¿A Serio Mayer Mori le hicieron el “feo” en La casa de los famosos México? Esto reveló Rosa María Noguerón

Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México, habló recientemente del presunto interés que habría tenido el reality por tener en esta temporada que finalizó a Sergio Mayer Mori, quien actualmente es un protagonista polémico en La granja VIP. ¿Se arrepiente del influencer regiomontano?

¿Aldo de Nigris fue el favorito de la gente en La casa de los famosos México?

Aldo de Nigris entró a La casa de los famosos México como el “sobrino de Poncho de Nigris”, no se sabía exactamente lo que hacía en ese momento y también se desconocía sobre los realities previos en los que participó.

Su imagen pronto cambió al paso de las semanas en el programa, y es que la dupla que creó junto a Abelito, así como su forma de ser “genuina”, “leal” y “espontánea”, según dicen usuarios, lo hizo convertirse en uno de los favoritos del programa, no solo por el público (quien votaba por él en las nominaciones), si no también por sus propios compañeros, pues fue de los que menos visitaban la placa de nominados.

Esto pudo verse reflejado en que no solo llegó a la final, pues fue el gran ganador de esta tercera edición de La casa de los famosos México, venciendo a Dalílah Polanco en el último instante pero con una diferencia de más de cinco millones de votos.

A su salida, Aldo de Nigris ha visitado diferentes programas, conciertos, pódcast y demás compromisos a los que ha sido invitado. Se convirtió en uno de los predilectos también, por los creadores de contenido.

¿Sergio Mayer Mori estaba considerado en lugar de Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025?

En la primera semana de La granja VIP, reality que comenzó hace tres semanas aproximadamente, Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori, se robó el show por su forma desinhibida de ser.

Pronto comenzaron las comparaciones, y es que además de su forma de ser, robó varios corazones en redes sociales, según usuarios “por ser un muñeco”. Aldo de Nigris entró en conversación y rápidamente comenzaron los fandoms a decir cuál de los dos era mejor elemento.

Frente a este escenario, recientemente habló Rosa María Noguerón al ser cuestionada sobre la posible incorporación de Mayer Mori a la temporada finalizada, dijo lo siguiente:

Con Sergio estuvo algunas veces su nombre sobre la mesa pero nunca llegamos a tratar de cerrar. (...) No es que no haya terminado de convencer. Rosa María Noguerón

Además, como fiel defensora de los suyos, aseguró que Aldo de Nigris fue la decisión correcta y puede observarse en el éxito que tuvo como ganador:

“A veces tienes un Aldo de Nigris que fue todo un éxito, que no me dejarán mentir, fue una decisión muy acertada, el poder haber tenido a un Aldito, un Aarón, a un Abelito, a una Elaine”, agregó.

Aunque Sergio Mayer Mori estuvo en la conversación, Noguerón asegura que tomaron la mejor decisión en el casting que presentaron en La casa de los famosos México 2025.

¿Sergio Mayer Mori tiene trato especial de la producción de La granja VIP?

Múltiples rumores han envuelto a Sergio Mayer Mori sobre su participación en La granja VIP, y es que más allá de sus polémicas, en redes creen que presuntamente está protegido por la producción.

Esto salió a colación debido a un reciente clip difundido en redes sociales, en el que se escucha a Mayer Mori presuntamente “recibiendo sus churros”. Lo que sorprendió al público fue el sonido repetido que muchos identificaron como el de un encendedor, seguido de varias toses, lo que hizo que varios espectadores sospecharan que el participante podría estar fumando algo distinto al tabaco.

El título del vídeo compartido por el usuario de X "@j__kos” decía:

Pues abstinencia lo que se dice abstinencia, Sergio no tiene. Si le llevan su plantita. @j__kos

Dicho momento generó controversia en redes, pues más allá de ser un presunto error de la producción, ya se está hablando de posibles ayudas al competidor.

Hasta ahora, la producción de La granja VIP no ha dado un comunicado oficial sobre el incidente para confirmar que Sergio Mayer Mori recibió sustancias. Por lo tanto, todo sigue siendo un RUMOR .

