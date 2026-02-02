Aarón Mercury, tras sufrir rechazos y desplantes, ¡se reencontrará con su famoso papá! “Cometimos errores”

Hace 4 meses te dimos a conocer, en exclusiva, que tras años de distanciamiento y de una gran cantidad de desplantes, el padre de Aarón Mercury, el cantante Johnny Dez, que es imitador de Elvis Presley en Estados Unidos, quería acercarse a su hijo. Y por fin este reencuentro está cerca de ver la luz, de acuerdo con lo que nos dijo el influencer.

¿Cuándo se reunirá Aarón Mercury con su papá, tras años separados?

El influencer Aarón Mercury, exhabitante de La casa de los famosos México nos dijo: “Ya es más la cercanía. Los rencores no deben existir. Todos somos humanos y seguramente los 2 cometimos errores. Y está bien, siempre va a ser mi familia. Tiene 4 años que no nos vemos y ahora, por la chamba, voy a viajar mucho para allá. Le voy a escribir y me voy a dar una vuelta para verlo. Le voy a decir que lo amo, que qué gusto verlo de vuelta”.

Nos contó que los realities los han unido más. “A él le encantó que me fuera muy bien en La casa de los famosos. También me felicitó por mi triunfo en Las estrellas bailan en Hoy. Le agradaron todos mis proyectos. Al fin y al cabo es más fácil ver lo que voy haciendo en tele o en entrevistas”.

Precisó que el acercamiento de nueva cuenta con su papá ha sido prudente, de poco en poco. “ Nos mandamos un mensajito, una llamada. Él es mi padre, lo amo, pero también sé que anda con su carrera y yo concentrado en lo mío ”.

Padre de Aarón Mercury es imitador de Elvis Presley / Liliana Carpio y FB: Johnny Dez Elvis Tribute show

¿Qué proyectos tiene Aarón Mercury para 2026?

Entre los planes próximos de Aarón Mercury se encuentra la pelea que sostendrá en abril próximo contra Mario Bautista, en el evento Supernova, y nos dijo cómo le llegaron al precio. “Era un proyecto en el que tenía ganas de estar, subirme al ring. La propuesta económica estuvo bien. En La casa de los famosos yo acepté lo que me ofrecieron, no negocié nada. Sabía que me iba a servir como un escaparate. Ahora ya estoy negociando mejor”.

No tiene miedo a los golpes: “En su tiempo yo me peleé mucho en la calle, en la escuela, la prepa y la universidad. Mi hermano y yo éramos como linditos, flaquitos, chaparritos y la banda nos agarraba de bajada. Fuimos a escuela pública siempre. Entonces, o te dejas o aprendes a defenderte. Después, apenas me miraban feo o medio chocaba en algún lado, yo me prendía. Aprendí a controlarlo, pero le perdí el miedo a dar y recibir madraz*s”. Su mamá y su hermano lo apoyan. “Como saben que me peleaba y soy disciplinado, confían mucho en mí”.

Además, sigue preparándose para la actuación. “Cada que puedo me inscribo a algún curso. Es un terreno poco explorado para mí, pero ya hablé con productores, aunque aún no hay nada concreto”.

Finalmente, Aarón nos contó que le gustaría enamorarse. “No ando buscando. Si se da, chingón. La chica que me conquiste debe amarme mucho y tener una personalidad muy divertida, porque soy muy castroso. Me daba igual cuando especulaban sobre mis preferencias sexuales, solo me gustan las mujeres”.

Aarón Mercury peleará con Mario Bautista en Supernova Génesis / Liliana Carpio y FB: Johnny Dez Elvis Tribute show

¿Cuáles fueron los problemas entre Aarón Mercury y su padre?

Cuando Johnny se separó de la madre de Aarón, se desentendió de su hijo y ella tuvo que sacarlo adelante vendiendo ‘salchipulpos’ .

. El señor menospreciaba el contenido que hacia su hijo en redes sociales. Decía que eran sus ‘bailecitos’.

En cierto momento, Aarón le pidió dinero a su papá para comprarse un celular más moderno , porque se la pasaba pidiéndoselo a sus amigos con más dinero, pero el señor se negó.

, porque se la pasaba pidiéndoselo a sus amigos con más dinero, pero el señor se negó. Cuando Johnny se volvió a casar, ni siquiera se lo dijo a Aarón. Se enteró por Facebook.

Aarón Mercury peleará en Supernova Génesis 2026 / Liliana Carpio y FB: Johnny Dez Elvis Tribute show

¿Quién es Aarón Mercury y cuál es su trayectoria?

En 2020 se unió al reconocido grupo de influencers Team Ken . Su contenido en plataformas destaca por su frescura, estilo retador y peculiar sentido del humor. Entre sus canciones más exitosas están: “Súper conectados” y “Apaga la luz”.

. Su contenido en plataformas destaca por su frescura, estilo retador y peculiar sentido del humor. Entre sus canciones más exitosas están: “Súper conectados” y “Apaga la luz”. Fue nominado como el rostro más bello de 2024 por el portal TC Candler.

El año pasado fue parte de La casa de los famosos México reality Las estrellas bailan en Hoy .

. Tiene 20 millones de seguidores en TikTok y más de 6 millones en Instagram.

