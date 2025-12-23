Moisés Peñaloza y Elaine Haro no van a regresar pese a que prometieron hacerlo: “¡Ya no la amo!”

En tan solo unos meses, el amor que Moisés Peñaloza le tenía a Elaine Haro se convirtió en decepción. Por ello, el actor nos asegura que no volvería a andar con ella: “No lo haría porque estoy teniendo un despertar espiritual y pude percatarme de varias cosas. Definitivamente, lo que vi en el reality no va conmigo, con mi esencia. Su comportamiento no va acorde con mis principios”.

Días antes de que Elaine entrara a La casa de los famosos México, sorprendió a propios y extraños al anunciar su ruptura con Moisés, con quien tenía una solida relación de 2 meses y 7 meses.

De inmediato se rumoró que tal decisión se había tomado por estrategia. Y de acuerdo con una amiga de la actriz:

“Ambos se pusieron de acuerdo en decir que habían terminado, para que ella fuera libre de crear una historia de amor dentro del reality, porque pensaban que eso le generaría votos a favor. Al principio, Moisés no puso ningún ‘pero’, porque lo vio como un trabajo más. Como si ella entrara a hacer una telenovela, donde a fin de cuentas se tiene que besar con otros compañeros”.

Elaine Haro y Moisés Peñaloza / Redes sociales

¿Por qué Elaine Haro y Moisés Peñaloza no regresaron tras ‘La casa de los famosos México’?

Tenían claro lo que pasaría cuando se terminara el reality o Elaine saliera expulsada: “Retomarían su relación como si nada hubiera pasado, pero él no contaba con que no sería así. Él estaba dispuesto a retomar el noviazgo, pero Elaine le dijo que no quiere que regresen por el momento. ¡Le pidió tiempo para disfrutar la fama que ahora tiene por el reality! Ella está feliz, se la pasan invitándola a todos lados y por eso ya tiene más popularidad”.

“Moisés está muy decepcionado. La apoyó mucho para que entrara a La casa y aceptó llevar a cabo el plan del truene para ayudarla. Todo para que ahora Elaine le diga que por lo mientras no volverán. Obviamente, él no va a reconocer el acuerdo que tenían, porque no quiere quedar como el hombre al que le jugaron chueco, pero de que está molesto, lo está, ¡y mucho!”. Fuente a TVNotas

Durante el tiempo que estuvo encerrada, a ella se le vio muy cariñosa con Aldo de Nigris y Aarón Mercury, aunque nada prosperó con ninguno de ellos. “Hoy no juego a ser plato de segunda mesa. Si ella se emocionó o ilusionó, le deseo lo mejor. Hoy en día sigo creyendo en el amor, pero no en el de ella”, nos dijo muy serio Moisés.

Elaine Haro en La casa de los famosos México / Liliana Carpio e Instagram: @elaineharoMusiC y @laCasafaMososMx

¿Qué pasó con Moisés Peñaloza y Elaine Haro tras su ruptura?

El también modelo asegura haberse visto afectado por los comentarios de la gente: “Honestamente solo vi una parte del principio. Después me desligué del proyecto por cuestiones emocionales. Justamente porque recibimos mucho hate también de este lado”, dijo Moisés Peñaloza.

Moisés Peñaloza “En las redes sociales empezaron a poner cosas de ella que no me agradaban. Le decían ‘la arrastrada’ o ‘la mosca muerta’... Lo lamento tanto, porque es una mujer tan valiosa. Yo intenté defenderla desde mi trinchera. Es una gran persona. Desafortunadamente, a lo mejor no se mostró como debería, pero al final cada quien es dueño de sus decisiones”.

Debido a las decisiones de Elaine, ya no se hablan ni se frecuentan: “Hoy en día no tengo contacto alguno con ella. Estoy muy contento de que esté muy feliz y que siga triunfando. Siempre voy a estar agradecido por los buenos momentos. Ahora está en el boom, en esta nube que la desconectó de la realidad. Espero que pronto se aterrice y ponga los pies en la tierra”.

Moisés tiene claro que, aunque ella posteriormente le pidiera volver, él no dará marcha atrás: “Es un no rotundo. Una ruptura definitiva. Hoy entiendo más que nunca que este ciclo se acabó. Hoy ya no la amo”.

A pesar del trago amargo, solo le desea lo mejor: “Que siga cumpliendo sus sueños. Y a la persona que esté a su lado en este momento, que estoy seguro de que ya hay alguien nuevo, le pido que la cuide como a mí me hubiera gustado cuidarla. Estoy muy consciente de la realidad. Siempre he dicho que cuando una persona pide contacto cero, es porque ya tiene contacto con alguien más”.

No está de acuerdo con su proceder tras su salida de La casa: “Sé que está en una cuestión de terapia, pero no es congruente que esté en ese proceso y a la par vaya a fiestas, haga ‘en vivos’ y otras cosas que no cuadran”.

Elaine Haro y Moisés Peñaloza / Redes sociales

¿Quién es Moisés Peñaloza, ex de Elaine Haro?

Es originario de Tampico, Tamaulipas.

En 2015 llegó a la CDMX y entró a estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa. Ha participado en telenovelas como Diseñando tu amor, Si nos dejan y Minas de pasión.

En 2022 fue elegido en un certamen internacional como el tercer hombre más guapo del mundo.El año pasado fue el protagonista juvenil en el melodrama El ángel de Aurora.

Este año lo vimos en Me atrevo a amarte.

Moisés Peñaloza / Liliana Carpio e Instagram: @elaineharoMusiC y @laCasafaMososMx

¿Quién es Elaine Haro, exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Elaine Haro debutó a los 4 años en numerosos comerciales.

En teatro participó en Anita la huerfanita (2015) y B illy Elliot (2016).

illy Elliot (2016). En TV ha actuado en capítulos de los unitarios La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, así como en las telenovelas: Rosario Tijeras (2018), La bandida (2019), La mexicana y el güero (2020), Golpe de suerte (2023) y Gloria Trevi: Ellas soy yo, donde alcanzó una gran popularidad.

Rosario Tijeras (2018), La bandida (2019), La mexicana y el güero (2020), Golpe de suerte (2023) y Gloria Trevi: Ellas soy yo, donde alcanzó una gran popularidad. Estuvo en realities como Reto 4 elementos, Los 50 y La casa de los famosos México.

