Así es como Mariana Botas siente la presencia de Bimba, su perrita

Mariana Botas, sin dejar de llorar, contó que, tras la muerte de Bimba, pudo contactarse con una experta en comunicación espiritual con animales, quien le dio algunos consejos para despedirse de su perrita.

“Me dijo: ‘mándame una foto de ella, le voy a hacer una sanación’. Ella me dijo: ‘Ella lo que quiere es (estar) en algo amarillo… solo siento que quiere sentir la luz del sol. Si la puedes llevar a un lugar que haya pasto, donde le dé el sol y ponerle flores amarillas’”, relató.

La también influencer relató que, desde el fallecimiento de su mascota, ha podido ver algunas señales de que su espíritu la acompaña.

“Ahora todo lo que me aparece es amarillo. Me dan una pluma con una flor amarilla. Está cabr… Para mí, (los perros) son seres mágicos”, concluyó.

¿Mariana Botas se aliará con Ninel Conde para evitar la nominación de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Debido a que la primera gala de nominación de ‘La casa de los famosos México 2025’ está a la vuelta de la esquina, Ninel Conde decidió buscar a Mariana Botas, Elaine Haro y Shiky para formar una especie de alianza.

La ‘Bombón asesino’ aseguró que formar grupos les ayudaría a evitar el riesgo de salir eliminados. Si bien Mariana estuvo de acuerdo, quiso incluir al resto del cuarto Día, algo a lo que Ninel se negó. Aunque la actriz no confirmó o negó aceptar esta alianza, todo indica que sí la aceptará.

Recordemos que la actriz, al ser la líder de la semana, queda inmune por esta semana, por lo que le convendría unirse a Ninel y el resto de sus compañeros para estar protegida la siguiente semana.

