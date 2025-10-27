¿Sergio Mayer Mori se habría enamorado de Carolina Ross en La granja VIP? Arremete contra Elazar por su salida

En la segunda semana de La granja VIP, los ánimos se encendieron luego de que Sergio Mayer Mori expresara su arrepentimiento por la eliminación de Carolina Ross, quien se convirtió en la primera participante en abandonar el reality. La declaración del actor surgió después de convertirse nuevamente en el Capataz del rancho, título que le otorga inmunidad y el privilegio de compartir la suite con otro participante.

Sergio Mayer Mori da a conocer la razón por la que entró a La granja VIP / Especial

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori sobre Carolina Ross en La Granja VIP?

Durante la gala del 20 de octubre, donde el conductor de La granja VIP anunció que el publico sería el encargado de decidir quién compartiría la suite con el nuevo Capataz. En ese momento, Mayer Mori no ocultó su nostalgia por la partida de Carolina Ross. Según sus propias palabras, si la cantante se hubiera quedado una semana más,

“Seguro el público me hubiera shippeado con Caro para dormir en la suite”. Sergio Mayer Mori

Tras la ceremonia, Sergio conversó con Sandra Itzel, Eleazar Gómez y Kim Shantal en la habitación principal. Fue entonces cuando Sandra bromeó diciendo: “Qué lástima, te viste lento... de un shippeo con Carito”, a lo que el actor respondió entre risas, lamentando que Eleazar la hubiera colocado en la placa de nominados.

“Neta cuando la vi dije: ‘pinche Eleazar’... no es cierto”. Sergio Mayer Mori

Evidenciando que la relación entre ambos participantes podría haber tenido un giro más romántico dentro del show.

Durante la conversación, tanto Sandra como Kim coincidieron en que Carolina se veía “hermosa” en el vestido negro de encaje que lució durante la gala, mientras Mayer asentía y recordaba con humor el momento en que la vio junto con el conductor de La granja VIP.

¿Por qué Eleazar Gómez nominó a Carolina Ross en La granja VIP?

Carolina Ross no se encontraba originalmente entre los nominados de la primera semana. Sin embargo, Eleazar Gómez, al ganar la llamada prueba de la traición, obtuvo el poder de modificar la placa y decidió intercambiar su nombre por el de la cantante, dejándola en riesgo de expulsión.

La decisión causó sorpresa entre los habitantes del rancho y entre los seguidores del programa, ya que Ross era una de las participantes más queridas por el público. Finalmente, el domingo los votos favorecieron a la Bea y Teo, dejando fuera a la intérprete de regional mexicano.

Antes de abandonar La granja VIP, Carolina tuvo la oportunidad de dejar un “legado” que afectaría directamente a sus compañeros. En un giro inesperado, decidió nominar a Eleazar Gómez para la siguiente ronda, devolviéndole el gesto de haberla puesto en la cuerda floja durante su semana de debut.

Carolina Ross primera eliminada de La granja VIP / Redes sociales

¿Cuándo es la gala de eliminación de La granja VIP y cómo votar por tu participante favorito?

La gala de eliminación de La granja VIP se realiza cada domingo por la noche, en una transmisión especial donde se define quién abandona el reality. Durante esta emisión en vivo, los nominados enfrentan la decisión del público, que a través de sus votos determina quién continúa en la competencia y quién debe dejar el rancho.

Para participar en la votación, los seguidores deben ingresar al sitio oficial del programa o a la aplicación de la televisora, donde se habilita una sección exclusiva llamada “Vota por tu favorito”. Una vez dentro, los usuarios pueden seleccionar al concursante que desean salvar y enviar su voto de manera gratuita o, en algunos casos, con registro previo.

Además, la producción suele anunciar en redes sociales los horarios y enlaces oficiales para evitar confusiones o fraudes. Los votos se contabilizan hasta minutos antes del cierre de la gala, y los resultados finales se revelan en tiempo real, generando gran expectativa entre los fans. Gracias a esta dinámica, el público tiene un papel clave en el rumbo del reality, ya que cada semana puede cambiar completamente el destino de los habitantes de La granja VIP.

