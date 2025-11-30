¿Cazzu defiende a Christian Nodal en pleno concierto? La argentina lanza mensaje a sus fans: VIDEO

La cantante argentina Cazzu sorprendió a sus fans durante un concierto, cuando decidió interrumpir su show para hacer un llamado de atención a aquellos que, desde el público, comenzaron a insultar a su expareja, el cantante mexicano Christian Nodal. ¡Te mostramos el curioso momento!

Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué pasó con Christian Nodal y Ángela Aguilar en los Latin Grammy y por qué la comparan con Cazzu?

En medio de toda la controversia, Christian Nodal ganó el Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por su trabajo ¿Quién + como yo?. Superó en la categoría a su propio suegro, Pepe Aguilar, quien también estaba nominado. Sin embargo, lo que realmente captó la atención fue el discurso que ofreció durante la ceremonia.

Es importante recordar que en ediciones anteriores, cuando Nodal recibía un premio, solía agradecer no solo a su equipo, sino también a su pareja en ese momento, Cazzu. En uno de esos discursos, el cantante expresó:

Muchísimas gracias a todos mis fans que son mi principal motivo por el cual me dedico a hacer música. A mi amor, a Julieta, gracias por reiniciarme la vida y por hacerme amar los premios. Christian Nodal

En esta ocasión, sorprendió que el cantante de Adiós amor ni siquiera mencionara a Ángela Aguilar en su discurso de agradecimiento por el premio. Estas fueron sus palabras:

Muchísimas gracias de todo corazón, a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros... Toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor... Me falta Alex Ramírez, Rbeca, JP... Sony Music, gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo. ¡Arriba Caborca, Sonora! Y ¡Arriba la raza latina! Christian Nodal

Pero eso no fue todo, ya que el camarógrafo no solo captó el momento en que Christian Nodal ofreció su discurso, sino también la reacción de su actual pareja. En las imágenes, se puede ver a Ángela Aguilar escuchando atentamente las palabras de su esposo. Sin embargo, algunos usuarios señalaron que en un momento parece mostrar una expresión de “incomodidad”. A pesar de esto, hubo quienes consideraron que se trataba de una “exageración”, ya que el cantante sí la incluyó al mencionar a su “familia”.

Redes sociales / X

¿Cazzu defendió a Christian Nodal en pleno concierto?

El curioso momento ocurrió durante su presentación en el marco de su tour Latinaje en vivo, que está llevando Cazzu por diversas ciudades de América Latina. En el video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se puede escuchar cómo un grupo de fans comienza a corear insultos hacia Christian Nodal, con la frase: “ Ch*palo Nodal ”.

Los gritos, que al principio fueron aislados, comenzaron a ganar fuerza a medida que más personas se unían al cántico.

Ante esta situación, Cazzu interrumpió su interpretación y, con una sonrisa ligera y un tono de voz amistoso, les pidió a sus seguidores que detuvieran los insultos:

No me hagan quedar mal. Yo portándome bien para que ustedes vengan acá su mal. Pórtense bien, pórtense bien. Cazzu

La intervención de Cazzu fue breve, pero sorpresiva tanto para presentes, como para internautaas. En lugar de ignorar la situación o dejarla pasar, la cantante decidió tomar el control del momento y transmitir un mensaje claro de respeto hacia su expareja, a pesar de las tensiones previas entre ambos.

¿Christian Nodal y Cazzu están actualmente en disputa legal?

En una reciente rueda de prensa, Cazzu fue interrogada sobre los rumores que afirmaban que ya habría obtenido la custodia total de su hija tras una disputa legal. La cantante negó rotundamente esas versiones y aclaró que no hay ningún proceso legal en curso relacionado con ese asunto.

No, no, esas cosas son muy difíciles, son cosas que me imagino que deben tener un proceso largo. La verdad que no se ha iniciado ningún proceso. Cazzu

También le preguntaron si ya se habían fijado fechas para que Christian Nodal pudiera ver a la niña. Cazzu respondió que no hay actualizaciones al respecto y que todas las partes involucradas ya están al tanto de la información pertinente. Ante la insistencia de la prensa sobre si ha habido alguna comunicación reciente con el padre de su hija, la cantante fue concisa y clara:

Todo eso lo saben, la verdad que de ese tema no hay nada nuevo... Nada, nada de ese tema. Seguimos en la misma escalera. Cazzu

¿Cuál será el nuevo capítulo entre Christian Nodal y Cazzu?

