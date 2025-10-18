¿Yuridia era la verdadera ganadora de ‘La Academia’? Lolita Cortés lo revela en ‘La granja VIP’, ¿fraude?

Pese a que ya han pasado 20 años, el paso de Yuridia por ‘La Academia’ sigue siendo muy recordado. No solo por el hecho de ser una de las más talentosas, sino también porque, para muchos, la intérprete de ‘Sin llorar’ debió ganar el primer lugar en aquel entonces. Algunos hasta han teorizado que hubo “trampa”. A dos décadas, Lolita Cortés, quien fue jueza en el reality, revela qué pasó, ¿Yuridia era la verdadera ganadora?

Yuridia en La Academia / Redes sociales

Lee: Yuridia da a luz a su tercer hijo: “Mucho amor por aquí”, ¡ya nació!

¿Cómo fue el paso de Yuridia por ‘La Academia’?

Yuridia participó en la cuarta generación de ‘La Academia’, realizada en 2005. En aquel entonces, la cantante tenía 19 años y sorprendió a todos con su gran talento en el escenario.

La mayoría de sus presentaciones tenían críticas positivas por parte de los jueces y el público quedó fascinado con interpretaciones como ‘Ángel’ y ‘Tú’, por lo que todos pensaban que ya tenía el primer lugar asegurado.

La celebridad sí llegó a la gran final y conquistó a todos con ‘Déjame volver contigo’ y ‘Ángel’. No obstante, quien se coronó como ganador fue Eramo Catarino, quien cantó ‘Déjenme si estoy llorando’ y ‘La manzanita’, mientras que ella quedó en segundo lugar.

Para algunos, esto fue muy injusto y se formaron muchas teorías; desde que el concurso ya estaba arreglado, hasta que le dieron el primer puesto a Catarino por sus orígenes. Tras 20 años de misterio, Lolita Cortés, quien actualmente está en ‘La granja VIP’, aclara sin tapujos qué pasó.

Yuridia / Redes sociales

No te pierdas: ¿Quién es el hijo de Yuridia, Phoenix, que lloró en pleno concierto en la plaza de toros ‘La México’?

¿Yuridia no ganó ‘La Academia’ por algún tipo de trampa? Esto dice Lolita Cortés en La granja VIP

En una plática con César Doroteo ‘Teo’ sobre la participación de Jolette en ‘La Academia cuarta generación’, salió a colación Yuridia. Y es que el influencer, de forma directa, le cuestionó a Lolita Cortés el motivo por el que la celebridad no ganó el reality en aquel entonces.

A base de señas y movimientos de boca, pues la llamada ‘Jueza de hierro’ no puede hablar por el momento, indicó que la cantante quedó en segundo lugar debido a que se olvidó de la letra de su canción, descartando así las teorías de un presunto fraude.

“Se equivocó en la final de letra” Lolita Cortés

Ante esto, el influencer dijo comprender la razón por la que Yuridia quedó en segundo lugar y resaltó que, pese a su “fracaso”, la artista es sumamente talentosa.

¿Qué ha dicho Yuridia sobre su paso en ‘La Academia’?

Si bien Yuridia ha reconocido que ‘La Academia’ fue un parteagüas en su carrera como cantante, ha mencionado que hubo algunas cosas que no estuvieron bien.

En su momento, la cantante señaló que, supuestamente, ella junto a otros compañeros detectaron que había cámaras escondidas en los baños.

“Les contaré de cuando Jolette, Mario y yo descubrimos que había cámaras ocultas en las regaderas del baño de mujeres en La Academia, o les contaré la historia de... es que hay muchas historias, oigan. ¿Cuál les contaremos?”, expresó.

También ha dejado claro que fue una experiencia agridulce pues, si bien conoció gente que amaba la música como ella, exponían sus inseguridades, lo que ocasionó que estas se perpetraran. Tras todo eso, ahora la sonorense se posiciona como una de las cantantes mexicanas más aclamadas y recientemente lanzó su disco Yuridia monumental en vivo desde la Plaza de toros, La México.

Mira: ¿Yuridia dejó fuera a Ángela Aguilar de Qué agonía? La cantante responde y lanza recomendación a haters, VIDEO