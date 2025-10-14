Sergio Mayer Mori rompe las reglas de La granja VIP 2025, ¿ya no será capataz por mostrar de más?

Sergio Mayer Mori volvió a encender los reflectores de La granja VIP 2025 tras protagonizar un polémico momento que dejó a todos boquiabiertos. En medio del encierro 24/7, el actor y cantante rompió las reglas del reality show, generando rumores sobre si su peculiar acción, quitarse toda la ropa, fue el verdadero motivo de la sanción o si se trató de otra cosa. ¡Le hicieron una fuerte advertencia!

Sergio Mayer Mori vuelve a generar polémica en La granja VIP 2025. / Foto: IG/smayermori

¿Por qué Sergio Mayer Mori rompió las reglas en La granja VIP?

En La granja VIP, Sergio Mayer Mori volvió a generar polémica al desafiar una de las reglas más claras del reality. Durante un momento de camaradería con sus compañeros, el actor decidió compartir vino de la suite del capataz, algo que está estrictamente prohibido.

“Te van a cag... hoy. Lo dice claramente el reglamento: ‘El que es capataz no puede sacar absolutamente nada de la suite y menos compartirlo con nadie del exterior’”, le advirtió Fabiola Campomanes, intentando que Sergio Mayer Mori midiera las consecuencias de su acción.

Sin embargo, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori respondió con su característico estilo irreverente: “Compartí mi vino. No me digas eso, mtah, me la pelé”.

Yo cuando claramente no leí las instrucciones ni los reglamentos de nada JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA #LaGranjaVIP pic.twitter.com/AvFNntf93M — Mundo_del_ Reality (@fans_escuchamos) October 14, 2025

¿Cuál sería la sanción contra Sergio Mayer Mori en La granja VIP 2025?

Hasta el momento, La granja VIP mantiene el suspenso sobre las posibles sanciones que Sergio Mayer Mori podría enfrentar por compartir insumos de la habitación VIP de La granja, acción que va en contra del reglamento del reality show. La producción aún no da a conocer qué consecuencias tendrá este incumplimiento, dejando a todos en incertidumbre sobre si el actor recibirá una advertencia, una penalización económica o alguna otra medida disciplinaria.

No obstante, el actor sí fue regañado por sus acciones porque uno de los privilegios que tiene el ‘capataz’ es el vino que se le otorga y que no debe compartir con los demás.

“Los beneficios de la habitación del capataz se disfrutan dentro de la habitación del capataz, por disciplina”, le dijo don Pepe, quien les enseña a trabajar con los animales, a Mayer Mori y cuestionando: "¿Qué respeto se va a ganar el líder? con estos hechos”.

TV Azteca si nos lee



Ya le llamaron la atención al capataz por andar sacando y ofreciendo el vinito

#LaGranjaVIP pic.twitter.com/Og77tK7ink — Liliana Priestly 🍬🐓👩🏽‍🌾 (@NinacidPa) October 14, 2025

Otra de las polémicas de Mayer Mori fue que tras haber sido nombrado como ‘Capataz’ de la semana en ‘La granja VIP’, Sergio Mayer Mori y Kim Shantal, a quien él escogió como acompañante, disfrutaron de la habitación ‘VIP’, la cual, entre otras comodidades, tiene un jacuzzi.

En algún punto, el joven, aparentemente, olvidó que estaba siendo grabado, pues se metió al jacuzzi sin nada de ropa, dejando al aire cada parte de su cuerpo. Todo esto dio mucho de qué hablar en redes sociales; si bien algunos usuarios lo tacharon de “vulgar”, otros simplemente se tomaron la situación con humor

Al ser ‘Capataz’, el hijo de Bárbara Mori tiene ciertos privilegios como dormir en la habitación especial y obtener total inmunidad para la nominación. No obstante, será el encargado de hacer que sus compañeros cumplan con sus responsabilidades y no haya ninguna indisciplina.

Sergio Mayer Mori / Redes sociales

¿Quién es Sergio Mayer Mori, participante de La granja VIP 2025?

Sergio Mayer Mori es un joven talento multifacético que logró destacar en distintas áreas del entretenimiento. Nacido el 7 de febrero de 1998, es hijo de la actriz Bárbara Mori y del actor Sergio Mayer, lo que lo colocó desde temprana edad bajo los reflectores del público. A lo largo de su carrera, exploró el modelaje, la actuación y la música, consolidándose como una figura versátil y llamativa en la industria del espectáculo.

Como modelo, trabajó con marcas de renombre internacional como Calvin Klein, mostrando no solo su atractivo físico, sino también su capacidad de conectar con audiencias globales. En redes sociales, Sergio Mayer Mori es toda una sensación, con más de 850 mil seguidores en Instagram, donde comparte tanto su vida profesional como personal, consolidando una imagen cercana y auténtica ante sus fans.

En el terreno personal, Sergio es padre de una hija llamada Mila, fruto de su relación con la modelo brasileña Natalia Subtil. En la actuación, ha dejado huella con su participación en la serie Rebelde en 2022.

