Conductor de ‘Venga la alegría’ lanza comentario ácido sobre Eleazar Gómez tras nominación en ‘La granja VIP’

Eleazar Gómez ha dado mucho de qué hablar en ‘La granja VIP’. Y es que se convirtió en el primer nominado de la segunda semana. La noticia causó muchas reacciones diversas. Sin embargo, la mayoría de los fans se mostraron satisfechos.

Y es que algunos fans de ‘La granja VIP’ rechazan a Eleazar Gómez por las acusaciones de violencia que ha enfrentado en el pasado por parte de algunas exnovias. Aunado a esto, muchos se han sentido molestos por la actitud que ha tomado hacia César Doroteo ‘Teo’. Los detractores consideran que ha sido grosero con él.

En medio de todo esto, un conductor de ‘Venga la alegría’ lanza un comentario ácido sobre Eleazar Gómez, provocando mucha polémica en redes sociales.

¿Por qué nominaron a Eleazar Gómez en ‘La granja VIP’?

Carolina Ross, primera eliminada de ‘La granja VIP’, tuvo la oportunidad de dejar su “legado”. Durante la gala del pasado 20 de octubre, la joven les dio a conocer a sus compañeros que nominaba a Eleazar Gómez.

La cantante explicó que el motivo de su decisión fue la actitud que mostró el actor después de que ella lo nominara por primera vez. Y es que Eleazar le prometió que no le tiraría “mala onda”, pero al final terminó poniéndola en la placa.

El actor no lo tomó muy bien y hasta dijo que era injusto que Carolina tuviera la oportunidad de nominar, aun cuando ya está fuera del juego. Por ello, le juró al público que comenzaría a sacar su “lado villano”.

¿Qué conductor de ‘Venga la alegría’ dijo un comentario polémico sobre Eleazar Gómez?

En medio de todo esto, el exconductor de ‘Venga la alegría’, Pedro Prieto, lanzó un par de comentarios sobre Eleazar Gómez y su nominación en ‘La granja VIP’. Primero señaló que Gómez aún no podía salir del show, ya que era el “villano” de la temporada.

“Eleazar no puede salir eliminado (no por ahora). Es el villano que necesita ‘La granja VIP’ para que la historia funcione” Pedro Prieto

Ante esto, los fans resaltaron que el actor no era el “villano” y hasta aseguraron que saldría esta semana por “violento” y “homofóbico”.

Por otra parte, se burló del comentario de Eleazar de que tenía muchos fans fuera del show que seguramente votarían por él. El conductor se preguntó si los presos “podían votar”. Esto, en referencia al tiempo que Gómez estuvo en prisión tras la demanda de violencia de su ex, Tefy Valenzuela.

Pedro Prieto “Eleazar dice que tiene un gran fandom que lo apoya, ¿a poco dejan votar desde la cárcel?”

Esta última declaración causó mucha risa entre la mayoría de los fans, quienes señalaron que “solo así” Eleazar podría tener alguna posibilidad de quedarse en ‘La granja VIP’.

Eleazar dice que tiene un gran fandom que lo apoya. A poco dejan votar desde la cárcel? #LaGranjaVIP — Pedro Prieto (@PedroPrietoTv) October 21, 2025

¿Quiénes son los nominados de la segunda semana de ‘La granja VIP’?

Hasta el momento, hay dos nominados en ‘La granja VIP’. El primero fue Eleazar Gómez, por decisión de Carolina Ross. Durante la gala de hoy 21 de octubre, Sergio Mayer Mori puso a César Doroteo ‘Teo’ y Lis Vega a combatir para ver quién de los dos era el segundo nominado.

Tras un duelo intenso, la nominada fue Lis Vega, por lo que la placa está así hasta el momento:

Eleazar Gómez

Lis Vega

