La granja VIP: ¿Quién es el primer eliminado hoy domingo 19 de octubre y a qué granjero nominó?

Este domingo 19 de octubre, los participantes de ‘La granja VIP’ vivirán uno de los momentos más tensos de la temporada. Y es que dentro de unas horas se conocerá al primer eliminado de la temporada.

Recordemos que los granjeros en riesgo de salir son:

César Doroteo ‘Teo’

Carolina Ross

La Bea

Debido a que Caro entró el viernes a la placa, los votos que obtuvo Alfredo Adame antes de ser salvado por Eleazar pasarán directamente a ella.

¿Cómo votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’?

Los usuarios cuentan con 10 votos al día para votar por el participante que quieren que se quede en ‘La granja VIP’. Dichos votos podrán usarse en un solo nominado o repartirse. Así es el proceso:

Entrar a la página web https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota Escoger a o los granjeros favoritos y distribuir tus votos. Seleccionar la opción ‘Votar’ y listo

¿Cómo irían las votaciones de ‘La granja VIP’ hoy, domingo 19 de octubre?

A través de redes sociales, se han realizado encuestas para saber quién es el granjero nominado con más apoyo. De acuerdo con sus resultados, los favoritos del público serían ‘la Bea’ y César Doroteo ‘Teo’.

Por lo que Carolina Ross sería la expulsada de esta noche. Cabe destacar que esto no es información oficial y solo se sabrá quién resulta eliminado hasta la gala.

Han surgido muchas especulaciones sobre cómo será el proceso de eliminación. Algunos afirman que los dos menos votados se enfrentarán en un duelo y el perdedor saldrá del reality. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por la producción aún.

¿Dónde y cuándo ver la primera gala de eliminación de ‘La granja VIP’?

Las galas de eliminación de ‘La granja VIP’ se realizan los domingos. Inician a las 8 pm y se pueden ver por el canal de Azteca Uno, así como por Disney+, plataforma en la que también se transmite en 24/7.

Estos son los 16 concursantes hasta el momento:

Alfredo Adame Jawy Méndez Kim Shantal Sandra Itzel Alberto del Río ‘el Patrón’ Omahí Liz Vega Manola Díez La Bea César Doroteo ‘Teo’ Fabiola Campomanes Kike Mayagoitia Sergio Mayer Mori Carolina Ross Eleazar Gómez Lolita Cortés

¿Quién es el primer eliminado de ‘La granja VIP’ hoy, domingo 19 de octubre?

Según lo comentado por los panelistas de ‘La granja VIP’, el eliminado de esta noche tendrá el beneficio de nominar a uno de sus excompañeros de forma directa.

