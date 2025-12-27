A Natália Subtil la rechazaron de dos ‘Casas de los famosos ’ por no ser polémica: “Querían pe…”

Natália Subtil, quien ha estado en boca de todos por su guerra de dimes y diretes con Sergio Mayer Mori, vuelve a estar en controversia tras asegurar que había sido rechazada de dos ‘Casas de los famosos’ por, aparentemente, no ser lo suficientemente polémica.

¿Quién es Natália Subtil, expareja de Sergio Mayer Mori?

Natália da Silva Subtil, mejor conocida solo como Natália Subtil

Nació el 1 de marzo de 1988. Actualmente tiene 37 años.

Inició su carrera de modelo en su natal Brasil. Después se mudó a Estados Unidos y actualmente reside en México, donde ha trabajado en la industria artística desde hace varios años .

. Ha estado en programas como ‘Venga la alegría’ y ‘MasterChef Celebrity’.

Pese a su extensa trayectoria en el medio artístico, Natália es principalmente conocida por su relación con Sergio Mayer Mori. El romance fue sumamente controversial, pues se conocieron en 2016, cuando ella tenía 27 años y él 17.

La relación avanzó muy rápido, pues, al mes de comenzar, ella anunció que estaba embarazada. Al año siguiente se separaron y trataron de mantener una relación cordial por el bien de su pequeña. No obstante, en diversas ocasiones se han visto enfrascados en guerras de declaraciones.

En múltiples ocasiones, Natália ha declarado que él no se hace responsable de la menor. En tanto que Mori la ha acusado de no dejarlo convivir con su hija. Aunque en los últimos años habían llegado a una especie de acuerdo, las cosas cambiaron tras la participación del actor en ‘La granja VIP’.

¿Natalia Sútil iba a entrar a ‘La casa de los famosos México’?

En una reciente transmisión en vivo para TikTok, Natália Subtil confesó que había sido contemplada para dos ‘Casas de los famosos’. No obstante, terminaron por descartarla. De acuerdo con la modelo, en 2024, le propusieron entrar a la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Aunque contó que sí hubo juntas y hasta le hicieron un “casting”, al final le dijeron que su “perfil no era el indicado”

“De ‘La casa de los famosos (México)’ solo una vez. Sí llegué a tener junta, pero no quedé. Era la de cuando estaba Gala (Montes). Para esa emisión fue que hice el ‘casting’. No quedé, me dijeron que era demasiado tranquila para entrar, o sea, querían pe…” Nátalia Súbtil

También la llegaron a invitar para la nueva temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’. Sin embargo, al final ya no la contactaron.

“Me propusieron para la de Telemundo para este año para la que sigue, pero nada, cero, no quedé. Ni llegué a platicar con ellos”, manifestó.

Sus declaraciones provocaron opiniones divididas. Si bien algunos están de acuerdo en que Natalia no es “material” para ‘La casa de los famosos’, otros creen que sí es una persona polémica y hubiera sido un buen “elemento”.

¿Qué está pasando entre Natália Subtil y Sergio Mayer Mori?

Tras salir de ‘La granja VIP’, Sergio Mayer Mori contó que había estado tratando de comunicarse con Natália Subtil para ver su hija. Sin embargo, y según él, la modelo no se lo ha permitido.

“Me encantaría verla, muero por verla, solo que su mamá no me contesta. Ya le escribí, porque mi hija también tiene su teléfono, pero los mensajes no le han llegado; está chiquita y luego no lo usa. No la he podido ver porque su madre no me responde. Se enojó un poquito porque conté mi historia en La granja”, indicó.

Según Mori, la brasileña se molestó por todo lo que él dijo durante su estancia en el reality: “Pero bueno, ella lleva tiempo haciendo eso, y peor aún porque lo hace de una manera horrible y habla muy mal de mí. Yo nunca hablé mal de ella, solo conté mi historia y se enojó”, manifestó.

