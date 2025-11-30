Sergio Mayer Mori es captado presuntamente fumando en La granja VIP y cámaras ¡lo censuran! VIDEO

La granja VIP sigue dando de qué hablar, y ahora es Sergio Mayer Mori el nuevo protagonista de una polémica. Y es que recientemente fue captado en lo que para muchos fue catalogado como “momento funable” en el programa, pues aseguran que habría fumado en pleno reality y posteriormente las cámaras presuntamente lo habrían censurado. Tras este episodio, el mismo Mayer Mori pidió su salida frente a las cámaras. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Por qué aseguran que Sergio Mayer Mori fumó sustancias prohibidas en La granja VIP?

La controversia comenzó cuando, durante la transmisión en vivo del programa La granja VIP, se mostró “accidentalmente” a Sergio Mayer Mori en el área común de la casa.

En las imágenes se puede ver el patio mientras se escucha la voz de Mayer Mori hablando en un tono bajo. Sin embargo, lo que realmente captó la atención del público fue el sonido repetido de lo que para muchos era un encendedor y las toses que se oyen en seguida, lo que hizo que muchos televidentes sospecharan que el participante podría estar fumando algo más que un cigarro convencional.

El video compartido en la cuenta de X "@j__kos” titulaba de la siguiente manera:

Pues abstinencia lo que se dice abstinencia, Sergio no tiene. Si le llevan su plantita. @j__kos

A día de hoy, la producción de La granja VIP no compartió algún comunicado oficial que confirme si Sergio recibió alguna sustancia, por lo que todo sigue siendo solo un rumor.

¿Sergio Mayer Mori pidió su salida de La granja VIP tras ser hallado presuntamente fumando?

En la noche del sábado 29 de noviembre, se viralizó un vídeo protagonizado por Sergio Mayer Mori en La granja VIP, en el que se le ve yendo a una parte un tanto “escondida” de la casa y tras unos segundos en ese sitio, la cámara se apaga y toma otra parte de la granja.

En el vídeo que ya es viral, puede verse también a Fabiola Campomanes caminando, pero de fondo se escucha algo que muchos asocian al sonido de un “encendedor”, situación que señalan como un segundo episodio en el que Mayer Mori estaría fumando en pleno reality.

La cuenta de X conocida como “La tía Sandra” mostró el vídeo y escribió el siguiente mensaje:

CAPTADO | El MOMENTO EXACTO en que las cámaras muestran cuando SERGIO MAYER MORI va a Puerto Escondido… y CENSURAN la transmisión OTRA VEZ. La tía Sandra, vía X

Según rumores, este espacio llamado como “Puerto Escondido”, es en el que los concursantes presuntamente tienen acceso a una serie de objetos, como vapeadores y cigarrillos, podría estar siendo utilizado por los participantes para consumir sustancias, tanto legales como no tanto.

En comentarios del vídeo ya hay un enfrentamiento de declaraciones, algunos defienden a Sergio, otros más arremeten contra él.

¿Sergio Mayer Mori pidió su salida de La granja VIP?

En un giro inesperado, horas después de la filtración del video, Sergio Mayer Mori, se hizo viral otro vídeo protagonizado por él mismo, en el cual, pide a los televidentes que dejen de votar por él. En su video, Mayer Mori expresó su deseo de no continuar en el programa y solicitó que los votos se dirijan a sus compañeros Lis Vega y Fabiola Campomanes, quienes, según él, merecen más estar en la final.

El plan me salió perfecto, ya estoy yo en la placa, yo y me voy a mi casa, acuérdense que depende de ustedes, no me vayan a dejar aquí adentro. (...) Y esas dos señoritas (Lis y Fabiola) tienen el corazón, tienen la fortaleza para llegar al último. Esto es lo que yo quería. Sergio Mayer Mori

Sin embargo, lo que parecía ser un acto de humildad o cansancio por parte del joven también fue interpretado por algunos como una forma de “auto-sabotaje” o de intentar salir aplicar “psicología a la inversa”, pues al no pedir votos, los obtendría.

¿Cuál será el desenlace de esta historia?

