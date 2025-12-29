Ángela Aguilar canta en inglés en los Grammy y estallan las críticas en redes ¿Le copió a Cazzu?

La participación de Ángela Aguilar en el especial televisivo A Grammy Celebration of Latin Music, transmitido por CBS, colocó nuevamente a la cantante mexicana en el centro de la conversación digital. Su interpretación en inglés del tema “You’re No Good”, popularizado por Linda Ronstadt, provocó una reacción inmediata entre televidentes y usuarios de redes sociales, donde se concentraron tanto mensajes de reconocimiento como de crítica. ¿Hubo comparaciones con Cazzu?

Te puede interesar: Pepe Aguilar lleva banda a su mansión y brinda con Christian Nodal para despedir el 2025: Así es su relación

Ángela Aguilar no llena sus conciertos en Estados Unidos / Instagram

¿Qué canción cantó Ángela Aguilar en el evento de los Grammy?

Ángela Aguilar interpretó “You’re No Good”, tema lanzado originalmente en 1963 y que alcanzó gran popularidad en la versión de Linda Ronstadt en la década de los setenta. La presentación formó parte del especial A Grammy Celebration of Latin Music, un programa que reunió a artistas de distintos géneros para reconocer la influencia y diversidad de la música latina a nivel internacional.

Sobre el escenario, la cantante estuvo acompañada por una banda en vivo y coristas, en una puesta en escena sobria y cuidada. El momento fue difundido tanto en la transmisión televisiva como en fragmentos compartidos posteriormente en redes sociales, donde rápidamente se convirtió en tendencia.

Tras su participación, Ángela Aguilar utilizó sus plataformas digitales para expresar su agradecimiento por haber sido parte del evento. En su mensaje destacó el valor personal que tuvo para ella cantar en ese escenario y hacerlo en inglés, subrayando la celebración de la música, las raíces y la unión a través del canto.

Te puede interesar: ¡Ángela Aguilar y Cazzu retoman su amistad! Ex de Nodal presume reunión: “Ya no hay corazones rotos” FOTO

Ángela Aguilar / Captura de pantalla

¿Cómo fue el look y la presentación de Ángela Aguilar en el especial latino de los Grammy?

Además de la interpretación musical, el aspecto visual de Ángela Aguilar también llamó la atención. Para la ocasión, la artista eligió un vestido de gala en tono azul oscuro, con aberturas en la falda, que combinó con un peinado tipo wet look. La elección del vestuario reforzó una imagen moderna y elegante que fue ampliamente comentada en redes.

La cantante se mostró en un registro distinto al que suele presentar dentro del regional mexicano, género con el que ha construido gran parte de su carrera. La combinación del tema en inglés, el homenaje a Linda Ronstadt y la estética del número musical posicionaron su actuación como uno de los momentos más destacados del especial.

El programa contó con la participación de múltiples figuras internacionales, entre ellas Gloria Estefan, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Luis Fonsi, Carín León junto a Nuno Bettencourt, Maren Morris, Aymée Nuviola, Laura Pausini, Prince Royce, Jon Secada, Robin Thicke con Orianthi, The Warning junto a Billy Idol y Steve Stevens, así como el elenco de Broadway de Buena Vista Social Club. En ese contexto, la presentación de Ángela Aguilar se integró a un mosaico de estilos y generaciones.

Te puede interesar: Cazzu es captada con Gussy Lau, exnovio de Ángela Aguilar, ¿romance o próxima tiradera para sus ex?

¿Ángela Aguilar presuntamente le copió su look a Cazzu?

La reacción del público en redes sociales sobre la presentación de Ángela Aguilar, fue inmediata y contrastante. Mientras algunos usuarios destacaron su voz, presencia escénica y versatilidad, otros cuestionaron su decisión de interpretar un tema en inglés durante un evento dedicado a la música latina, así como su estilo vocal en esta presentación. Esto no es todo, también señalaron que, presuntamente, le habría copiado su estilo a Cazzu.

Algunos usuarios hicieron una comparación con el atuendo y movimientos de Aguilar con los de Cazzu en una de sus presentaciones. Asimismo, entre los comentarios críticos que circularon en plataformas digitales se leyeron mensajes que cuestionaban su dicción, la elección del idioma o su rumbo artístico. Al mismo tiempo, también aparecieron expresiones de apoyo que resaltaron su desempeño, su imagen y la posibilidad de explorar nuevos géneros musicales.

Esta polarización se suma al interés constante que rodea a la cantante en los últimos meses, periodo en el que su vida personal y profesional ha sido objeto de atención mediática. La actuación en el especial de los Grammy reforzó esa visibilidad y mantuvo su nombre entre las principales tendencias.

Te puede interesar: Christian Nodal se tatúa una cara ¡no la de Ángela Aguilar! Se graba la de Pepe Aguilar, su suegro | FOTO