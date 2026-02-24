Wendy Guevara expone ¿infidelidad de Poncho de Nigris?: “Lo siento, no vas a tener Navidad con familia”

Wendy Guevara, durante una conversación en Cómplices del desmadre, junto a Marie Claire Harp y Nicola Porcella, recordó viejos roces con Poncho de Nigris, pero lo que realmente captó la atención fue un comentario que dejó a muchos con más preguntas que respuestas.

Entre risas, anécdotas y frases que no pasaron desapercibidas, Wendy mencionó la existencia de mensajes privados que, según los curiosos de Internet, podrían contener información comprometedora. ¿Poncho de Nigris presuntamente le fue infiel a Marcela Mistral?

¿Qué pasó entre Wendy Guevara y Poncho de Nigris en ¿Quién es la máscara?

El origen del conflicto se remonta a noviembre de 2025, cuando Wendy Guevara relató públicamente que su participación en el exitoso programa ¿Quién es la máscara?, se vio afectada tras una serie de comentarios y rumores.

Según contó, todo ocurrió después de uno de sus shows, cuando ya se encontraba en su camerino. Ahí, uno de los productores del reality se le acercó para hablar sobre lo que estaba circulando en redes sociales.

Wendy Guevara “Pues Poncho me lo cagó, lo voy a confesar aquí y se va a hacer otro chisme. Yo estaba en el camerino y me acababa de quitar a María Ovina, que era mi personaje, y llega alguien de ahí, el productor, y me dice: ‘¿Qué onda, mi Wendy?, pues ¿qué pasó?, ¿por qué el Poncho está diciendo eso?, ¿para qué le decías?, ¿por qué te está diciendo eso?, ¿por qué te lo está haciendo a ti?’”.

Después de esa conversación, Wendy fue eliminada del proyecto, lo que en su momento desató especulaciones. Y es que el formato del programa exige absoluto secreto: los famosos firman estrictos contratos de confidencialidad que les impiden revelar cualquier detalle, incluso a su círculo más cercano.

En aquella edición, Wendy participó bajo el personaje de María Ovina, y aunque muchos usuarios lograron adivinar su identidad, ella no fue la ganadora.

¿Wendy Guevara enfrentó un tema legal por culpa de Poncho de Nigris?

Ahora, Wendy Guevara decidió profundizar en lo que realmente implicó ese episodio, dejando claro que no se trataba solo de un malentendido o de simples bromas entre amigos.

“Cuando me dijeron, cuando Poncho me cago el evento de la máscara, si te acuerdas que te platiqué”.

Marie Claire Harp explicó que internamente la situación generó un llamado de atención, ya que podía escalar a un problema legal serio.

“De manera interna también fue un llamado de atención pero porque iba a escalar a un tema legal muy fuerte. Son muchos contratos de exclusividad que tú firmas; tú no le puedes decir ni a tu familia ni a nadie”. Marie Claire Harp

Fue en ese momento cuando Nicola Porcella intervino, intentando señalar que Wendy también tuvo responsabilidad por haber compartido información.

Wendy respondió sin rodeos: “Yo te conté a ti. Yo creo que tú le dijiste (a Poncho)”.

Nicola replicó: “Pero no podías contarme ni a mí, es tema legal, que lo revise Miguel Ángel Fox de nuevo”.

Las risas no ocultaron que el tema seguía cargado de tensión.

¿Cómo descubrió Poncho de Nigris que Wendy Guevara estaba en ¿Quién es la máscara?

Uno de los momentos más comentados fue cuando Wendy Guevara relató cómo Poncho descubrió que ella formaba parte del reality.

“Yo llegué y le dije a Nicolá: ‘Ay, vengo bien cansada de ponerme lo de la máscara… digo, la botarga’. Entonces Poncho ahí estaba, y Poncho (se le quedó viendo)”. Wendy Guevara

El error fue suficiente.

“Y entonces ya me dijo: ‘¿A poco esto es La máscara?’ Desde que pasó eso de Poncho, yo sí estaba muy sacada de onda. Estaba bien asustada en la casa, ¿te acuerdas que te dije?”, dijo Wendy Guevara.

Marie Claire no dudó en dar su opinión: “Sí, y yo decía: ‘Esos no son amigos’. Porque una cosa… Una cosa es que tú cotorrees y otra cosa es que intervengan en tu trabajo de una manera negativa”.

Incluso reveló que le escribió a Nicola: “No está padre, porque Wendy está bien nerviosa. Son temas legales”.

¿Wendy Guevara tiene pruebas contra Poncho de Nigris? Esto dijo sobre los mensajes

Si algo terminó de incendiar la conversación fue cuando Wendy Guevara habló de los mensajes que asegura tener y de la reacción de Poncho de Nigris ante sus advertencias. Según Wendy, el influencer disfruta la polémica… siempre y cuando no se trate de él.

“A él le gusta mucho la polémica, la neta. A tu patrón le encanta”. Wendy Guevara

Y entonces vino la frase que desató el verdadero torbellino: “Se le metió la lengua cuando yo le mandé un mensaje y le dije: ‘Ah, nos vamos a tener así, encanté, lo siento, no vas a tener Navidad con tu familia, porque qué crees que voy a subir esto que tú dijiste, ya saben de qué’”.

Wendy continuó: “Entonces yo dije en esa conversación: ‘Entonces mira, ahí te va’. Y ahí sí se atacó y me dijo: ‘No, güey, no con la familia’. Le dije: ‘Papacito, con el trabajo no’”.

Aunque Wendy nunca especificó qué contienen esos mensajes, en redes sociales la imaginación hizo lo suyo.

Muchos usuarios comenzaron a especular que se trataba de algo relacionado con una posible infidelidad de Poncho hacia Marcela Mistral, teoría que rápidamente tomó fuerza entre comentarios, memes y debates digitales.

Hasta ahora, Poncho de Nigris no ha emitido ninguna respuesta pública sobre estas declaraciones.

