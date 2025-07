¿Qué pasó entre Mariana Botas e Imanol? La polémica entre los actores que pudo terminar en demanda

Oficialmente, Mariana Botas formará parte de ‘La casa de los famosos México 2025’, programa cuyo estreno está programado para el próximo domingo 27 de julio. Su participación no fue una sorpresa para muchos, pues diversos periodistas ya habían filtrado su nombre.

Como era de esperarse, muchos quieren saber más detalles sobre la vida de la conductora de ‘Envinadas’, principalmente, las polémicas que ha protagonizado en los últimos años.

Si bien Botas no se ha caracterizado por ser alguien tan controversial, a diferencia de otros participantes que también entrarán a ‘La casa’, en su momento, tanto ella como el resto de sus compañeras en ‘Envinadas’ estuiveron en riesgo de ser demandadas por un comentario.

¿Cómo fue la polémica entre Imanol y el pódcast ‘Envinadas’?

Todo esto comenzó hace algunos meses. Mariana Botas, Jessica Segura y Daniela Luján invitaron a Odemaris Ruiz a su pódcast ‘Envinadas’. Durante la conversación, Ruiz sostuvo que Imanol le coqueteaba, al mismo tiempo que se mantenía cercano a Sandra Itzel en ‘Las estrellas bailan en ‘Hoy’.

Y es que, durante su participación en Hoy, Sandra Itzel e Imanol mostraron acercamientos románticos en el reality de baile. Incluso llegaron a darse un beso, por lo que muchos fans quedaron sorprendidos con la declaración de Odemaris.

Si bien la actriz no quiso mencional nombres y se refirió a los involucrados como ‘Susy’ e ‘Iván’, Daniela lo habría confirmado al comentar que, en su momento, habló con Imanol y este le habría dicho que sí tenía interés por Ruiz, pero que se le estaba dificultando un poco debido a que Sandra, presuntamente, insistía en estar con él.

Ante esto, Sandra Itzel se dijo muy enojada por toda esta situación, así como con los involucrados por hacer hablado de ella a sus espaldas: “Eso está mal. Me pusieron un apodo horrible, Susy. Se burlaban. Se reían… Eso está mal”, dijo durante una transmisión en vivo.

Por otra parte, un amigo de Imanol contó a TVNotas que el actor tenía miedo de que este escándalo repercutiera en su carrera artística. Incluso, resaltó que quería comunicarse con Sandra Itzel para aclarar las cosas, sin éxito.

Imanol Landeta / IG: @sandraitzel / @imanol_a_secas

¿Qué dijo Mariana Botas ante el escándalo entre ‘Envinadas’ e Imanol Landeta?

Tras esto, la conductora de ‘Envinadas’, Mariana Botas, aseguró que el episodio del pódcast con Odemaris Ruiz fue malinterpratada, ya que su intención nunca fue ofender a nadie.

“Más bien, hay que tener cuidado con cómo la gente lo recibe, porque si nosotros no dijimos el nombre de nadie, entonces no estamos hablando de nadie. No es un tema de sororidad ni de exponer a alguien. El tema del pódcast era contar una historia de cuando alguien se nos cae del pedestal. A mí se me han caído miles de personas. Nosotras hemos contado miles de historias, de chismecito entre amigas. Ese era el tema, nunca fue exponer a nadie, pero se tomó de forma muy negativa”, relató.

A pesar de que la actriz y el resto de sus colegas negaron haber querido perjudicar a Imanol, estuvieron a punto de enfrentar acciones legales.

Mariana Botas / Redes sociales

¿Imanol Landeta demandó a Mariana Botas y a las “Envinadas”?

En su momento, Manuel Landeta, papá de Imanol, habló de la posibilidad de demandar a Mariana Botas y al resto de las ‘Envinadas’, pues considera que sus comentarios dañaban la imagen de su hijo.

“Me parece lamentable que siendo personas además que conocemos desde niñas, particularmente a Marianita Botas —porque a Daniela no la conocíamos— (a) Jessica (también la conocemos). Imanol trabajó un tiempo con ella”, indicó.

También se dijo muy decepcionada con Mariana, ya que jamás le dio la oportunidad a su hijo para que diera su versión de la historia.

“Me parece lamentable que unas chicas, y particularmente, Mariana Botas, hablen así de mi hijo sin siquiera darle la oportunidad de responder. No lo acepto, porque sé la calidad de persona que es Imanol”, resaltó.

Tras esto Manuel ya no volvió a tocar el tema, por lo que nunca hubo una repercusión legal en contra de Botas o el resto de las ‘Envinadas’.

