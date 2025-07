La casa de los famosos México 2025: Así fue el estreno con sorpresas, estrategias ¿y un habitante secreto?

La espera terminó y La casa de los famosos México 2025 regresó con todo: una gala de estreno cargada de emociones, sorpresas y, como era de esperarse, intrigas desde el primer minuto. La noche arrancó con luces, gritos y mucha expectativa, mientras los fans esperaban ansiosos conocer a los nuevos habitantes que darán de qué hablar en esta tercera temporada.

Galilea Montijo fue la encargada de dar la bienvenida oficial, pero no estuvo sola. Esta vez, el chisme se cocina desde adentro con dos nuevos comentaristas: Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, quienes debutan como conductores del programa. Su misión: observar, comentar y no dejar pasar ni un solo detalle de lo que ocurra dentro de la casa más famosa (y vigilada) de México.

¿Qué novedades trae La casa de los famosos México 2025 esta temporada?

La casa de los famosos México en su tercera edición viene cargada de sorpresas y ajustes importantes que buscan renovar la dinámica del programa:



Nueva distribución de habitaciones : Se despiden los cuartos “Mar y Tierra” para dar paso al cuarto Día y cuarto Noche , que prometen generar nuevas estrategias y tensiones.

: Se despiden los cuartos “Mar y Tierra” para dar paso al y , que prometen generar nuevas estrategias y tensiones. Remodelación total de la casa : Con un diseño más moderno, 60 cámaras y 73 micrófonos cubriendo cada rincón.

: Con un diseño más moderno, 60 cámaras y 73 micrófonos cubriendo cada rincón. Premio más grande : El ganador o ganadora se llevará 4 millones de pesos, además de un bono adicional que podría incrementar el premio.

: El ganador o ganadora se llevará 4 millones de pesos, además de un bono adicional que podría incrementar el premio. Participación activa del público: A través de ViX y redes sociales, los fans pueden votar, comentar y participar en decisiones clave del juego.

Todo está diseñado para que el público no solo sea espectador, sino parte fundamental de las estrategias.

La producción de “La casa de los famosos” podría estar engañando a los epsectadores / Portal de “La casa de los famosos México 2025"

¿Cuáles son los horarios de galas y dinámicas semanales de La casa de los famosos México 2025?

El calendario de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 está perfectamente estructurado para que los fans puedan seguir cada detalle:

Lunes (10:00 p.m. por Canal 5) : Prueba de Líder.

: Prueba de Líder. Martes (10:00 p.m. por Canal 5) : Dinámicas como Cine de la Fama o Moneda del Destino.

: Dinámicas como Cine de la Fama o Moneda del Destino. Miércoles (10:00 p.m. por Canal 5) : Gala de Nominación.

: Gala de Nominación. Jueves (10:00 p.m. por Canal 5) : Robo de la Salvación y final de Prueba Semanal.

: Robo de la Salvación y final de Prueba Semanal. Viernes (10:00 p.m. por Canal 5 / Postgala en ViX) : Duelo por la Salvación y fiesta.

: Duelo por la Salvación y fiesta. Sábado (todo el día en ViX) : Transmisión 24/7.

: Transmisión 24/7. Domingo (8:30 p.m. por Las Estrellas): Gala de Eliminación y Posicionamiento.

Facundo, Alexis Ayala, Olivia Collins y Aaron Mercury en “La casa de los famosos México 2025" / Facebook

¿Cómo ver gratis La casa de los famosos México 2025 en ViX?

El reality de La casa de los famosos México 2025 está disponible 24/7 a través de la plataforma ViX, y estos son los pasos para acceder sin costo inicial:

Descarga la app ViX desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo.

Regístrate con una cuenta gratuita.

Entra a la sección La casa de los famosos y elige la cámara en vivo que prefieras.

y elige la cámara en vivo que prefieras. Accede a contenido exclusivo como confesiones, pregalas y postgalas.

Además, ViX Premium ofrece dos semanas gratuitas desde el estreno, ideal para explorar todas las funcionalidades sin compromiso. Luego, quienes deseen continuar deberán contratar una suscripción mensual.

‘La casa de los famosos México’ 2025; Día y Noche son los nuevos nombres de los cuartos para los habitantes / Redes sociales

¿Quiénes participan en La casa de los famosos México 2025?

Los 14 habitantes de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 ya se han anunciado y esta vez la producción ha apostado por un casting diverso que mezcla:

Figuras del mundo del espectáculo.

Influencers con millones de seguidores.

Atletas de alto rendimiento.

Actores y actrices reconocidos.

Los confirmados para esta temporada son:



Uno de los mayores misterios fue la llegada de una habitante sorpresa durante la gala inicial, cuyo ingreso causó tensión inmediata entre algunos de los famosos. Desde ya se anticipan alianzas inesperadas y enfrentamientos explosivos.

¿Cómo fue el gran estreno de La casa de los famosos México 2025?

¡Arranca el gran estreno de La casa de los famosos México 2025!

Puntualmente a las 8:31 p.m., dio inicio la esperada tercera temporada de La casa de los famosos México. Con una producción espectacular y una audiencia lista para el drama, Galilea Montijo fue la encargada de dar la bienvenida oficial a esta nueva edición del reality más comentado del país.

En uno de los momentos más esperados de la noche, Galilea hizo el primer contacto con “La Jefa”, marcando así el inicio del juego y dejando claro que esta temporada viene cargada de emociones, estrategias y sorpresas. La conexión entre conductora y voz en off volvió a encender la nostalgia entre los fans del formato.

¿Cómo es la nueva casa y qué sorpresas trae La casa de los Famosos México 2025?

Durante la gala de estreno, Diego de Erice sorprendió a Galilea Montijo al revelar una nueva dinámica: el Panel de Oportunidades. Este elemento se suma al juego como una herramienta clave que podría cambiar el rumbo de la competencia desde el primer día.

El panel ofrecerá beneficios especiales a algunos habitantes, como inmunidad, ventajas estratégicas o incluso la posibilidad de nominar a alguien desde esta misma noche

Además, Odalys Ramírez ofreció un recorrido exclusivo por la casa, revelando los nuevos espacios donde convivirán los famosos. La decoración destaca por sus vibrantes tonos azul, naranja y amarillo, y se presentaron oficialmente las habitaciones Día y Noche, que ya están dando de qué hablar por su diseño y simbolismo dentro del juego.

¿Cómo fueron entrando los habitantes a La casa de los famosos México 2025?

¡Alexis Ayala inaugura La casa casa de los famosos México y gana sus primeros beneficios!

El actor y productor Alexis Ayala se convirtió en el primer habitante en entrar a La casa de los famosos México 2025. Tras una emotiva despedida de su esposa, Cinthia Aparicio, fue recibido por Odalys Ramírez, quien le dio la bienvenida oficial al reality.

Pero su llegada no fue solo simbólica: Alexis también fue el primero en recibir beneficios dentro del juego. Obtuvo seis bolsas de café, que podrá compartir con otros seis habitantes, marcando así sus primeras decisiones estratégicas dentro de la casa.

Dalilah Polanco es la segunda habitante en entrar a La casa de los famosos México y se convierte en capitana del cuarto Noche: “No vengo a hacer amigos”

La actriz Dalilah Polanco fue la segunda habitante en ingresar oficialmente a La casa de los famosos México 2025, y lo hizo con una postura firme: “No vengo a hacer amigos”, declaró con seguridad desde la gala.

Su actitud decidida no pasó desapercibida, y poco después fue elegida por La Jefa como capitana del cuarto “Noche”, aunque solo por el primer día. Esta designación forma parte de una dinámica especial que marcará las primeras horas de convivencia y podría influir en las primeras alianzas dentro de la casa.

Elaine Haro entra sin beneficios y se une a los primeros habitantes

La joven actriz Elaine Haro fue la tercera en ingresar a La casa de los famosos México 2025. Tras despedirse de sus seres queridos, entró con entusiasmo, aunque sin beneficios, ya que no logró obtener ninguna ventaja en el ‘panel de oportunidades’.

Aun así, fue recibida con calidez por Alexis Ayala y Dalilah Polanco, quienes ya se encontraban dentro de la casa. ¿A qué team se unirá Elaine? Las apuestas ya comenzaron.

Adrián Di Monte y Mar Contreras se suman al encierro

Los siguientes en cruzar la puerta fueron los actores Adrián Di Monte y Mar Contreras, quienes llegaron con energía y muchas expectativas. Aunque aún no se sabe si formarán una alianza o terminarán enfrentados, su entrada ya generó conversación entre los fans del reality. ¿Serán aliados estratégicos o futuros rivales?

En el en el ‘panel de oportunidades’ Mar Contreras no tiene beneficio y Adrián Di Monte tiene la misma suerte.

¿Quién canta el tema musical de La casa de los famosos México 2025?

Una de las grandes sorpresas de esta temporada fue la revelación del nuevo tema oficial del reality.

El grupo Piso 21 fue el encargado de ponerle ritmo a La casa de los famosos México 2025 con su canción “Más casa, más fama”, un tema vibrante que promete convertirse en el himno de esta edición.

¡Aldo de Nigris entra a La casa de los famosos México 2025 con su tío Poncho de Nigris!

El exfutbolista y ahora influencer Aldo de Nigris se convirtió en el siguiente habitante en ingresar a La casa de los famosos México 2025. Su entrada fue acompañada por su tío, Poncho de Nigris, exhabitante de la primera temporada, quien lo despidió con orgullo y le deseó suerte en esta nueva aventura. “Es una buena persona”, aseguró Poncho, recordando su paso polémico pero querido por el público.

Aldo sorprendió al llegar vestido como boxeador, dejando claro que está listo para pelear por su lugar dentro del reality. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado en el ‘panel de oportunidades’, ya que no obtuvo ningún beneficio previo a su ingreso.

Ahora la gran pregunta es: ¿se unirá al team Día o al team Noche? ¿Seguirá los pasos estratégicos de su tío o marcará su propio camino? El juego apenas comienza, pero Aldo ya está dando de qué hablar.

El Guana entra con humor, tanga… ¡y poder de anular una nominación!

El comediante El Guana hizo una entrada inolvidable a La casa de los famosos México 2025, bailando en tanga y desatando carcajadas entre los presentes. Justo en ese momento, Mayito Bezares apareció para sumarse al momento con su icónico baile, recordando su participación en la temporada pasada: “Esa historia ya se contó”, bromeó.

Afortunadamente, El Guana no tardó en cambiarse de vestuario y se enfrentó al ‘panel de oportunidades’, donde obtuvo un beneficio clave: el poder de anular una nominación. Esta ventaja podría convertirse en una poderosa herramienta estratégica en los primeros días del juego.

Con su característico humor y una carta fuerte bajo la manga, El Guana se une al grupo de habitantes que ya comienzan a marcar el ritmo dentro de la casa.

¡Facundo llega a La casa de los famosos México 2025 y ya es capitán del cuarto Día!

El carismático comediante Facundo se convirtió en uno de los habitantes más esperados en ingresar a La casa de los famosos México 2025. Al reencontrarse con Galilea Montijo, ambos recordaron su pasado en el reality Big Brother VIP, donde ella resultó ganadora y él quedó en segundo lugar. ¿Será esta su oportunidad para tomar revancha?

Facundo no solo entró con actitud, sino también con poder: fue elegido como capitán del cuarto Día, lo que le otorga una posición estratégica desde el inicio del juego. Su liderazgo marcará el ritmo de convivencia en ese espacio durante las primeras horas.

Priscila Valverde y Olivia Collins se suman con estilo a La casa de los famosos México 2025

La reina de belleza Priscila Valverde fue la siguiente en ingresar a La casa de los famosos México 2025. Aunque aún no revela su estrategia, ya cuenta con una ventaja especial: ganó una cena exclusiva con el último habitante que entre esta noche, lo que podría marcar el inicio de una alianza clave. ¿Con quién conectará desde el primer momento?

Minutos después, la elegancia se hizo presente con la llegada de la querida actriz Olivia Collins, quien desfiló con clase y seguridad rumbo a la casa más famosa de México. Su entrada fue recibida con aplausos y comentarios como: “Con Olivia Collins siempre habrá glamour”, dejando claro que su presencia elevará el nivel del juego.

Shiky, Mariana Botas y Aarón Mercury se suman con fuerza a La casa de los famosos México 2025

El conductor e influencer español Shiky hizo su entrada con mucho estilo y humor, bailando flamenco y lanzando una frase que ya está dando de qué hablar: “Si me hacen daño, no soy vengativo. ¿Quién ha dicho que un español no puede ganar La casa de los famosos México?”.

Además, tuvo suerte en el ´panel de Oportunidades’, donde ganó el beneficio de nominar esta misma noche, lo que podría darle una ventaja estratégica desde el inicio.

Minutos después, la emoción creció con la llegada de Mariana Botas y Aarón Mercury, quienes se convirtieron en los habitantes número 12 y 13. Mariana, firme y decidida, declaró: “No permitiré que nadie me quite mi esencia. Tengo listas todas las estrategias”.

Por su parte, Aarón entró con energía y una frase que encendió el ambiente: “Que comience la guerra… digo, La casa de los famosos México”.

¡Ninel Conde es la última habitante en entrar a La casa de Los famosos México 2025!

La actriz y cantante Ninel Conde, conocida como el Bombón asesino, fue la última habitante en ingresar a La casa de los famosos México 2025, y lo hizo con una presencia imponente. Desde su llegada, dejó claro que no tolerará faltas de respeto: “No aceptaré las faltas de respeto, y no solo hacia mí, sino hacia cualquier mujer dentro de la casa”, declaró con firmeza.

Como parte del ‘panel de oportunidades’, Ninel Conde obtuvo un beneficio exclusivo: la posibilidad de elegir en qué cuarto dormir, ya sea en el cuarto Día o el cuarto Noche. Esta ventaja no solo le da comodidad, sino también la oportunidad de decidir con qué grupo iniciar su estrategia dentro de La casa de los famosos México 2025.