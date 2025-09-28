¿Yuridia dejó fuera a Ángela Aguilar de Qué agonía? La cantante responde y lanza recomendación a haters, VIDEO

Recientemente, lanzó un nuevo disco Yuridia, que fue grabado en vivo en la Plaza de Toros, La México. La nueva producción de la sonorense ya cuenta con miles de reproducciones en las plataformas de streaming. En YouTube, el video musical del ‘Qué agonía’ ya se posicionó en el top tres de lo más visto del momento. Lo que llamó la atención de los seguidores y los haters de Ángela Aguilar, es que Yuridia no la habría invitado a subirse con ella al escenario en el concierto histórico en el que se convirtió en la primera mujer en llenar por completo el recinto ubicado en la Ciudad de México. Los comentarios llegaron a tal grado que Yuridia ya se pronunció respecto a los dimes y diretes y soltó la razón por la que Ángela no estuvo en la Plaza de Toros con ella.

¿Qué pasó entre Ángela Aguilar y Yuridia?

Yuridia y Ángela Aguilar unieron sus voces en 2022 para el lanzamiento de la canción “Qué agonía”, incluida en el álbum Pa’ luego es tarde de Yuridia.

La canción fue bien recibida, alcanzando posiciones destacadas en las listas de popularidad y obteniendo certificaciones de platino y oro en varios países.

Sin embargo, hace unos días, en septiembre de 2025, Yuridia lanzó una nueva versión en vivo de “Qué agonía” que fue grabada en su concierto en la Plaza de toros ‘La México’. Lo que llamó la atención de sus fans y de los haters de la hija de Pepe Aguilar fue que la canción en esta ocasión solo fue interpretada por la exparticipante de ‘La academia’, ¡sin la participación de Ángela Aguilar!

Este lanzamiento generó una ola de reacciones en redes sociales, con algunos fans celebrando la versión individual de Yuridia y otros cuestionando la ausencia de Aguilar. Algunos comentarios en redes fueron:

"¿Y Ángela Aguilar?”

“México ganó”

“Esta canción es un éxito solo por Yuridia”

“Necesitabamos esta canción sin Ángela Aguilar”

Internautas también destacaron que en el concierto en la Plaza de toros ‘La México’ si estuvo sobre el escenario con Yuridia, Majo Aguilar, encendiendo aún más la polémica. Por ello, Yuridia alzo la voz en sus redes sociales.

Yuridia rompe el silencio sobre Ángela Aguilar ¿la sacó de “Qué agonía”. / Redes sociales

Yuridia pide que no la usen para atacar a Ángela Aguilar

A través de sus historias de Instagram, Yuridia rompió el silencio y denunció que en redes sociales usan su nombre para “tirarle” a Ángela Aguilar, por esto pidió que a los fans que no la involucren para atacar a la cantante.

La cantante inició su video diciendo que lo que quería decir no se trataba de un regaño, sino que pretendía aclarar una situación que no le estaba gustando.

“Están utilizando mis redes sociales y me están queriendo meter en el hate a Ángela Aguilar, no me usen a mí para tirarle hate, a mí no me gusta tirar hate a ninguna persona”.

Yuridia aclara la ausencia de Ángela Aguilar en “Qué agonía”

Yuridia rompió el silencio para aclarar los rumores sobre la supuesta exclusión de Ángela Aguilar de su tema “Qué agonía”. La cantante fue clara al desmentir las versiones que circularon en redes sociales:

“Yo no saqué a Ángela Aguilar de ‘¡Qué agonía!’ Esa es su canción y ella es bienvenida a cantar esa canción conmigo o sin mí, porque ella puede hacer lo que ella quiera. Vi publicaciones que decían que yo la había excluido en mi gira, pero tengo que aclarar eso, no es verdad, la canté como ha sido mi gira sola, porque obviamente Ángela no me va poder acompañar a todos mis shows”. Ángela Aguilar

Con estas declaraciones, Yuridia dejó claro que no tiene ningún conflicto con Ángela Aguilar. Además, la cantante aprovechó para enviar un mensaje a los haters para frenar los malos comentarios.

¿Que dijo Yuridia a los haters de Ángela Aguilar?

Yuridia se pronunció e hizo un llamado a frenar los malos comentarios:

“Yo creo que ellos ya entendieron el mensaje que querían mandarles, creo yo ya fue mucho siento yo, pero bueno no soy quien para decirle a la gente qué hacer, pero si ustedes quieren mandar un mensaje a un artista lo mejor es dejar de escuchar a ese artista si ya no te gusta lo que hace o lo que representa, lo mejor es dejar de escuchar a ese artista, pero ya meterte a sus redes a tirar hate se me hace demasiado”, finalizó Yuridia.

