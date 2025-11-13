Angélica Vale, tras divorcio con Otto Padrón, se defiende de las burlas por “apoyar” a Nodal y Ángela Aguilar

El divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón ha desatado todo tipo de comentarios. Si bien en su mayoría han sido positivos, algunos han asegurado que es su “karma” por haber “defendido” a Christian Nodal y Ángela Aguilar, pareja que, hasta el día de hoy, sigue siendo criticada por, supuestamente, haber nacido de una presunta infidelidad a Cazzu, expareja del cantante.

Esto, debido a los rumores que han rondado sobre los motivos del divorcio. El más fuerte ha sido que, presuntamente, Angélica Vale habría engañado a su aún esposo con un bailarín. En medio de todo esto, la actriz responde a los señalamientos en redes sociales.

Angélica Vale / Redes sociales

No te pierdas: Angélica Vale, tras confirmar divorcio de Otto Padrón, es captada ¡besando a famoso actor! VIDEO

¿Qué dijo Angélica Vale sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Para nadie es un secreto que el matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar no es aceptado del todo, pese a que ya ha pasado poco más de un año desde que se realizó y de lo enamorados que se muestran tanto en eventos como en redes sociales.

Y es que Nodal anunció su romance con Aguilar tan solo unas semanas después de haber culminado su relación con Cazzu, quien es la madre de su hija. Por si esto fuera poco, al mes de la revelación, se casaron en una ceremonia íntima. Con el paso del tiempo, también confesaría que, a los pocos días de haberse separado, se había casado de forma espiritual en Roma. Para muchos, la rapidez de los hechos sería la prueba de que él presuntamente le habría sido infiel a la argentina con Ángela.

En su momento, Angélica Vale no solo defendió al matrimonio, sino que también le dijo a la gente que ya los dejara en paz, pues ellos eran muy felices. Incluso, “aconsejó” a las mujeres que hayan sido “cambiadas” por otra que ya lo “dejara ir”, pues al final todo era aprendizaje.

“No pasa nada, si te dejó por otra es porque algo tenías que aprender. Algo tenía que suceder en tu vida para ser esa persona que eres tú el día de hoy. Quiérete, valórate, ámate y, como bien dicen, sal a buscar a tus amigas”, puntualizó.

Sus declaraciones causaron mucha controversia en aquel entonces. Cuando se dio a conocer que ella se estaba divorciando, muchos usuarios revivieron sus comentarios y los usuarios aprovecharon para burlarse de su situación.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

Te recomendamos: ¿Angélica María feliz por el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón? ¡Afirma que “son cosas que pasan”!

¿Angélica Vale se arrepiente de haber defendido a Nodal y Ángela Aguilar tras su divorcio con Otto Padrón?

Durante la más reciente emisión de su programa de radio, Angélica Vale aprovechó para abordar las críticas que ha recibido por lo dicho sobre Nodal y Ángela Aguilar en el pasado. Comenzó diciendo que, en ningún momento, los defendió como tal, sino que tan solo instó a la gente a que los dejara de señalar.

Mencionó que, en ocasiones, sus declaraciones suelen “tergiversarse” y señaló que el “consejo” que dio en su momento fue parte de una interpretación del personaje de una película en la que está trabajando.

“Ahora resulta que el karma me pegó porque, como ella (Cazzu) se enteró por redes sociales que Nodal había terminado con ella y yo me enteré por redes sociales que ya se había empezado el divorcio, entonces el karma me agarró, ¿saben? Qué flojera. Ya tengo suficientes por las que preocuparme como para que todavía me embarren en estas babosadas” Angélica Vale

Resaltó que, en múltiples ocasiones, ha expresado su admiración por Cazzu y la alegría que le da que sus proyectos le salgan bien: “Es una chava que ha luchado por su hija y su carrera. Me cae muy bien”, sentenció.

Para finalizar, indicó que siempre seguirá pensando que las cosas “pasan por algo” y cree que su divorcio de Otto Padrón le dejará una enseñanza que la ayudará a “mejorar”.

¿Por qué Angélica Vale y Otto Padrón se están divorciando?

Luego de que se filtrara que Otto Padrón ya había interpuesto la demanda de divorcio, Angélica Vale confirmó la información y, sin dar mayor explicación, señaló que “el amor se había acabado”. También explicó que llevaba separada desde abril y pidió respeto ante este momento tan complicado.

Mucho se ha dicho sobre las razones del divorcio. La influencer de espectáculos ‘Chamonic3’ reportó que, presuntamente, había sido por una infidelidad de ella con un bailarín de ‘Vaselina’. Por otra parte, el periodista Piej Rojas señaló que había rumores de que Otto ya estaba con otra persona desde hacía más de un año.

Hasta el momento, las partes involucradas no han confirmado ni desestimado esta información. En tanto que Javier Ceriani negó que Angélica hubiera engañado a su aún esposo. Según él, esta especulación nació de una persona que trabajó con Vale y estaría molesta con ella.

Mira: Angélica Vale reaparece por su cumpleaños 50 tras confirmar su divorcio de Otto Padrón: “Mejor solita”