Ninel Conde denunciaría en audio filtrado injusticias en La casa de los famosos, ¿llama misógino a Alexis Ayala?

Ninel Conde se convirtió sorpresivamente en la tercera eliminada de “La casa de los famosos México 2025” el pasado domingo 17 de agosto. Aunque muchos perfilaban a la líder del cuarto Día como la favorita y varios internautas no creían que “el Bombón asesino” podría ser eliminada, finalmente quedó fuera del reality.

Pero aunque salió, Ninel dejó sembrada la polémica. En su estancia desató varias críticas tras acusar a Alexis Ayala de haber violentado a Elaine Haro por pedirle “quítate” durante una dinámica de juego para definir el presupuesto de la semana. Ahora la cantante, desde afuera estaría encendiendo las redes. Empezó a circular un audio que ella habría compartido con sus fans y ya está desatando el escándalo. ¿Qué dijo, supuestamente, la actriz y cantante en dicho audio?

Ninel Conde eliminada LCDLFM / Redes sociales y Canva

Ninel Conde dijo que Poncho de Nigris inició un juego sucio en su contra en La casa de los famosos México

En una entrevista reciente, Ninel Conde contó que, tras salir de ‘La casa de los famosos México 2025’, le comentaron que Poncho de Nigris, supuestamente, fue quien mandó el carrito con altavoces afuera de La casa para que les ‘gritara’ a los habitantes “Aléjense de Ninel”.

“A mí me llegó el rumor, es información no confirmada, pero parece que sí, por allí, un exintegrante de otra casa mandó un carrito… fue el que mandó a decir que se alejaran de mí. Mi gente contrataba los carritos, entonces, coincidió con el que los contrató y (le dijo): ‘No, que fue un señor De Nigris’. Ponchito me mandó allí, supuestamente se rumora, el carrito de ‘Aléjense de Ninel’”, dijo Ninel Conde.

Si bien no pudo asegurar completamente que Poncho fue quien mandó el carrito, cree que la acción formó parte de un “juego sucio” para desprestigiarla.

“Se juega sucio y es parte de… a quien le guste jugar así, pero nos los decían: ‘No dejen que jueguen con su mente’, porque afecta”, manifestó.

Recordemos que dicho carrito iba dedicado para Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Elaine Haro, Dalilah Polanco y Mar Contreras. Les recomendaban formar en “team Eclipse” y le dijeron a Elaine y Dalilah que se “alejaran de Ninel”.

Cuando Ninel Conde escuchó esto, no pudo evitar romper en llanto, teniendo que ser consolada por sus compañeros, quienes le recalcaron que era muy valiosa para ‘La casa’ y, principalmente, para el ‘cuarto Día’.

Alexis Ayala y Ninel Conde posicionamiento / Redes sociales y canva

¿Qué dice el supuesto audio filtrado de Ninel Conde sobre La casa de los famosos México?

Ahora, Ninel Conde protagoniza una nueva polémica. Resulta que se filtró en redes un audio que supuestamente fue compartido en su canal de Telegram. En el clip compartido por alguien que se hace llamar Nena Herrera se escucharía la voz de Ninel diciendo cosas de “La casa de los famosos México”.

“Es súper frustrante para cualquier ser humano pasar de ser agredida a ser el agresor. Simplemente por perspectiva, ¿saben? Adentro se viven sentimientos muy fuertes y es tan diferente a cómo se lee en los programas y en TikTok”, habría mencionado Ninel en el audio filtrado en el que se escucharía su voz.

Internautas aseguran que Ninel Conde habría llamado “violentador” a Alexis Ayala y “villana” a Mar Contreras en el audio que atribuyen a ella. Sin embargo, la voz que se escucha no aclaró a quién se refería directamente.

“Hay una personalidad de villana que se convirtió en mártir, hay un violentador misógino que se ha convertido en héroe, es muy frustrante ver cómo reina la injusticia en ese programa, que si no eres hipócrita o no haces una actuación, no te va bien”, concluyó la voz que aseguran sería de Ninel Conde.

Ninel Conde ataca a Mar y Alexis en reciente audio difundido a sus fans en Telegram: “ALEXIS ES UN VIOLENTADOR MISOGINO, MAR UNA MARTIR FALSA”



TU QUE OPINAS?

Ojala sus fans en el World Tour de Medellin la reciban con mucho amor 🧡 #LaCasaDeLosFamososMxpic.twitter.com/e9DWOHkHvx — Lolita Denigris Mercury 🍌 (@LolitaPlatan0) August 21, 2025

¿Qué pasó entre Ninel Conde y Alexis Ayala en La casa de los famosos México?

Ninel Conde y Alexis Ayala protagonizaron varias tensiones dentro de “La casa de los famosos México”. La polémica más destacada surgió cuando Ninel acusó a Alexis de actuar de manera violenta hacia Elaine Haro durante una dinámica de juego relacionada con el presupuesto semanal. Alexis le dijo “quítate” a Elaine en un contexto que ella consideró violento y ofensivo, lo que desató críticas hacia la actriz por parte de algunos participantes y del público que señalaron a la actriz de exagerar.

El otro momento ocurrió en el posicionamiento, cuando Ninel aseguró a Alexis Ayala que sus comportamientos la habían hecho sentir incómoda. Alexis respondió de manera firme, aclarando que no estaba molesto, sino que interpretaba las acusaciones de Ninel como un reflejo de sus propias inseguridades. Así lo expresó:

“No reflejes en mí tu debilidad... Lo único que vas a tener de mi será respeto, Ninel, porque estás donde estás porque eres inteligente, fuerte como artista, pero a veces débil como ser humano.”

Tras la respuesta de Alexis, Ninel comentó: “Ojalá que hables así cuando no esté Odalys ni Galilea presente y estemos solo nosotras. No estoy enojada”, a lo que Alexis le recordó que “todo está grabado”, y ella concluyó que en la vida real él no actúa de esa manera.

Mira: Ninel Conde, tras su eliminación de La casa de los famosos México, ¿vació el gimnasio del reality?