Pepe Aguilar publica nuevo video con Nodal y Ángela Aguilar tras polémica entrevista ¿Lanzaron comunicado?

En medio de una fuerte controversia generada por las recientes declaraciones de Christian Nodal en entrevista con Adela Micha, donde habló de la compleja relación que mantuvo con Pepe Aguilar al iniciar su romance con Ángela Aguilar, el patriarca de la dinastía decidió reaparecer en redes sociales.

Christian Nodal, Pepe y Ángela Aguilar reaparecieron en un video que rápidamente se volvió tema de conversación en redes. ¿Qué revela el video? Aquí te contamos.

¿Qué dijo Pepe Aguilar en su publicación con Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Pepe Aguilar compartió en sus historias de Instagram un breve video en el que aparece con Ángela Aguilar y Christian Nodal, además de su perro “el Gordo”, mientras se encuentran dentro de un elevador.

La grabación fue acompañada de un mensaje sobre su regreso al icónico Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde ofrecerá presentaciones el 15 y 16 de agosto junto a sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar.

Mientras que en una publicación de su feed de Instagram, el intérprete recordó que, hace 23 años, fue el primer mexicano en presentarse en ese escenario con mariachi y orquesta. Destacó que ahora no será una sola fecha, sino dos, bajo el concepto “Los Aguilar”.

Sin embargo, el anuncio quedó opacado por las críticas que generó la reciente entrevista de Nodal, en la que el sonorense habló abiertamente de lo difícil que fue compaginar lo personal y lo profesional con su suegro.

Este es el video que posteó Pepe Aguilar en Instagram / Especial

¿Cómo reaccionó Pepe Aguilar a los comentarios de los internautas después de la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha?

La sección de comentarios de la publicación se llenó de mensajes sarcásticos y críticas hacia Ángela Aguilar, Christian Nodal, así como al mismo Pepe Aguilar. Algunos usuarios lo acusaron de “perder el encanto” o de que su hija había actuado con “soberbia” por su relación con el sonorense.

Otros hicieron referencia a que sus conciertos no llenaban y que por ello, supuestamente, estaban vendiendo boletos a precios muy bajos. Lejos de ignorar las críticas, Pepe Aguilar decidió responder a varios mensajes.



“Pasó de ser respetado a ser la burla de todo México” , contestó con un emoji pensador.

, contestó con un emoji pensador. “Ahora sí, de esta ya no salen... Ahora a llenar palenques Dinastía Aguilar”, y el cantante respondió con emojis de risa.

Incluso, a un comentario que afirmaba que su espectáculo estaba vacío, replicó con ironía: “Excelente, atinada y muy perspicaz tu observación, un show sin público... no se llena”.

Pepe Aguilar habla sobre el distanciamiento con Emiliano Aguilar / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

¿Qué reveló Christian Nodal sobre su relación con Pepe Aguilar en la entrevista con Adela Micha?

En la entrevista con Adela Micha, Christian Nodal habló sobre varios aspectos de su vida sentimental, mencionando no solo a Ángela Aguilar, sino también a sus exparejas Cazzu y Belinda. En cuanto a Pepe Aguilar, reconoció que su relación no fue sencilla al inicio del noviazgo con su hija, ya que pasaron por un proceso de adaptación entre lo profesional y lo personal.

La aparición pública de Pepe Aguilar junto a la pareja, justo después de que se emitiera la entrevista, ha sido interpretada por los seguidores como una señal de que, pese a las diferencias pasadas, existe una convivencia cercana entre ellos.

