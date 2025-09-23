Wendy Guevara explota vs. producción de ‘La casa de los famosos México’ por pregunta incomoda a Aarón Mercury

‘La casa de los famosos México 2025’ continúa en polémica por la pregunta incómoda que le hicieron a Aarón Mercury durante la última gala de eliminación. Aunque algunos creen que solo es “parte del juego”, muchos se han mostrado sumamente indignados. Incluso, la propia Wendy Guevara se dijo molesta y le hizo fuerte reclamo a la producción, ¿qué dijo la influencer?

Wendy Guevara / Redes sociales

¿Cuál fue la pregunta incómoda que le hicieron a Aarón Mercury en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Durante una dinámica, ‘La casa de los famosos México’ presentó el video de una fan identificada como ‘Liliana’ que le preguntó a Aarón Mercury sobre lo que sentiría si su mamá estuviera dentro del show y alguien se posicionara de la misma forma en la que él lo hace con Dalilah Polanco.

Ante esto, Aarón señaló que su mamá era alguien fuerte y señaló que cada participante era consciente de lo que podría enfrentar al entrar al show.

Posteriormente, se dijo muy molesto de que la producción haya involucrado a su mamá en este tipo de dinámicas, afirmando que no se deberían meter asuntos del exterior.

“¿Metiendo a mi madre? Qué falta de respeto, aquí todos somos competidores y que metan a alguien de afuera que es mi madre al juego. Qué falta de respeto”, manifestó.

Muchos usuarios comenzaron a teorizar que esto fue una estrategia de la producción para desprestigiar a Aarón. Incluso, algunos fans señalaron que la fan había sido “contratada”.

Aunque ella misma aseguró que fue su opinión y la producción no le pagó para hacer esta pregunta.

Aarón Mercury / Redes sociales

¿Qué dijo Wendy Guevara ante la pregunta incómoda que le hicieron a Aarón Mercury en ‘La casa de los famosos México’?

En una transmisión para redes sociales, Wendy Guevara, conductora de La casa de los famosos México, fue cuestionada sobre la pregunta incómoda que le hicieron a Aarón Mercury en ‘La casa de los famosos México’. Ante esto, la influencer dijo que le parecía injusto.

“¿Neta?, pero, ¿eso qué tiene que ver? Es un juego adentro y es un posicionamiento. No está padre que le hayan puesto esa pregunta. No tenía que ver. Es un juego, está tratando de sacar a la gente. Quieren que le hable como su mamá” Wendy Guevara

Aunque admitió no haber visto lo sucedido, reiteró que la producción había cometido un error al presentarle esa pregunta. También dijo conocer a la mamá de Mercury y que, probablemente, “no se achicaría” si tuviera que enfrentarse a un posicionamiento.

“A veces platico con la mamá de Aarón. Es bien inteligente, no se achica con nadie y eso está bien”, expresó.

Para finalizar con el tema, mencionó que, al menos para ella, Aarón jamás ha tratado mal a Dalilah, por lo que le sorprendió lo dicho por la fanática: “Yo no he visto que la trate mal. No sé por qué (le hicieron esa pregunta)”, manifestó.

Wendy reacciona a que le pusieron un video a Aarón donde mencionan a su mamá —



“No está padre que le hayan puesto esa pregunta. Allá es un juego, acá es la vida real. Yo siento que no tenía nada que ver” pic.twitter.com/j0sDuIsT01 — Wendy Guevara Highlights 🐝👑 (@ColmenaGuevara) September 22, 2025

¿Producción de ‘La casa de los famosos México’ busca perjudicar a Aarón Mercury?

Si bien la producción de ‘La casa de los famosos México’ no se ha pronunciado de manera directa ante esta situación, la fanática sí hizo un video aclarando varios puntos.

La joven dijo desconocer por qué le cambiaron el nombre, cuando realmente se llama Sheila. No obstante, dejó claro que nadie de la producción la “manipuló” para hacer la pregunta incómoda.

Según la chica, ha visto cómo Aarón llega a ser grosero con Dalilah, algo que se le hace injusto. También dijo considerar que las fans del influencer se “ciegan” y aprovechó para pedir un alto a los insultos que ha recibido.

