Cuando Facundo hizo enojar a Maradona sobre la muerte de Chespirito, así reaccionó| VIDEO

Facundo lo volvió a hacer. En redes, con motivo de la bioserie “Chespirito: Sin querer queriendo”, que tanto ha dado de qué hablar, recordaron una anécdota que tuvo que ver con Facundo, el entrañable Roberto Gómez Bolaños y la fama que el creador del ‘Chavo del 8' tenía en América Latina, incluso entre otros famosos. En 2008, en su programa ‘Incógnito’, Facundo logró sacar de sus casillas nada más y nada menos que a Diego Armando Maradona, astro del futbol mundial, por decirle que Chespirito, de entonces 79 años, había muerto. La inesperada reacción del argentino lo dejó quieto.

Este episodio volvió a dar de qué hablar luego de que se confirmara que Facundo será uno de los habitantes de La casa de los famosos México 2025 , donde prometió ser “auténtico”. Sin embargo, también confesó tener miedo a la cancelación, porque sus comentarios fuera de lugar podrían no ser bien recibidos en redes, y no es para menos, pues no es la primera vez que sus malas pasadas y comentarios agrios se salen de control.

Facundo / Redes sociales

¿Qué le dijo Facundo a Maradona sobre Chespirito?

Durante una charla con el periodista Antonio de Valdés, Facundo confesó que antes de entrevistar a Maradona en 2008 para su programa ‘Incógnito’, ya le habían advertido que el futbolista no era precisamente fan de las preguntas incómodas. “Me dijeron: ‘Aguas con lo que le preguntas, porque si no le gusta algo, se para y se va’”, contó entre risas.

Aun así, el conductor no perdió la oportunidad de, según él, hacerse el gracioso y llevar al límite al futbolista argentino. Con un Power Point preparado, comenzó a mostrarle imágenes sobre su vida y logros futbolísticos, sus encontronazos con los medios, incluso sus lujos, hasta que apareció en pantalla Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, personaje al que Diego admiraba profundamente. Ahí Facundo soltó la bomba: “Le dije: '¿No sabías? Se murió'… ¡Y se puso blanco!”.

El momento fue tan impactante para Maradona, que su reacción fue inmediata y a voz en cuello: “Me dijo: '¡Qué hijo de p…!’”. La mala pasada de Facundo generó una tensión que se sintió fuerte. En ese tiempo, Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’ tenía 79 años y vivía alejado de los reflectores.

¿Cómo reaccionó Maradona a lo que le dijo Facundo sobre la muerte de Chespirito?

Facundo confesó que después del comentario, pensó que la entrevista se había arruinado: “Yo ya quería seguir con otra pregunta, pero él me dijo: '¡No, no, esto no se corta! Este tipo es un hijo de p…'”. Aunque en aquel momento no se transmitió esa parte, años después el conductor pudo compartirlo porque ya había fallecido Chespirito de verdad. Gómez Bolaños murió seis años después de la entrevista a Maradona, en 2014.

Y sí, malas pasadas como esas son típicas de Facundo. Incluso reveló que su comentario tuvo inspiración familiar: “Es que mi tío, cuando le preguntabas por alguien, siempre decía que ya se había muerto, y se lo tomaba como chiste. Yo crecí con eso”.

Aunque a muchos las bromas de mal gusto de Facundo les irritan, él lo ha usado como su sello personal desde sus primeros días en televisión. Su estilo directo y sin filtros le ha traído escándalos y muchas anécdotas que contar.

Facundo y Mariana Echeverría presenciaron la muerte de un hombre en un crucero / IG: @facufacundo

¿Qué dijo Facundo sobre ser un nuevo habitante de La casa de los famosos México 2025?

Ahora que Facundo se integrará a la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, confesó que le tiene miedo a la funa y que actualmente, “los errores se pagan muy caros”. Aun así, prometió no perder su esencia ni autocensurarse, aunque, según él, ya no es el mismo que le hacía ese tipo de bromas de mal gusto como la de Maradona.

“Uno tiene que aprender, pero no quiero entrar a ese juego de no decir nada. A la gente le gusta lo real, no lo políticamente correcto todo el tiempo”, aseguró en una entrevista reciente. Con esa actitud, todo parece indicar que será uno de los participantes más polémicos del reality.

