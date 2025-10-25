Tío Pepe regaña a Sergio Mayer Mori en La granja VIP, ¡lo castiga y da triste noticia a los granjeros!

Esta semana en la gala del viernes 24 de octubre de “La granja VIP”. Sergio Mayer Mori, quien se ganó ser capataz por segunda ocasión, recibió una fuerte llamada de atención por parte del tío Pepe debido a su desempeño y a varias faltas al reglamento del reality. Además, los granjeros recibieron una mala noticia relacionada con su presupuesto semanal.

¿Por qué el tío Pepe regañó a Sergio Mayer Mori en la segunda semana de La granja VIP?

Durante la evaluación semanal, el tío Pepe, de ‘La granja VIP’,reconoció el esfuerzo general del grupo, pero fue muy claro al señalar las fallas de Sergio Mayer Mori como capataz. Según explicó, el hijo de Bárbara Mori no cumplió con las responsabilidades del cargo y cometió errores que afectaron la disciplina dentro de la granja.

“Yo quiero felicitarlos por todo lo que se hace, pero también hay que juzgar el trabajo del capataz. El capataz ha sido diferente de lo que fue la semana anterior, en donde puso buen empeño. Esta semana ha habido cambios, inconsistencias e indisciplina, como los alimentos que son exclusivos del capataz y que no se pueden compartir con los demás granjeros”, comentó el Tío Pepe.

Tío Pepe también señaló que Sergio no se aseguró de que todos cumplieran sus tareas y que incluso “se quedó dormido una mañana por estar ocupado en otras cosas”.

¿Sergio Mayer Mori no quería ser papá? / x

Tío Pepe da una mala noticia a los granjeros en La granja VIP: anuncia poco presupuesto

Tras el llamado de atención, el Tío Pepe anunció la consecuencia de los errores cometidos durante la semana en La granja VIP. Según la evaluación general, el desempeño no fue suficiente y el grupo perdería la mitad de su presupuesto de comida.

“Con base en la evaluación de esta semana, les aviso que el porcentaje será del 50%, la mitad de lo que tenían”, dijo el tío Pepe, dejando a todos alarmados.

La noticia cayó como un balde de agua fría entre los granjeros, quienes tendrán que ajustarse a una cantidad mucho menor de alimentos y recursos para los próximos días.

Sergio Mayer Mori no durmió en la suite del capataz en La granja VIP 2025. / Foto: La granja VIP México 2025

Sergio Mayer Mori responde al tío Pepe en La granja VIP tras regaño por incumplir reglas y fallar como capataz

Ante las críticas, Sergio Mayer Mori no se quedó callado y explicó su punto de vista al tío Pepe. El actor aseguró que su intención nunca fue romper las reglas, sino evitar el desperdicio de comida.

“Me parece muy fuerte, como si literal no estuviéramos haciendo nada. Yo creo que todos estamos haciendo un gran esfuerzo. El tema de la comida del capataz… yo la comparto para que no se desperdicie y se tire a la basura. Entiendo las reglas, pero prefiero eso a que se desperdicie la comida por una regla infundada”. Sergio Mayer Mori

Pese a su explicación, el tío Pepe le recordó que las normas son iguales para todos y que como líder debía dar el ejemplo.

Sergio Mayer Mori contó la historia de amor que tuvo con una amiga de su mamá Bárbara Mori / Redes sociales

¿Qué castigo recibirá Sergio Mayer Mori por incumplir reglas de La granja VIP?

Finalmente, se anunció que Sergio Mayer Mori no podrá competir la próxima semana por el puesto de capataz como castigo por sus faltas.

“Como capataz eres el responsable de cuidar las porciones y raciones. Y te tengo noticias: tras perder el 50% de la ración de tus compañeros, no vas a poder competir para ser capataz”, anunció el conductor.

Ante el castigo, Sergio Mayer Mori admitió estar de acuerdo y asumir su responsabilidad. Por esta razón el próximo lunes quedara fuera de la prueba para ser capataz.

