¿Emiliano Aguilar confirma traición de Pepe Aguilar a su hermano?: “Le robó la herencia y después a su mujer”

La pelea entre Pepe Aguilar y su primogénito, Emiliano Aguilar, vuelve a dar de qué hablar. Recientemente se viralizó un video de una supuesta canción del rapero, en la cual revela varios secretos familiares, entre los que se incluye la presunta traición de Pepe hacia su hermano.

¿Por qué se dice que Pepe Aguilar traicionó a su hermano?

En su momento, se dijo que Pepe Aguilar y su hermano, Antonio Aguilar Jr., presuntamente, se vieron enfrascados en un triangulo amoroso con Aneliz, actual esposa de Pepe. De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, cuando Aneliz conoció a Pepe, estaba en una relación con Antonio.

Todo habría ocurrido en la época en la que Antonio buscaba lanzarse como solista. Para el videoclip del tema ‘La carta’, seleccionó a Aneliz debido a que presuntamente era su novia.

“En aquellos tiempos se usaba grabar inmediatamente el videoclip… y resulta que quien escoge a la modelo fue Antonio Jr., porque dicen que era su novia… dicen que esa modelo se llama Aneliz”, indicó.

Presuntamente, Pepe habría empezado a cortejarla tras la grabación del video, lo que derivó en la ruptura entre ella y Antonio. Con el tiempo, el cantante y su actual esposa comenzarían una relación, se casarían y tendrían tres hijos.

Cabe destacar que esto nunca ha sido confirmado o negado por ninguna de las partes. No obstante, los internautas han criticado mucho a Pepe, señalándolo de haberle “chapulineado” la novia a su hermano.

¿Emiliano Aguilar lanzó una tiradera en contra de su papá, Pepe Aguilar?

Recientemente, comenzó a circular el video de una canción atribuida a Emiliano Aguilar llamada ‘Confesión’, en la que ventila que, presuntamente, Pepe Aguilar no solo le robó la novia a su hermano, sino que también su herencia.

“Traicionó a su propio hermano por dinero y por poder. Le robó la herencia y después a su mujer. No fue un desliz de borracho o un error emocional, fue un plan bien calculado, frío y criminal. Sacó a mi tío del cuadro, lo borró del historial y todavía se para como ejemplo familiar”, se escucha.

Debido a que Emiliano no anunció el lanzamiento de este sencillo, surgieron dudas sobre si realmente era verídico o inteligencia artificial. Hasta el momento, el rapero no ha aclarado el tema.

No obstante, todo parece indicar que sí es IA. Esto, debido a que el canal que compartió colocó en la descripción que crean “canciones originales con inspiración en el estilo de diversos artistas”.

Pepe tampoco ha dicho nada sobre el asunto y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para compartir algunos momentos familiares y futuros proyectos.

¿Por qué Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar están distanciados?

Para nadie es un secreto que Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar no tienen una buena relación desde hace bastantes años. Ambos han dado diferentes versiones sobre el conflicto. Por su parte, Pepe responsabiliza a su exesposa, Carmen Treviño.

Según Pepe, la madre de su primogénito no permitió que se acercara a su hijo cuando era menor. En tanto que Emiliano ha señalado que Pepe siempre tuvo favoritismos.

El rapero afirma que su padre siempre se enfocaba en el resto de sus hermanos, mientras que a él lo ignoraba y hasta lo excluía. Actualmente, ninguno de los dos tiene interés en reconciliarse, pese a los comentarios que han hecho diversos familiares como Marcela Rubiales, quien afirma que Pepe siempre fue un gran padre.

