¡Sorpresa en La granja VIP! Los famosos esperan la llegada de un nuevo integrante

“La granja VIP” comenzó con 16 famosos, pero este domingo perdió una integrante con la eliminación de Carolina Ross.

Los granjeros activos en competencia son 15 ¡aunque muy pronto habrá un nuevo integrante! Los participantes están más que atentos y en espera del nuevo habitante.

La granja VIP / Redes sociales

¿Qué pasara hoy 21 de octubre en La granja VIP?

La primera semana de “La granja VIP” generó cierta confusión entre los espectadores, pues las nominaciones no se realizan en un solo día.

Durante la emisión del lunes se reveló que Eleazar Gómez quedó automáticamente nominado, luego de que Carolina Ross, la primera eliminada del reality, eligiera a quién quería dejar en riesgo de expulsión.

Sin embargo, este martes se llevará a cabo el segundo “Duelo” dentro del programa, donde conoceremos al segundo nominado de la semana. Esta dinámica suele cambiar por completo la atmósfera dentro de la granja, ya que los participantes deben enfrentarse en distintas pruebas que ponen a prueba su fuerza, resistencia y estrategia.

Esta noche el que pierda el duelo se unirá a Eleazar Gómez y mañana será la asamblea, en la cual los granjeros se nominarán cara a cara.

¿Quién será el nuevo integrante de La Granja VIP?

Todo comenzó cuando Lis Vega notó que Jacinta estaba como apagada y decidió reportarlo.

“Creo que la vaquita tiene algo, está como triste”, comentó Lis, sin imaginar que se trataba ¡del inicio del parto!

El tío Pepe les confirmó que la vaca está embaraza y pronto dará a luz y los granjeros se pusieron alerta, preocupados de no estar listos para recibir al nuevo becerrito.

La granja vip: la vaquita Jacinta dará a luz en el reality show. / Captura de pantalla

“Creo que Jacinta ya va a dar a luz”, dijo Lis Vega, emocionada, mientras revisaba que todo estuviera listo en el establo. Por lo cual se confirma que el becerro será el nuevo integrante de “La granja VIP” y los participantes ya están listos para recibirlo.

La granja vip: la vaquita Jacinta dará a luz en el reality show. / Captura de pantalla

Lola Cortés muestra su lado más tierno en espera del nuevo integrante de La granja VIP

Si algo ha sorprendido al público es la faceta dulce y amorosa de Lola Cortés, quien en otros programas como “La academia” o “El rival más débil” ha mostrado un carácter fuerte y directo. En la granja se derrite por los animalitos.

“Sí mi vida, sí mi cielo, todo va a estar bien, ahorita vengo, mi reina”, decía Lola mientras acariciaba a Jacinta y le daba ánimo. La cuenta oficial del programa compartió el momento: “Lola Cortés le da todo su amor y buenas vibras a la vaquita de mi granja que ya está dando a luz. ¡Qué momento tan tierno en #LaGranjaVIP!”.

Los peones de esta semana —Jawy, Lis Vega, Fabiola Campomanes y Lola Cortés— están al pie del cañón, cuidando el establo y pendientes de cada movimiento de Jacinta, que hasta el momento no ha dado luz y se desconoce cuando lo hará.

