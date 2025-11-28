¿Sergio Mayer denuncia a Ferka y Linet Puente por revictimizar a Sergio Mayer Mori, su hijo, en La granja VIP?

La participación de Sergio Mayer Mori en ‘La granja VIP’ ha dado mucho de qué hablar entre televidentes y usuarios. No solo por su forma de ser en el reality, sino también por la polémica con Natália Subtil, la madre de su hija. Esta controversia fue duramente criticada por los panelistas del programa, específicamente por Ferka y Linet Puente. Por esta razón, el abogado de Sergio Mayer reveló que presentaron una denuncia y además, el actor señaló que pidieron medidas de protección para que no se revictimice a su hijo.

¿Ellas ya respondieron? Esto es lo que se sabe.

Sergio Mayer Mori interpondrá una demanda a Linet Puente y Ferka. / IG: @linetpuente / @ferk_q

¿Qué dijeron Linet Puente y Ferka de Sergio Mayer Mori en La granja VIP?

A lo largo de la competencia, causó revuelo que Sergio Mayer Mori le pidió disculpas a Natália Subtil en ‘La granja VIP’ por hablar de su historia, así como los escándalos que han protagonizado.

Ante esto, Ferka desató controversia al opinar de esta relación. Puntulizó que Natália “no le cree” al cantante. Esto dijo en una de las transmisiones del reality:

“Quiero decirles una exclusiva, sobre lo que acaba de decir de sus perdones. La mamá de su hija no le cree absolutamente nada porque esto de las disculpas ya ha pasado varias veces entonces que siempre las dice…(Me dijo) que han sido varias veces éste tipo de disculpas, que cuando ha estado también internado, aislado en otras circunstancias y que siempre le pasa el bajón y después... ". Ferka

Ferka se reencuentra con Natália Subtil, ex de Sergio Mayer Mori. / Redes sociales

Eso no es todo, la actriz presumió que tiene una buena relación con Subtil y que podría dar más información sobre la relación actual entre su excompañera en ‘MasterChef’ y Sergio Mayer Mori.

“Qué gusto verte querida. A... te llevo más info jaja”, expresó en tonó irónico hacia el conductor del reality.

Ferka se reencuentra con Natália Subtil, ex de Sergio Mayer Mori. / Redes sociales

La controversia no terminó ahí, todo se encendió aún más en el momento en que Linet Puente y Ferka volvieron a opinar sobre la polémica historia entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil en ‘La granja VIP’.

Luego de que el también cantante contó cómo conoció y tuvo una relación cuando él era todavía menor de edad y posteriormente tuvieron una hija. ¡Ambas panelistas soltaron tremendas opiniones!

Linet señaló que, por la manera en que Mayer Mori relató lo ocurrido, parecía insinuar que, en aquel tiempo, haber conquistado a Natália, quien le llevaba una década de edad, representó para él una especie de logro. Por su parte, Ferka añadió que, aunque Sergio tenía 17 años cuando su hija fue concebida, ya había cumplido la mayoría de edad al momento de su nacimiento.

Órale 😮😮 Tema delicado



Línet minimizando tener relaciones con un menor de edad 😲😲



No voy a comentar nada, ustedes dejen sus opiniones.



Que no es pobrecito un menor de edad dice#LaGranjaVIP #aztecauno #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/yvvpcZxJWh — JorgeR190 (@JorgeMr1990) November 15, 2025

Asimismo, Ferka ocupó sus redes sociales y volvió a abordar el tema. A través de su cuenta de ‘X’, puntualizó que a Sergio Mayer Mori nadie lo “forzó” a tener una relación con Subtil. Por esta razón, no habría sido un “abuso” por parte de la modelo brasileña.

“No es abuso, a nadie forzaron, y vean los videos de SMM (Segio Mayer Mori) en que menciona que no fue la primera vez, basta”, publicó.

Ferka habla de Sergio Mayer Mori / IG

¿Qué respondió Sergio Mayer a los señalamientos de Ferka y Linet Puente contra Sergio Mayer Mori?

Como era natural, Sergio Mayer, exintegrante de Garibaldi, no se quedó callado y reaccionó a estos polémicos comentarios. En su cuenta de X, el actor citó el tweet de Ferka y comentó:

“Tu estupidez no tiene límites, asesórate con un abogado”, se lee.

Ante esta respuesta, Quiroz borró su publicación. Sin embargo, Mayer expresó su molestia ante esta situación en una entrevista con Ana Luz Salazar.

“Es muy delicado lo que están haciendo y no se dan cuenta que se están metiendo en un problema legal, hay leyes que protegen a los adolescentes, independientemente, que digan que no fue un abuso”, dijo.

“Vi un comentario de que no fue abuso porque fue con su consentimiento, no puede haber consentimiento de un menor, está en la ley, es un desconocimiento total y absoluto, las hace hacer comentarios realmente estúpidos y, cuando haces comentarios realmente estúpidos, te hacen quedar como una estúpida, no tengo otra expresión para ella (Ferka), yo creo que debería de consultar un abogado antes de hablar de tanta estupidez porque se mete en problemas legales”. Sergio Mayer

Sergio Mayer Mori es criticado por Ferka y Linet Puente. / IG: @linetpuente / @ferk_q

Asimismo, reprobó que Linet Puente y Ferka minimicen un delito como lo es el estupro, el cual ocurre cuando un adulto tiene relaciones con una persona mayor de 12 y menor de 18 años, en la que se aprovecha de su inexperiencia, inmadurez, confianza o manipulación. Aunque el menor pueda “aceptar”, la ley considera que no existe un consentimiento válido debido a la diferencia de edad y poder.

“Los niveles de estupidez de Linet Puente y Ferka por su falta de empatía, de conocimiento legal y moral, al minimizar y normalizar un delito como es el estupro, haciendo apología del mismo, revictimizando a la víctima, por el hecho de ser hombre, aunque la realidad es por ser mi hijo, rebasa los límites de la tolerancia”. Sergio Mayer

Por esta razón, el famoso pidió que se diculparan las conductoras. Incluso, arrobó la cuenta del reality. Señaló que de no hacerlo, podría recurrir a instancias legales.

“Les recomiendo consultar a sus abogados para que les expliquen las consecuencias legales por la apología del delito, o se disculpan, o procederemos”, advirtió.

Los niveles de estupidez de @LinetPuente y @Ferka por su falta de empatía, de conocimiento legal y moral al minimizar y normalizar un delito como es el estupro, haciendo apología del mismo, re victimizando a la víctima, por el hecho de ser hombre, aunque la realidad es por ser… https://t.co/tDruaUMdgu pic.twitter.com/BPMefKFdtA — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) November 15, 2025

¿Sergio Mayer denuncia a Ferka y Linet Puente por sus comentarios hacia su hijo en ‘La granja VIP’?

En las últimas semanas, Ferka y Linet Puente, panelistas de ‘La granja VIP,’ no han ofrecido una disculpa por sus comentarios en contra de Sergio Mayer Mori. Por esta razón, el actor tomó la decisión de proceder legalmente.

Hoy, viernes 28 de noviembre, Mayer acudió a los juzgados de Dr. Lavista a solicitar medidas de protección a favor de su hijo, Sergio Mayer Mori, de su nieta, así como de él mismo. Señaló que busca que haya más responsabilidad en lo que se dicen los medios de comunicación, así como en los programas de televisión. Esto dijo en un encuentro con la prensa en el que estuvo presente TVNotas:

“Muy contento porque el juez nos acaba de otorgar las medidas de protección a favor de Sergio, a favor de mi nieta y a mi favor. Muy contentos porque justamente se está haciendo justicia y es necesario entender que hay una gran responsabilidad con las cosas que decimos, que expresamos...Cuando se tiene un micrófono y se tiene una cámara o una pluma, se tiene una gran responsabilidad y hay que asumir las consecuencias”. Sergio Mayer

Asimismo, dijo que “no le interesa” si estas medidas de protección le afectarán a Sergio Mayer Mori en ‘La granja VIP’. Puntualizó que solo está en búsqueda de que se respeten los derechos, así como su bienestar. Dejó claro que, en estos momentos, solicitó medidas de protección.

“No me interesa si le afecta en el proyecto. A mí lo que me interesa es que, tanto mi nieta, como él, estén libres de una vida de violencia; yo no estoy pensando en el tema del proyecto. Creo que se está haciendo lo correcto… Es lo de menos, el proyecto… No es denuncia, se solicitaron unas medidas de protección para evitar estar haciendo comentarios de la vida privada, íntima y que afecten a mi nieta, principalmente”, agregó.

Puntualizó que minimizar lo que sucedió entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil es “apología del delito”.

“Están minimizando un delito tan grave como lo es el estupro, lo estamos minimizando, lo estamos haciendo muy normal... Estoy haciendo esto, previendo para evitar y proteger, tanto a él, como a mi nieta, porque él no puede protegerse ahorita... No normalicemos y no pensemos que, por ser hombre, pierde sus derechos”. Sergio Mayer

Sergio Mayer en los juzgados / Luis Pérez

Finalmente, mencionó que los demás integrantes del programa tampoco pueden hacer comentarios con respecto al tema de Sergio Mayer Mori y Natália Subtil y señaló que esta es la primera parte de las medidas de protección, pero viene “la parte penal”.

“También está la medida de protección de interpósito persona, qué quiere decir esto, que el programa en el que trabajan tanto Linet, como Ferka tampoco pueden hacer comentarios al respecto”, añadió.

“Linet lo consultó con un abogado y dijo: ‘No, no pasa nada… No hay bronca’. Sí ellas consideran que no hay bronca y pueden seguir haciéndolo, ahí están las consecuencias. Esto solamente es la parte de medidas de protección, viene la que es la apología del delito”.

¿Qué pasará si Ferka y Linet Puente siguen hablando de la vida privada de Sergio Mayer Mori en ‘La granja VIP’?

Aunado a todo lo anterior, el abogado de Sergio Mayer explicó que, en dado caso de que existan opiniones sobre lo que pasó entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil, podrían ser acreedoras a un arresto.

“En este caso, si persisten en estas medidas, serán acreedoras de 12 a 13 horas de arresto, tanto ellas, como interpósita persona… Presentamos, esta misma semana, ante la Fiscalía General de la República a nivel Federal, una denuncia por apología del delito, porque esto se castiga con cárcel”, comentó.

Al momento, Ferka y Linet Puente no se han pronunciado con respecto a las medidas de protección que interpuso Sergio Mayer por opinar de Sergio Mayer Mori y su historia con Natália Subtil en ‘La granja VIP’.