Christian Nodal se tatúa una cara ¡no la de Ángela Aguilar! Se graba la de Pepe Aguilar, su suegro | FOTO

Christian Nodal volvió a incendiar las redes con una de sus ocurrencias, pero esta vez llevó su gusto por los tatuajes a un nivel que nadie vio venir. Y es que, después de meses envueltos en polémicas con la dinastía Aguilar, el cantante decidió sorprender a todos con un nuevo grabado en la piel que dejó a los fans con la boca abierta. Pero lo que más impactó no fue el tatuaje en sí, sino a quién decidió llevar para siempre en su piel.

Desde que inició su romance con Ángela Aguilar, Nodal ha sido blanco de críticas, comparaciones, rumores y hasta teorías sobre cómo ha cambiado su vida, su música y su imagen. En medio de todo eso, los tatuajes siempre han sido parte esencial de su narrativa personal: marcas que cuentan historias, rupturas, amores y etapas. Sin embargo, este nuevo diseño se convirtió en tema nacional por lo inesperado y por el protagonista que aparece en él.

Tatuajes de Christian Nodal / captura de pantalla

¿Cuáles han sido sus tatuajes dedicados de Christian Nodal?

Christian Nodal ha convertido su piel en un reflejo de sus relaciones más mediáticas. Durante su romance con Belinda, el cantante llevó al extremo su amor tatuándose varias referencias a la cantante: el famoso “Beli” junto a la oreja, el diseño de los ojos de Belinda en el pecho, la palabra “Utopía”, nombre de uno de los discos de ella, en la frente, y pequeños símbolos como un arco de cupido y un “4” en la mano, que muchos relacionaron con fechas significativas de su relación. Tras su ruptura, inició un proceso de borrado y cobertura: el “Beli” se convirtió en palos de póker y otros diseños fueron modificados o eliminados.

Con Cazzu, aunque la exposición mediática de sus tatuajes fue menor, también surgieron marcas que los fans vincularon a la argentina. Entre ellas, una telaraña que algunos señalaron como referencia a la estética urbana de la rapera y la nueva etapa que vivían juntos, especialmente tras el nacimiento de su hija. Durante ese periodo, el propio Nodal confesó que deseaba borrar varios tatuajes del rostro, pues quería que su hija lo conociera sin tantos grabados vinculados a su pasado sentimental.

En cuanto a Ángela Aguilar, no existe evidencia directa de un tatuaje oficial dedicado a ella por parte de Nodal, pero sí surgieron rumores fuertes. Uno de ellos señalaba que el cantante se había hecho en el cuello tres pequeñas cruces, un diseño que los internautas asociaron con la estética de la familia Aguilar. En contraste, fue Ángela quien sí generó conversación cuando se dejó ver con las iniciales “CN” tatuadas en la mano, lo que muchos interpretaron como una muestra de compromiso hacia el sonorense.

En conjunto, la historia tatuada de Christian Nodal habla de amores intensos, etapas cerradas y nuevas versiones de sí mismo que se escriben, y a veces se borran, sobre su propia piel.

Christian Nodal tatuajes / X

¿Qué se tatuó Christian Nodal sobre su suegro, Pepe Aguilar?

En redes se volvió viral una fotografía donde Christian Nodal aparece recostado en un estudio de tatuajes, mostrando un diseño masivo en el abdomen que, estaría dedicado a su suegro, Pepe Aguilar. En la imagen puede verse un rostro masculino con sombrero charro y expresión seria, un tatuaje que ocupa desde la boca del estómago hasta prácticamente la cintura, lo que desató un torbellino de reacciones.

La postal, puede ser tomada como una prueba “definitiva” de que Nodal habría decidido honrar a la dinastía Aguilar de la manera más inesperada, generó comentarios que iban desde la sorpresa hasta la burla. Fans aseguraban que el tatuaje era “el más atrevido” del cantante hasta ahora, pues jamás había dedicado un diseño de tal tamaño a alguien de su vida familiar o sentimental. Otros señalaron que podría tratarse de una broma interna entre el cantante y su suegro, sobre todo considerando el humor que suele caracterizar a ambos cuando se trata de hacer travesuras en redes.

¿Qué ha dicho Ángela Aguilar sobre el nuevo tatuaje de Christian Nodal en honor a su papá?

Tras la supuesta revelación del gigantesco tatuaje con el rostro de Pepe Aguilar, fuentes cercanas a la familiar Aguilar, contaron que la cantante Ángela Aguilar habría tomado la noticia con una mezcla de sorpresa, humor y un poco de incredulidad.

Una fuente cercana a la familia Aguilar reveló que Ángela no pudo evitar sorprenderse cuando vio el nuevo tatuaje de Christian Nodal dedicado a su padre, Pepe Aguilar. De acuerdo con esta persona, la cantante primero se quedó en silencio unos segundos, tratando de procesar la magnitud del diseño y después soltó una carcajada al darse cuenta de que su esposo había decidido tatuarse “al mero jefe de la casa”.

La misma fuente aseguró que Ángela habría comentado en tono juguetón que “ni mi papá se haría un tatuaje tan grande de sí mismo, y Christian ya lo trae puesto como mural”. Según este testimonio, la joven intérprete tomó la situación con humor y dijo que, si antes Nodal estaba “medio adoptado” por la familia, ahora ya no había vuelta atrás: “Con eso ya pasó la prueba máxima, sólo le falta ensillar un caballo y ya es Aguilar honorario”, habría dicho entre risas.

La persona cercana detalló que Ángela incluso habría bromeado con que Nodal se había adelantado a todos:

“Cuando llego a la casa, Ángela dijo: ‘Yo nunca pensé que alguien se tatuaría la cara de mi papá… mucho menos mi esposo. Ya con esto, si pelea con él, ¿cómo se va a esconder?’”. Fuente cercana a la familia Aguilar

De acuerdo con esta versión, Ángela no mostró molestia, sino sorpresa y diversión ante el gesto, destacando que Christian es “intenso para amar” y que todo lo que hace lo lleva al extremo. La reacción, según la fuente, fue tan relajada que incluso terminó diciendo: “Bueno, mientras no se tatúe a mi abuela Flor Silvestre también, todo bien”.

Aquí la foto de Christian Nodal y su tatuaje de Pepe Aguilar / Foto generada con IA

Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha dado ninguna declaración sobre del tatuaje de Christian Nodal, lo que muchos interpretaron como un silencio estratégico ante una ocurrencia que, DE HABER SIDO REAL, habría encendido aún más el debate en redes. Pero antes de que corran a comentarlo, vale la pena decirlo fuerte y claro: ¡INOCENTE PALOMITA QUE TE DEJASTE ENGAÑAR!… ¡HOY ES 28 DE DICIEMBRE! TODO lo dicho en esta nota es un chascarrillo por el Día de los inocentes. ¡No te lo tomes en serio!

