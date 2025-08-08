¿Facundo abandonó ‘La casa de los famosos México 2025’? Reportan su “desaparición”, esto se sabe

‘La casa de los famosos México 2025’ dio un giro inesperado. Muchos internautas reportaron que, desde la noche del pasado 7 de julio, Facundo no aparecía en el 24/7, por lo que muchos comenzaron a preguntarse ¿donde está? ¿Se salió del reality? Esto sabemos.

¿Facundo abandonó ‘La casa de los famosos México 2025’?

Si bien al principio se especuló que estaba en el confesionario, durante la madrugada de este 8 de agosto, los habitantes del cuarto Día comentaron que habían buscado a Facundo por toda ‘La casa’ y no aparecía.

Incluso, mencionaron que, en ningún momento, vieron que entrara al confesionario, algo que, aparentemente, fue un tema de preocupación para ellos.

“No güey, entró Dalilah y salió de confesionario. Ya lo fuimos a buscar al baño, al vestidor. Lo único que me queda pensar en que durmió en el cuarto Noche”, indicó Mariana Botas.

En respuesta, Elaine Haro señaló que no lo vieron entrar a esa habitación. Al retomar la palabra, Botas admitió que “estaba preocupada por su tío Facundo” y reiteró que ya lo habían buscado por toda ‘La casa’.

“Yo estaba con Adri y Abelito hablando de la fiesta. Te metiste al cuarto y estaba allí. Estaba aquí. Yo me quedé afuera todo este tiempo y no lo vi”. Mariana Botas

Si bien Facundo apareció de repente y explicó que había ido “por una almohada”, no dio detalles del lugar en el que estaba. Incluso bromeó diciendo que estaba en el cuarto Noche.

🚨 FACUNDO DESAPARECE de la casa más de una HORA 🚨



3:40 AM y NADIE sabía dónde estaba… Dalilah fue al confesionario y ahí tampoco estaba 😳



Cuando regresó dijo: “No pregunten”



“ Estaba en el cuarto noche” 😶

¡FALSO! Ya dormían ahí…#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3… pic.twitter.com/V6SPbg6aUF — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 8, 2025

Facundo vuelve a desaparecer en ‘La casa de los famosos México 2025’

Por otra parte, los internautas reportaron que, a lo largo de la mañana de este 8 de agosto, Facundo tampoco apareció en las cámaras del 24/7. Si bien, alrededor del medio día, reapareció para desayunar, los internautas comenzaron a hacer muchas teorías sobre sus repentinas “desapariciones”.

Algunos consideran que fue a hablar con ‘la Jefa’ para pedir su salida del reality, mientras que otros especulan que habría pedido a la producción tener acceso al exterior

