¿Quién es Shiky, el décimo habitante de La casa de los famosos México 2025?

A días de que arranque de La casa de los famosos México 2025, la producción del exitoso reality show ha comenzado a soltar nombres uno por uno, calentando motores y encendiendo las redes sociales con cada revelación. La lista de celebridades no deja de crecer, y con cada nuevo habitante confirmado, surgen teorías, memes y hasta apuestas sobre quién causará más polémica o quién se ganará el corazón del público.

Este viernes 18 de julio, minutos antes del mediodía, se reveló al décimo habitante del programa: Shiky. Un nombre que quizá no todos tengan tan presente, pero que seguramente dará de qué hablar una vez que las cámaras lo sigan 24/7. De origen español pero con fuerte presencia en México, Shiky llega a “La casa” más famosa del país con una propuesta fresca, humorística y, según él mismo ha dicho en entrevistas, sin miedo al drama.

Nueva pista de La casa de los famosos México / Facebook

¿Quién es Shiky, el comediante que entra a La casa de los famosos México 2025?

Shiky, cuyo nombre real es Clement, es un comediante, actor, locutor y creador de contenido que ha hecho carrera en México, especialmente en el ámbito del entretenimiento en televisión y radio. Aunque nació en España, su trabajo lo ha consolidado en México, ganándose el cariño del público gracias a su participación en programas como Bola de locos, donde compartió créditos con figuras como Jessica Segura, la Chupitos y Carlos Eduardo Rico.

Su estilo irreverente y su talento para la comedia lo han llevado también a la radio, formando parte del equipo de “El heraldo radio”, donde compartía micrófono con el polémico Platanito. Su sentido del humor ácido, pero con toques reflexivos, lo convierten en un perfil muy atractivo para un reality como La casa de los famosos México 2025, donde la autenticidad son moneda corriente.

Además de su carrera artística, Shiky también es una historia de resiliencia. El comediante perdió la visión de un ojo tras una cirugía estética que salió mal, pero lejos de venirse abajo, lo tomó como un aprendizaje de vida y lo ha compartido abiertamente con sus seguidores. “No me voy a detener por lo que me falta, voy con todo por lo que tengo”, dijo en una entrevista reciente. Este espíritu de superación podría jugar un papel importante dentro del encierro.

¿Qué famosos están confirmados para La casa de los famosos México 2025?

Con Shiky ya dentro, el conteo va en diez celebridades que se enfrentarán al encierro, los retos de convivencia y, por supuesto, la temida “Jefa”. Hasta el momento, estos son los famosos que veremos en la tercera temporada:

La producción de “La casa de los famosos” podría estar engañando a los epsectadores / Portal de “La casa de los famosos México 2025"

¿Qué papel tendrá Shiky en La casa de los famosos México 2025 y por qué puede ser polémico?

Con su historial en comedia y su carácter resiliente, todo apunta a que Shiky será una de las figuras más queridas o más polémicas de La casa de los famosos México 2025. El público mexicano lo conoce por su espontaneidad y carisma, pero también por decir las cosas de frente, sin filtro. Y en una casa donde las emociones están a flor de piel, eso puede ser dinamita pura.

Se espera que Shiky “rompa esquemas” y saque sonrisas, pero también que confronte a quienes intenten subestimarlo. Él, por su parte, ya prometió darlo todo y “hacer reír hasta a la Jefa”. Con la llegada de Shiky a La casa de los famosos México 2025, sube el nivel y se pone aún más interesante.

